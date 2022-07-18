ВМФ России: есть проблемы, но верим в будущее

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 июля 2022, 14:55 Вадим Кулинченко,

Фото: globallookpress.com

Когда в 1896 году возник вопрос о праздновании 200-летия Российского флота, император Николай 2 отклонил предложение о праздновании флотского юбилея по причине отсутствия подлинных документов, подтверждающих точную дату рождения регулярного флота России. Однако ни у кого не вызывал сомнения тот факт, что рождение Российского флота связано с именем Петра Великого, хотя мореходство на Руси развивалось и до Петра 1.



В октябре 1696 года Боярская дума заявила: «Морским судам быть!» С тех пор, уже более трёх веков Флот бескомпромиссно стоит на страже интересов России. В 1720 году при подписании первого «Устава морского» Пётр 1 отметил, что флот «дело необходимое и нужное Государству» и «что всякий Потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет!». Именно, благодаря деятельности Петра 1 Россия стала великой морской державой. В после петровские времена Российский флот не раз переживал и взлёты, и падение, но всякий раз его паруса наполнялись полным ветром.



Как не парадоксально, но развитие нашего флота зачастую зависело и зависит не от объективных обстоятельств, а от личностей лидеров государства и адмиралов, стоящих во главе ВМФ. Это подтверждается ходом более, чем трёхвековой истории. И как бы «с пеной у рта» либеральные демократы не придавали анафеме советские времена, но и они не могут возразить тому факту, что 60-80-е годы прошлого столетия были «золотым веком» Российского флота, когда в море ежедневно было не менее 150-170 вымпелов. И это было в условиях, когда «армейский сапог на флот наступил». В этом была заслуга выдающегося флотоводца Адмирала флота Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова, ученика и последователя другого талантливого флотоводца Адмирала Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова, который и явился инициатором празднования Дня флота, который мы сегодня отмечаем в 83-й раз: «22 июня 1939 года по предложению Наркома ВМФ, принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) об установлении и праздновании Дня Военно – морского Флота СССР в каждое последнее воскресенье июля». Н.Г. Кузнецов и С.Г. Горшков были государственными людьми, ибо ВМФ не только вид Вооружённых Сил, но и один из государственных институтов.

Каждый профессиональный праздник это не только парады и банкеты, но и подведение итогов в развитии Флота. Если честно, то флот сегодня переживает времена, какие он переживал в начале 19 века (император Александр 1 не любил флот - В.К.). О состоянии тогдашнего флота граф Воронцов писал так (1802): «О худом состоянии флота и кораблей и дурном их снаряжении не надобно другого доказательства, как то, что в нынешнее лето флот принуждены были держать в гаванях; не только в море, но и на рейды его не вывели, когда англичане в водах наших разъезжали. Лучше соразмерное число кораблей иметь, но чтобы они всем нужным снабжены были…»

Эту задачу мы вынуждены решать и сегодня. Не количество, а качество – задача сегодняшнего дня во всех видах Вооружённых сил, в том числе и в ВМФ.

Обыватель может возразить мне на негатив, восхищенный дальними походами наших кораблей, но надо понять – это пиар правительства и «лебединая песня» кораблей, доставшихся нам в наследство от Советского ВМФ. Флот, не получающий в достаточном количестве новых кораблей, - умирает. Это истина.

В небольшой газетной статье трудно осветить все вопросы и проблемы нынешнего ВМФ. Но надо отметить одно – у нас не решены вопросы ни количества (за многие годы не спущен ни один много тоннажный корабль, кроме атомных подводных лодок - В.К.), ни качества – кроме ракет «Калибр» нет ничего достойного.

И самое главное, у нас отсутствует утверждённая судостроительная программа. А те спонтанные обещания как-то: «разработана стратегия развития судостроения до 2030 года», «до … года Российский флот должен получить 4 подводных лодки…» и прочее – эти обещания в любой момент могут быть забыты или отменены. Так же, как не был выполнен ни один пункт «Основ политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2010 года», утверждённой Указом Президента РФ ещё 4 марта 2000 года.

Если этим документом предусматривалось усиление централизованного управления военно-морской деятельности в обеспечении интересов обороны и безопасности России, и её союзников на океанских и морских направлениях, укрепление и развитие ВМФ, как вида Вооружённых Сил, то на практике происходило всё наоборот. Иначе, как можно назвать подчинение флотов, так называемым «Направлениям» или военным округам, ползучее уменьшение роли ЦКП ВМФ (центральный командный пункт) в управлении силами флотов, и в дальнейшем полная его ликвидация? Ещё сейчас не снят с рассмотрения вопрос о ликвидации Главкомата ВМФ и преобразовании его в департамент Военно-морского флота при Министерстве Обороны. А это означает, что Флот теряет самостоятельность и становится придатком к папахам бездарных генералов. Не ведёт ли это к отказу вообще от Флота? О какой великой морской державе мы можем говорить в такой обстановке? Флот всегда выполнял свой долг перед Родиной, и его всегда любил наш народ – это должны помнить и учитывать наши политики!

Хотелось бы верить словам нашего Президента В. Путина, что «Россия была и останется великой морской державой!», которые он произносит на многочисленных совещаниях. Но поднимет ли Россия паруса своего флота на полный ветер, покажет будущее.

А то, что традиция не умирает, и военно-морские парады собирают массу зрителей, показывает любовь нашего народа к своему Военно-морскому флоту!

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