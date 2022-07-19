Почему дочь Тутберидзе носит фамилию Дэвис?

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19 июля 2022, 17:53 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент «Аргументы Недели»

Этери Тутберидзе

Я не буквоед и не зануда, но очень часто сообщения в прессе заставляют меня задуматься. Вот и очередная головоломка. Иди и чеши затылок, не поможет. Но сначала сам текст.



“Американский архив раскрыл подробности семейного положения Тутберидзе.



МОСКВА, 19 июля — РИА Новости.



Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе вышла замуж за своего бывшего партнера по ледовым шоу Николая Аптера в 1995 году, сообщается на сайте архива американского округа Кларк (Невада).



Брак был зарегистрирован 12 мая 1995 года. Отмечается, что супруги не стали менять фамилии. В этом же округе в марте 2022 года поженились дочь Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер в танцах на льду Глеб Смолкин.



Тутберидзе вместе с Аптером в 1990-х годах выступали в ледовых шоу в США. Позже она переехала в Россию, а Аптер остался работать в Америке.”



А теперь мой комментарий-недоумение.



Если Диана является дочерью Тутберидзе и Аптера, то и должна носить фамилию либо Тутберидзе, либо Аптер, но откуда и по какой причине возникла фамилия Дэвис? Быть может у Этери Тутберидзе до Николая Аптера был мужчина по фамилии Дэвис, но в той же Википедии об этом ни слова. Хотя, без сомненья, биографию Тутберидзе для Википедии писали близкие Этери Гогиевне люди, и помещали в энциклопедию после её окончательного одобрения.



Может быть техническая ошибка? Нет, и этого нет, в Википедии фигурирует в разделе личная жизнь Этери Тутберидзе та же фамилия: “Дочь — Диана Дэвис”.



Так чья она дочь, Николая Аптера или некоего Дэвиса?



Господа журналисты, надо бы объяснять читателю эту путаницу в сноске, если вы, конечно, уважаете его.

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