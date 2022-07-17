К визиту Байдена на Ближний Восток

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17 июля 2022, 11:24 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Фото: globallookpress.com

Джо Байден с 13 по 16 июля совершил первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Как известно, Вашингтон традиционно считает этот регион сферой своих стратегических интересов. Дональд Трамп совершил подобный визит практически сразу после своего избрания на пост президента США уже в мае 2017 года и не скрывал, что главной его целью являлось сколачивание широкого антииранского фронта с участием Израиля, монархий Персидского залива и других государств. Та поездка вошла в историю беспрецедентной по своим объемам оружейной сделкой между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Байден же выдержал значительную паузу и повторил подобный вояж лишь через полтора года после своего появления в Белом доме. Одной из причин этому явилась история убийства журналиста “The Washington Post” Джамаля Хашогги в 2018 году. Байден и его окружение считали виновным в этом преступлении наследного принца КСА, который признавал свою ответственность за произошедшее, однако утверждал, что журналиста убили без его ведома. Похоже, что к настоящему времени этот вопрос урегулирован и Белый дом удовлетворился объяснением саудовской стороны. Тем более, что организатор и исполнители этого акта были осуждены и строго наказаны.

Непосредственными поводами к поездке Байдена на Ближний Восток стали надвигающиеся мировые энергетический и продовольственный кризисы и события на Украине. При этом Белый дом не скрывает, что стремится не допустить политического и экономического вакуума на Ближнем Востоке, который могли бы заполнить Китай или Россия. Вряд ли теневая сторона переговоров Байдена в Израиле, Палестине и Саудовской Аравии вскоре станет известной широкой общественности, но даже анализ официальных сообщений позволяет сделать определенные выводы и дать предварительные оценки этому визиту.

По прибытии в Иерусалим Байден провел виртуальный саммит с участием глав государств и правительств Израиля, Индии и ОАЭ, а также двусторонние встречи с израильскими президентом и премьер-министром. В беседах с израильскими руководителями обсуждались перспективы палестино-израильского урегулирования, иранская ядерная программа, другие вопросы региональной безопасности. Было подписано очередное двустороннее соглашение о стратегическом партнёрстве. Байден попытался вовлечь израильских политиков в более активное участие Иерусалима в различных видах помощи Киеву, включая военно-техническую.

Однако, израильское руководство вряд ли выйдет за рамки официального осуждения специальной военной операции РФ в Украине и поставок Киеву гуманитарной помощи. В свою очередь и Байден, подтвердив готовность США защищать и дальше интересы Израиля в регионе, уклонился от обсуждения возможного военного пути решения проблемы иранской ядерной программы, отдавая предпочтение подписанию с Тегераном новой всеобъемлющей сделки по типу СВПД. На итогах визита президента США в Израиль безусловно сказался переживаемый этой страной политический кризис, когда Кнессет распущен, а правительство возглавляет временный премьер-министр Яир Лапид. В Вашингтоне понимают, что многие сегодняшние договоренности могут потерять свою актуальность уже осенью, после досрочных выборов в израильский парламент.

15 июля президент США провел переговоры с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом в Вифлееме. Байден заявил, что намерен демонтировать наследие своего предшественника, вернувшись к концепции двух государств для двух народов. Палестинцы приветствуют такую политику новой американской администрации, но высказывают опасения в ее стабильности и последовательности. Ведь в случае очередной смены власти в Белом доме и возвращения Трампа все может вернуться «на круги своя».

В ходе визита в Саудовскую Аравию у Байдена состоялись встречи как с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Ас-Саудом, так и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Ас-Саудом. По заявлению Байдена, на переговорах обсуждалась возможность обеспечить глобальную энергетическую безопасность и адекватное предложение нефти на мировых рынках. Якобы, Эр-Рияд согласился с тем, что вопрос срочный, и американская сторона ожидает конкретных шагов от Саудовской Аравии в этой области уже в ближайшие недели.

Вашингтон договорился с Эр-Риядом о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и мобильных технологий, приветствовал решение Саудовской Аравии открыть небо для гражданских самолетов, следующих из Израиля через воздушное пространство королевства. Байден заверил, что рассчитанная на 10 лет программа модернизации ВС КСА и других монархий Персидского залива с помощью Пентагона продолжится.

Кроме того, стороны достигли договоренностей о выводе миротворцев с острова Тиран, который расположен на юге залива Акаба между Саудовской Аравией и Египтом. Миротворцы находились там с момента подписания Кэмп-Дэвидских соглашений в 1978 году (израильско-египетского мирного договора). Тиран несколько раз менял владельца, до 2016 года он находился под управлением Каира. Египет передал его под юрисдикцию Саудовской Аравии, для этого потребовалось согласие Израиля.

В заключение своего визита в КСА Байден принял участие в расширенном саммите шести арабских государств Персидского залива, а также Египта, Иордании и Ирака, где изложил свое видение проблем региональной и международной безопасности. Очевидно, что на этом форуме антииранская риторика оказалась не совсем уместной, поскольку Ирак, Оман и Катар сохраняют довольно прочные отношения с Тегераном и главным для Байдена было инициировать наращивание объемов экспорта нефти и газа арабскими странами, чтобы стабилизировать цены на углеводороды на мировом рынке после принятия коллективным Западом антироссийских санкций. Якобы Мухаммед бен Салман на открытии саммита заявил, что Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу максимум на три миллиона баррелей в день, тогда как сейчас в королевстве ежедневно добывают по десять миллионов баррелей. Накануне сообщалось, что ОАЭ уже отправили несколько внеплановых танкеров с нефтью в страны ЕС. Не исключено, что затрагивался и вопрос обеспечения безопасности судоходства в акватории Индийского океана, Аравийском, Красном морях и в Суэцком канале, в частности, важность прекращения вооруженного конфликта в Йемене.

Таким образом, визит Байдена на Ближний Восток явился в какой-то мере продолжением политики администрации Трампа в этом регионе. Поддержав в очередной раз своего стратегического союзника в лице Израиля, Белый дом сделал еще один важный шаг по сближению Иерусалима с монархиями Персидского залива, сколачиванию проамериканского регионального союза - арабского мини-нато, который направлен уже не столько против Ирана, сколько против России и Китая. Насколько Вашингтону удастся эта очередная провокационная затея – покажет время. Администрация США рассчитывает использовать в своих целях сохраняющуюся значительную финансово-экономическую и военно-техническую зависимость большинства арабских государств от США, Великобритании и стран ЕС. Лидеры ближневосточных государств при всем своем прагматизме и попытках дистанцироваться от противостояния коллективного Запада с Россией вынуждены все же по ряду вопросов следовать в кильватере внешней политики США. Неслучайно Израиль и большинство арабских стран поддержало антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 года по событиям на Украине.

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