Взгляд чайника: об индейцах, комплексах завоевателей и банальной зависти

Когда я слышу про нацию «американцы» - они-то да, рассказывают всему миру, насколько они крутые, мне становится грустно. Потому как коренных американцев, то бишь индейцев, жителей Северной Америки, осталось в этой самой Америке меньше 2%. Вот их история действительно интересна, а то, что пришло потом… Жесть полная, за исключением разве что миссионеров, которые действительно приезжали в Новый Свет за тем, чтобы сделать, по их мнению, доброе дело – приобщить индейцев к «цивилизованной религии». Ну и тех, кто действительно жаждал основать в Америке новые поселения, города, форты – были, конечно, и такие, кто искренне хотел развития. Остальные же выкачивали из континента всё, что только можно.
Так вот, об американцах. «Мы – гордая нация» - говорят они во главе со своим президентом, периодически здоровающимся с пустотой. Гордая, ага. Интересно, а в чём выражается ваша гордость? В уничтожении реальных американцев? То бишь, индейцев? Сколько их на самом деле осталось? Один процент населения США?! Два?! Три?! И те в резервациях. А кто вы? Остальные? Где ваши корни? В какой стране? На какой территории? Те, кто сейчас называет себя американцами? Вы потомки французов, испанцев, британцев, голландцев, немцев… По большей части искателей приключений. Отребья, которое высылали ваши царства и королевства в Новый Свет, дабы избавить Старый от убийц, грабителей, воров и разбойников. Опять же, повторюсь, за редким исключением – всё же были те, кто хотел действительно принести процветание на новые земли. Только вы сами, новые американцы, этих подвижников травили. И, похоже, травите до сих пор.
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Конечно, следов завоевателей полно и в Индии, где по большей части, кажется, британцы постарались, и в Австралии (они же), и в Новой Зеландии (куда и тут без британцев), и… да много где ещё наследили. В то время США ещё и в помине не было, кстати. Те колонизаторы, которые прибыли на североамериканский континент, соревновались в количестве скальпов, приучая индейцев к тому, что можно получить подачки за… даже не золото… за бусы, ножи, тряпки, «огненную воду». А также за красивые одеяла, которые колонизаторы специально заражали оспой, зная, что индейцы мрут от этой заразы как мухи.
Слушайте, ну «красивая» история, правда? Это я пытаюсь быть политкоректной или, это самое…толерантной. И вот с этим со всем «миссионерством», искренне поверив в непогрешимость своей нации, американцы идут в Мир. Распространяя накопленные поколениями глупости на все континенты.
И попробуй, не согласись! Сегодня разве что Китай, ОАЭ (просто там, похоже, все богатые до жути) и какая-то из Корей могут позволить себе мыслить самостоятельно (про Россию я сейчас не говорю). Чуть ли не все остальные, включая большую часть Европы, за исключением братушек сербов и немного венгров, радостно кивают американским идеям.
А мне вот тут подумалось – точнее, муж натолкнул на мысль – в чем корни дикой неприязни американцев к нам, русским? В банальной зависти, поди. Потому что нашей истории им, американцам, противопоставить-то нечего. Они когда свою Америку создавали, у нас люди уже в Большой театр ходили. Но даже не в этом дело. Мы всегда были едины – до прихода советской власти, я имею в виду – белорусы, украинцы и русские. После – тем более, но уже в другом ключе. Конечно, различия были. Вот прямо как у индейцев, о которых я уже упоминала – у них в разных племенах отличался говор, рисунки на лицах и телах и количество и вид перьев на головах. Только вот индейцев они, американцы, великая гордая нация, победили, точнее, почти уничтожили, а нас пока никак не получается.
Ну, посудите сами, в чём отличие между нами? Я имею в виду русских, белорусов и украинцев. В говоре? Мы все друг друга понимаем. К примеру, в нашей, Воронежской области, мы без мовы вообще никуда. Особенно в южных районах – здесь вообще привыкли разговаривать на забавной смеси русского и украинского языков. Я лично, как и многие, выросла под своеобразный говор бабушек: «Ну и шо тоби надоть?», «Не стребай, ноги сломаешь», «Ну скильки раз я можу повторяти», «Сварю кашу из гарбуза». Слышала в детстве и белорусский говор. И всегда понимала – что тот, что другой.
