Мобилизационный космос и новые кадры

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 июля 2022, 20:20 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Президент России​ Владимир Путин​ освободил​ Дмитрия Рогозина​ от​ должности гендиректора «Роскосмоса».

Вот мои размышления на этот счёт.

Трансформация всего того,​ что имеет место вокруг космоса, видимо актуальна,​ в связи с новой геополитической ситуацией и перспективами изменения миропорядка, триггером которого является ситуация вокруг конфликта Украины и России, а также антироссийских санкций.

Теперь актуальна не только проблема мобилизационной​ экономики. А также военно-политические проблемы. Одна из составляющих этих проблем является проблема мобилизационного космоса. Поэтому стоят иные задачи и нужны​ иные кадры.

Взгляните за Горизонт.

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