Россия зреет для того, чтобы диктовать свои условия Западу

Россия добьется всех целей, поставленных при проведении спецоперации на Украине, и заключит мир на своих условиях, заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его мнению, поставляемое на Украину вооружение «будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру», позволит обогатиться «профессиональным оружейным ворам», а также приведет к появлению смертоносных типов военной техники у террористов и радикалов. Однако на финальном раскладе это никак не скажется, уверен политик.
«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
Также зампред совбеза РФ заявил, что США фактически в очередной раз становятся спонсорами международного терроризма.
«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета. А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков», — написал Медведев.
Вот мои размышления на этот счёт.
Редко мне нравятся тексты Медведева своей своевременностью и актуальностью. Обычно они бывают запоздалыми. Данный текст актуальный. Понятно, что он согласован с мнением президента о том, на чьей стороне будет перспектива диктовать свои условия: на Российской или на Западной? Видимо, этот текст не попадет под путинскую категорию "пурги".
Сейчас взят внешнеполитический российский курс на то, чтобы Запад умолк и остановился в своих действиях, заправляемых гегемоном. Поэтому отсылаю к своим статьям о психологии и философии удара в нынешних условиях.
При этом необходимо признать, что у Запада нет четких позитивных целей, которые бы реально способствовали развитию мира. Даже если предположить, что Запад достигнет своего, это лишь усугубит проблемы мировой цивилизации.
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