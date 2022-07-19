Канцлер Олаф Шольц поразмышлял о ситуации в Евросоюзе

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 июля 2022, 11:00 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Как стало известно, на прошедшем заседании в Брюсселе совет ЕС по иностранным делам одобрил пятый транш помощи для украинской армии. Против этого не выступило ни одно государство. Но достижение согласия по поводу новых антироссийских санкций будет для Евросоюза сложным. В преддверии заседания канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с внезапной инициативой реформирования ЕС. Он призвал отказаться от принципов единогласия, когда речь идёт о внешнеполитических решениях.

Ещё перед встречей в Брюсселе вышла колонка канцлера в газете Frankfurter Allegemeine. В ней подчёркивалось, что конфликт РФ и Украины сделал как никогда актуальным вопрос о необходимости достижения единства при принятии решений странами ЕС. «Мы просто не можем позволить себе и дальше сохранять национальные вето, например, во внешней политике, если хотим, чтобы нас слышали в мире, где конкурируют крупные геополитические игроки», - отметил Шольц.

Таким образом, германский канцлер впервые заявил о себе как о стороннике предложения Ангелы Меркель на определённую централизацию ЕС. Право вето на решения Евросоюза относится к числу фундаментальных прав, при неукоснительном соблюдении которых многие страны и соглашались присоединяться к организации. Можно вспомнить, при этом, Качиньского и его критику в адрес ЕС, где позиции порою шли вразрез с Польшей.

По мнению аналитиков, недавние высказывания Шольца – это не просто предложение, а скорее заявка на серьёзную реформу Евросоюза. Определённую поддержку в Брюсселе она уже имеет. Это показывает принятая в начале июня Европарламентом резолюция. В ней содержится рекомендация Евросовету изменить процедуру принятия решений по санкциям. Евродепутаты призвали отойти от принципов единогласия и одобрять санкционные пакеты простым квалифицированным большинством.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции