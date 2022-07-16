Что «на потом»?

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 июля 2022, 18:42 Август Котляр, Российский и американский журналист.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Есть такой старый еврейский анекдот, как умирает старый еврей, в доме уже идут приготовления к поминкам, и тут из кухни доносится восхитительный запах рыбы фиш. Дедушка зовёт внучка, маленького Изю, и говорит: иди на кухню, скажи бабушке Циле, что дедушка Фима просит маленький кусочек рыбки. Изя возвращается с пустыми руками и говорит дедушке: бабушка сказала, что это - на потом.

Сейчас все гадают, что будет потом. Рано или поздно, российские мальчики перемелют целое поколение мальчиков украинских; вызовет или не вызовет это демографические ямы на ландшафтах исторических Тмутаракани и Сарматии, Буковины и Галиции - вопрос отдалённого будущего и дело тех гарных дивчин, которым не от кого будет рожать. При неловких движениях бывших заклятых друзей Великороссии, пшеков, жмуди и чухонцев, демографические ямы станут и их проклятием в поколениях. Как бы не плевали в русское оружие, оно остаётся обстоятельством неодолимой силы, мировым форс-мажором, тем самым лесником, которого все вконец достали: красные, белые, зелёные, желто-голубые и просто голубые всех мастей - он пришёл и всех разогнал. Надо понимать, что мы наблюдаем историческую закономерность - раз в полстолетия, иногда чуть реже, иногда чуть почаще, возрождается мрачный и свирепый тевтонский дух, осеменивший некогда диких предков нынешних лимитрофов, ему подгавкивает галльский дух, и науськивает подленький дух “этой нации лавочников”, как называл британцев ненавистный им Наполеон. И этот тевтонский дух, со своими галльскими и балканскими шакалами табаки, лезут на Россию, огребают каждый раз жёстких звездюлей, и уползают восвояси, наевшись экскрементов совершенно задаром, оставаясь в лучшем случае при своих, и ничему при этом не научаясь. И этот цикл повторяется снова и снова.

Всё ли идёт по плану? Да, только это не двухходовка, а кластер.

Сейчас любят повторять, что всё идет по плану, но вот только никто не говорит, что за план; похоже, что многие говорящие головы сами не знают, а составители считают его слишком сложным, чтоб пытаться растолковать, чем отличается двухмерное пространство от четырёхмерного. Сейчас же подходы к решению складывающихся ситуаций стали ещё более сложными, чем во времена, когда формировалось мировоззрение большинства всё ещё думающего населения - на излете СССР.

Можно по-разному оценивать конец 1970-х и 1980-е годы, но объективно - народ никогда так хорошо не жил, особо при этом не утруждаясь - в массе своей, конечно. Проблема - настоящая проблема, истинная, трушная - советской власти была в том, что она вырастила поколения образованных и смышлённых людей, у которых при этом не было настоящего ума. Они всё пытались сравнить условия жизни простых людей в СССР с условиями жизни зажиточных слоёв США и Западной Европы. Это напоминало попытки сравнить силу кита и слона, которые предпринимал умный еврейский мальчик Ося в книге Льва Кассиля про кондуит и швамбранию. “Если слон налезет на кита, кто кого сборет - кит или слон?” - спрашивал Ося, и когда взрослые признавались, что не знают, Ося их утешал: “Никто не знает”.

Вопросы типа “чья армия сильнее - России или США” лежат в той же плоскости, что сопоставление сил льва и кита. У США мощнейший флот и морская авиация, у России - сухопутные войска, баллистические ракеты и атомные подводные лодки. И Россия, и США в полчаса раскатают любую державу мира, если за дело возьмутся всерьёз. Действия России на территории бывшей Украинской ССР - это “мягкая сила” по-русски. Потому что даже одна русская неядерная “царь-бомба” - и на месте киевской Владимирской горки останется сплошной Андреевский спуск.

Население бывшей УССР так до сих пор и не поняло, за что их так. Равно как и Запад ничего не понимает в украинских реалиях. Но было бы несправедливо не пояснить, что же так злило достаточно добрых и абсолютно некровожадных людей в России.

Во-первых, всех русских злил крымский вопрос. Граждане новопреставленной Украины могли сколь угодно считать Крым украинским по последствиям беловежских недоговоренных договорённостей, но все всегда знали, что это русская земля. Какие бы бумаги ни подписывались, потому что бумаги пишутся чернилами, а историческая правда записана кровью. Россияне считали украинцев сквоттерами, занявшими чужое жильё в силу отъезда хозяев. То, что Крым - русская земля, не оспаривали даже те, кто протестовал против воссоединения Крыма с Россией.

Во-вторых, русские видели, что за шедевральные произведения игры генов стояли у рулей Украины. И Кучма, умный человек без стыда и совести, и ничтожный Ющенко, и раненая беспардонная чайка Юля Тимошенко, и отмороженный на всю голову Яценюк, и абсолютно-эталонный хам Янукович, и шоколадный зайка Порошенко, а потом комедиант, шут, скоморох Зеленский. Сам по себе Зеленский был обычный парень, честно зарабатывавший кривляниями и ужимками на вполне безбедную жизнь. Но Запад надул из него фигуру, хотя в Одессе все знают, что оно такое на самом деле. И дело даже не в коррупции высших должностных лиц, что они там где-то за что-то получили откат, а в самом омерзительном тотальном взяточничестве снизу доверху, в мелкотравчатости и полной продажности всей украинской власти на всех уровнях.

В-третьих, всем интересующимся было известно, что реальная власть на Украине - это кентавр, человеческий верх которого - олигархат, а животный низ - криминалитет. Милицейские отряды особого назначения формировались из профессиональных бандитов и уголовников, из профессиональных головорезов и убийц, например, элитный милицейский полк “Титан”. Кто может противостоять вооруженной группе профессиональных киллеров, наделённых полномочиями полиции и спецслужб? Правильно, только армия иностранного государства.

В-четвёртых, всем было ясно, что достаточно агрессивное и сплочённое движение западно-украинских националистов при полном попустительстве формально-официальных властей может безнаказанно творить любое беззаконие. И оно из банального рэкета быстро и безошибочно переросло в геноцид русскоязычных. Было ли расследование сожжения людей в Одессе? Не было, хотя что там было расследовать, когда всё записывалось на видео. Значит, либо власти на Украине нет вообще, либо власть прямо поощряет геноцид, как это было в Германии, когда штурмовики гоняли евреев. Тогда эта власть преступна и должна быть заменена. Кто её может заменить? Народ? Так он сам эту власть выбрал. Её может сменить только армия иностранного государства.

В-пятых, вся идеология бывшей УССР с самого распада Советского Союза была нацелена на создание враждебности по отношению к России. И при советской власти поощрялись мифы о том, что Украина кормит весь Советский Союз и тем более кацапов, то есть русских, слово москали ещё не было в обиходе. С обретением самостоятельности пошло-поехало, детей воспитывали в ненависти ко всему русскому, как маленьких арабов с детства учат ненавидеть евреев. К чему это привело? За тридцать лет русские перестали восприниматься как свои, а стали инородными, чужими, несмотря на общность языка и истории, мифологии и психологических установок.

В-шестых, Украина стала гуляй-полем и полигоном для любых платежеспособных фантазий. Ещё не вскрыты до конца результаты деятельности всяких исследовательских организаций, лабораторий, нам ещё неизвестны, что и как производилось на Украине и кому продавалось - от оружия до любой химии, благо советское наследие позволяло соблюдать сложные технологические процессы. Производство боевых отравляющих веществ или наркоподобных препаратов не требует совсем уж заумных и передовых инноваций, хлора на Украине производится много на “ДнепрАзоте”, а швейцарская компания SGS любезно оказывает услуги по извлечению мышьяка из шахтных отвалов и отходов плавильного производства. А ещё Украина богата серой и фосфором. Вот и весь незамысловатый набор для производства любой отравы. Ко всему прочему, в Киеве в простом холодильнике, опечатанном веревочкой с пластилиновой печатью, хранились штаммы всех замечательных недугов: чумы, холеры, оспы, сибирской язвы и прочих. Это не мои фантазии, это свидетельство Барака Обамы, когда он ещё был сенатором и навещал Киев, где упал в обморок от увиденного.

И, наконец, седьмое - не надо было юмористу Зеленскому шутить про атомную бомбу. В российском Совбезе и на Лубянке сидят серьёзные дяди, которые шуток не понимают. Дяди знают, что в 1940 году, за два года до старта Манхэттенского проекта, сотрудники именно Харьковского физико-технического института подали заявку на атомную бомбу. Там с научной школой всё в порядке, как и с действовавшими до сих пор термоядерным ускорителем “Ураган”. Объединяя харьковские технологии с неограниченными запасами урана с переработкой на ВостГОКе в Желтых Водах, а также с Южмашевскими ракетами-носителями, мы получаем на выходе нечто невообразимое: фейл-стейт с придураковатыми и продажными чиновниками, боящихся собственных никем не контролируемых неонацистских формирований, с доступом к производству любой отравы и с собственными межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными и термоядерными боеголовками. Время подлета от Харькова до Москвы - три минуты, от Днепропетровска - четыре с половиной. До Варшавы или Праги - шесть минут. До Берлина - восемь. До Парижа - девять. Если можно сжечь живьём полсотни человек в Одессе, то почему нельзя сжечь полмиллиона в Белгороде или пятнадцать миллионов в Москве?

Цена самой дорогой войны дешевле самого дешёвого мира.

На Западе все пытаются подсчитать, во что обходится России приведение Украины в чувство реальности. Называют от 200 миллионов до каких-то там безумных миллиардов долларов в день. На самом деле, стоимость не имеет никакого значения. Это парадокс любой военной операции - сколько бы ни стОило, оно того стОит. Неважно. Наполеон говорил, чтобы вести войну, нужны три вещи: деньги, деньги и ещё раз деньги. У России есть деньги, и военпром завязан на рубли, которых у России больше всех в мире. Доллары и евро, иены и юани суть бесполезный мусор, пока есть нефть, газ, лес, металл, удобрения, зерно и всё прочее, настоящее, жизненно важное.

По итогам военной операции, которая, очевидно, является абсолютно новым словом в военном искусстве, превзошедшем своими безвестными минооборовскими и генштабовскими гениями самих Мольтке и Клаузевица, Огаркова и ван Кревельда, можно сделать следующее предположение. Эта военная операция имеет такую же сложную стратегию, как сверхсложные современные компьютерные игры, называемые ныне киберспортом, где стратегии определяются целым роем игроков одной команды; есть старшие, как бы капитаны команды, но все игроки действуют по обстоятельствам. Это похоже на командные турниры между равными по уровням игрокам, скажем, геймеры России против геймеров Китая или Южной Кореи, где вообще создан культ этих юных дарований. По уровню сложности эти игры превосходят на порядок шахматы; какого-нибудь Гарри Каспарова выкинули бы на любительском уровне как безнадёжного дурачка, каковым он и является во всём, кроме примитивных шахматных комбинаций. Игрок должен предвидеть не только действия нескольких противников, но и понимать, как будут действовать члены его команды в стремительно меняющихся обстоятельствах.

До сих пор так никто не вёл военные действия. По итогам этой операции Россия будет иметь самую передовую и эффективную армию в мире, самую толковую разведку - военную и политическую, и самую крепкую в мире экономику. Может, и не самую передовую с точки зрения робототехники и автомобилестроения, но самую прочную, неубиваемую. И обходиться такая армия будет на порядок дешевле, чем американская, на которую запрошено уже 840 миллиардов долларов, а вместе со всеми разведками и заботой о ветеранах войн обороноспособность США будет обходиться бюджету в 1,27 триллиона долларов - это если не будет дополнительных военных конфликтов.

Так что же “на потом”?

