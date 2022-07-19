Россия зреет для того, чтобы диктовать свои условия Западу

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19 июля 2022, 12:06 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Россия добьется всех целей, поставленных при проведении спецоперации на​ Украине, и​ заключит мир на​ своих условиях, заявил зампред совбеза​ РФ​ Дмитрий Медведев.

По​ его мнению, поставляемое на​ Украину вооружение «будет расползаться по​ рукам разномастных преступников по​ всему миру», позволит обогатиться «профессиональным оружейным ворам», а​ также приведет к​ появлению смертоносных типов военной техники у​ террористов и​ радикалов. Однако на​ финальном раскладе это никак не​ скажется, уверен политик.

«Россия​ же добьется всех поставленных целей. И​ будет мир. На​ наших условиях. А​ отнюдь не​ на​ тех, о​ которых верещат в​ Европе и​ за​ океаном растерявшиеся политические импотенты»,​ — написал Медведев в​ своем телеграм-канале.

Также зампред совбеза​ РФ заявил, что США фактически в​ очередной раз становятся спонсорами международного терроризма.

«Не​ исключаю, что впоследствии совместно с​ ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета. А​ возможно, и​ подумать над формированием особого международного органа по​ изъятию вылезающих то​ тут, то​ там американских подарков»,​ — написал Медведев.

Вот мои размышления на этот счёт.

Редко мне нравятся тексты Медведева своей своевременностью и актуальностью. Обычно они бывают запоздалыми. Данный текст актуальный. Понятно, что он согласован с мнением​ президента о том, на чьей стороне будет перспектива диктовать свои условия: на Российской или на Западной? Видимо, этот текст не попадет​ под путинскую категорию "пурги".

Сейчас взят​ внешнеполитический российский курс на то, чтобы Запад умолк и остановился в своих действиях, заправляемых гегемоном. Поэтому отсылаю к своим статьям о психологии и философии удара в нынешних условиях.

При этом необходимо признать,​ что у Запада нет четких позитивных целей, которые бы реально способствовали развитию мира. Даже если предположить, что Запад достигнет своего, это лишь усугубит проблемы мировой цивилизации.​

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