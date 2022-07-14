Британия стремится вернуть величие былой империи

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14 июля 2022, 13:12 Герман Полысалов

Королевские ВВС направили истребители Typhoon FGR4 и F-35B Lightning в Финляндию, а также истребители Typhoon FGR4 в Швецию для комплексной подготовки боевых самолетов в рамках расширения своего присутствия в регионе – говорится на сайте правительства Великобритании.

Великобритания, будучи объективно неспособной противостоять России в одиночку, не спешит отзывать остающиеся и по сей день востребованными притязания на распространение своего влияния на континенте. Вместо этого поданные ее Величества не скупятся на демонстрации своей решимости по созданию геополитических центов тяжести в регионе в противовес влиянию Москвы. Неприкрыто объявляя об инициативе оформления новых объединений, как это было на примере тройственного союза, куда по замыслу уже бывшего премьер-министра Бориса Джонсона должно было рассматриваться создание оси – Лондон, Варшава, Киев. Или как в случае предметно реализуемой в настоящее время активностью Великобритании на территории Швеции и Финляндии, ставшей возможной благодаря закрепленной Декларации о взаимных гарантиях безопасности, которую Великобритания подписала с этими странами в мае нынешнего года. Согласно ей Лондон может развернуть в регионе Северной Европы активы и личный состав королевских военно-воздушных сил, британской армии и Королевского флота, то есть увеличить свое военное присутствие посредством военной техники и личного состава подобно тому, как на протяжении последних 70 лет действовали американцы в Старом Свете.

Что сегодня реализуется отправкой истребителей Typhoon FGR4 и F-35B lightning в соответствующие соглашению государства, как можно ближе к подступам наших границ.

И пусть многими экспертами на западе и рассматривается подобное оформление обязательств Лондона как демонстрация максимальной поддержки Стокгольма и Хельсинки в вопросе их вступления в НАТО, дело подписанием Договора о вступлении явно не ограничится. Как и расторжения обязательств «по обеспечению безопасности» не случится лишь потому, что такая возможность представляется в момент разрушения ранее выстроенной архитектуры мира, пертурбации сил, что доводится не так часто, как того бы хотелось некогда существовавшей на карте мира крупнейшей колониальной империи, в одночасье утратившей свое могущество. Make Great Britain great again.

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