В России говорят на многих языках. Стараются сохранить самобытность. Преподают в школах, издают газеты. В нашей стране полно народностей – со своими традициями и языком – чукчи, татары, буряты, мордвины, башкиры, чуваши…
А американцы? Что они могут противопоставить нашим языкам? Американский английский? И всё? Кто-нибудь из них, в правительстве или где-нибудь ещё, разговаривает, к примеру, на языке ирокезов или делаваров?
Опять же, возьмём историю правителей и военачальников. У нас были Владимир Красно Солнышко, Иван Грозный, Пётр I, Екатерина II… замучаешься перечислять. Хотя были, конечно, и те, о ком и вспоминать не хочется – Анна Иоановна, Пётр III… Да и других, кого хотелось по пути к властным полномочиям сковородкой пристукнуть. Из военных, заслуживающих урока кухонным скарбом, вспоминается граф Бутурлин, который, раздав по пьяни чины, как блины на масленицу, тыкал в океан на карте, поскольку не знал картографии: «Армию будем двигать сюды». «Сюды нельзя, Алессандро Борисыч – потопнем» - отвечали его подчинённые (это, если не ошибаюсь, из книги Валентина Пикуля, который больше всего в своей жизни любил Отечество, историю и море). Но давайте вспомним действительно великих российских военачальников – Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Фёдор Ушаков, Георгий Жуков… Георгий Константинович, конечно, уже из более близкой истории. Ну а почему бы и не вспомнить его, тем более что американских военных, которые хоть сколько-нибудь приблизились к его уровню, я лично не припоминаю. Нет, ну, может, конечно, были и у них великие – если так, историки, поправьте меня, чайника. Но точно ни один из них, подобно Александру Невскому или Фёдору Ушакову, не причислен к лику святых.
Что же касается войн… Последняя война, которую американцы вели на своей территории, была в 1861-1865 годах. Впрочем, все последующие войны американцы были тоже не совсем сторонними наблюдателями. И в первой, и во второй мировой ребята, то бишь американцы, просто наживались на обеих сторонах, продавая и тем, и другим продовольствие и оружие (если вдруг я не права, прошу винить мою учительницу истории, Лидию Михайловну Спицыну, которая нам на одном из уроков об этом рассказала).
Конечно, кто-то скажет, что вот, мол, на Украине был Бандера и Шухевич. Да, был. У нас тоже Власов был. И что? Предателей, перебежчиков и ренегатов на любой войне завались. СМЕРШ вообще-то не просто так создали, ага. Да, на Украине их, предателей, было, возможно больше. И меньше партизан – в отличие от той же Белоруссии, где партизанские отряды исчислялись сотнями и даже тысячами, на Украине отрядов были единицы.
Но там, на Украине, были не только «бандеры» и «шухевичи». Была, к примеру, Евдокия Завалий из Николаевской области – по истории её подвигов можно не то что фильм – сериал снимать. Матрёна Наздрачёва родом из Харьковской губернии – одна из немногих женщин, полных кавалеров Ордена Славы. Иван Середа, коренной украинец, сумел с одним лишь топором дать отпор немецкому танку и взять в плен его экипаж… И таких, как они – сотни, тысячи…
Что же касается Белоруссии, то тут вообще – в какое поселение не ткни – в каждом герой найдётся.
Но я всё-таки вернусь к теме моего чайниковского послания. Делаю вывод – американцы, кажется, до дрожи боятся нашего единства. У которого есть общая история, общие корни, в отличие от США. Так что это? С их стороны, я имею в виду. Комплекс неполноценности? Невозможность постигнуть то, что они постигнуть в принципе не смогут никогда?
Потому что если… нет, не ЕСЛИ, а КОГДА мы будем вместе – Россия, Украина, Белоруссия и другие братские народы – нам не будет страшен никто – ни НАТО, ни ЕС, ни любые другие объединения, военные коалиции и сообщества. Потому что вместе мы – сила.
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