О будущем территорий бывшей УССР можно сделать следующее предположение. Россия получит контроль над 30 млн гектар лучших земель в мире, которые, если оценивать по аналогичным землям в Калифорнии, стоят не менее 600 миллиардов долларов. Под контроль России отойдут колоссальные запасы угля, а также драгоценные металлы будущего - лития и кобальта, которых там, по нынешним ценам, на 2 триллиона долларов. России уже отошла береговая черноморская линия Крыма, это 750 километров. Для сравнения - береговая линия Лазурного берега всего 300 километров. На Лазурном берегу в спокойные времена ежегодно бывает 11 миллионов туристов, которые там оставляют 15-20 миллиардов долларов как минимум. Один турист - это как минимум три рабочих места. И России достается единственная в мире жемчужина для туризма и отдыха с детьми - Азовское море, нежное, теплое, безопасное, с длиной береговой линии в полторы тысячи километров. Для сравнения - в США нет таких классных пляжей, как на Средиземно- и Черноморье. Там либо жёсткий и холодный Тихий океан в Калифорнии, либо холодная Атлантика, либо Мексиканский залив (он же Карибское море). Для тех, кто не был на побережье Мексиканского залива, не понять, что все райские картинки не передают главного - нестерпимой жары со сжигающим кожу солнцем и стопроцентную влажность, как в парилке в Сандунах. Не считая опасной живности, которой почти нет в российских водах, кроме обычных медуз и маленьких скатов.

Россия получит, как в дореволюционные времена, мировую монополию на зерно и подсолнечник, будет контролировать рынок углеводородов, минеральных удобрений, а также леса и пресной воды, и быть фактически монополистом по производству ядерной энергии и оружия. Россияне и сейчас живут гораздо лучше 90 процентов населения в мире, только этого не осознают, а через пару-тройку лет они будут жить лучше, чем некогда жил средний класс США, когда Америка была на пике своего могущества. Русские люди ещё не научились быть благодарными своим властям, потому что никогда не жили на Западе жизнью простых американцев, французов, немцев, итальянцев, которые каждый день боятся вылететь с работы, а затем и из квартиры под мост, и рот боятся раскрыть на работе, если им не нравятся педерасты или поведение отдельных этнических групп. В какой ещё стране мира врачи приходят на дом? В какой стране мира бесплатно при поликлиниках выдают лекарства? В какой стране мира ты приходишь и бесплатно попадаешь к врачу-специалисту день в день? В какой стране мира у пищи ещё остается вкус пищи, и человека не лечат одними антибиотиками, гормонами и антидепрессантами? В каких городах мира пешеходные зоны для граждан покрывают натуральным гранитом, а подземные переходы облицовываются мрамором?

На потом у России есть что покушать - и рыбка, и мясо, и хлебушек, и масло, и икорка. Люди не замечают, что жизнь в реальности становится лучше и лучше, а с уходом западных брендов ничего принципиально в жизни не изменилось. Подорожали автомобили, но цены скоро вернутся, а потом будут снижаться, если правительство снизит пошлины на импорт автомобилей. Официальные представительства обдирали россиян - цены на запчасти были в три-четыре раза дороже, чем если заказать в Турции или Эмиратах. Западные бренды были в России как на сафари - столько всего можно было тут продать по бешеным ценам - от барахла, сшитого трудящимися цыганами в Румынии под итальянскими и французскими люксовыми брендами, до европейских престижных автомобилей, собранных в Восточной Европе из китайских запчастей.

Интересная ситуация с кинематографом. Хорошего кино меньше не стало, но с уходом мейджоров с их фильмами для дебилов в кинотеатры перестала ходить подростковая аудитория, эти бедные жертвы ЕГЭ. Только им можно было скармливать “Отряд самоубийц”, где главные герои - либо сумасшедшая психопатка-убийца Харли Квинн, либо какие-то физиологические уроды. Тема превосходства морального и физического уродства над нормой и естеством вообще стала мейнстримом голливудского кино. Как можно было без содрогания смотреть американскую картину “Джокер” о трагедии психически больного человека, решившего, что он станет знаменитым комиком и юмористом? Так что “на потом” у нас все будет гораздо лучше, чем было “до того”.

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