Мобилизационный космос и новые кадры

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса».
Вот мои размышления на этот счёт.
Трансформация всего того, что имеет место вокруг космоса, видимо актуальна, в связи с новой геополитической ситуацией и перспективами изменения миропорядка, триггером которого является ситуация вокруг конфликта Украины и России, а также антироссийских санкций.
Теперь актуальна не только проблема мобилизационной экономики. А также военно-политические проблемы. Одна из составляющих этих проблем является проблема мобилизационного космоса. Поэтому стоят иные задачи и нужны иные кадры.
Взгляните за Горизонт.
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