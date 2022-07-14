Что ждёт после выборов Академию наук?

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14 июля 2022, 13:05 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Pixabay / geralt

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы для своего помощника Андрея Фурсенко до 17 июля 2023 года. 17 июля 2022 года Андрею Фурсенко исполнится 73 года.

Эта новость для российской науки и образования застала Российскую академию наук во время тренировочного боя основных кандидатов на кресло президента РАН. Последнее, Дальневосточное отделение Академии выдвинуло в качестве своего кандидата академика Геннадия Красникова. То есть, на сегодня девять Отделений РАН отдали свои голоса за Красникова, четыре - за действующего президента РАН Александра Сергеева и по одному за академиков Роберта Нигматулина и Дмитрия Марковича.

Формально это ничего не значит, для выдвижения вполне достаточно поддержки одного Отделения. Но ситуация символическая. Хотя и Красников, и Маркович свою программу пока не предложили (тезисы Сергеева и Нигматулина читайте на сайте "АН"), но уверен, что в центральной ее части будут предложения о том, как помириться с властью. Ибо не Академия диктует/танцует, но власть танцует Академию. Первая платит бюджетные деньги, вторая должна решать для власти различные задачи. Се ля ви такой на дворе.

Для власти, безусловно, важен новый партнер. Комфортно ей будет с ним или беспокойно, вдруг ляпнет чего-то не то. С Сергеевым, говорят, вполне терпимо. Просит денег, так кто ж их не просит?! Жалуется на то, что молодые бегут от безумной отчетности и нищенских окладов? У нас свободная страна, пусть едут! Жалобы привычные, ответы стандартные. Все чин по чину.

Однако, как ни странно, но пока чиновный правящий класс активно в процесс выборов не вмешивается.

Любому новому или старому президенту придется общаться с Фурсенко. Во-первых, мирок узкий, все друг друга знают. Во-вторых, ни академики, ни наука, а именно Фурсенко и есть власть в науке. Царь научной горы. Именно он последние лет двадцать и определяет направление движения образования (от человека-творца к квалифицированному потребителю) и фундаментальной науки (от мировых открытий к публикациям в американских научных журналах).

«Болонский процесс дал развитию образования в России очень много, в частности, он заставил серьезно и критически осмыслить то, что мы имеем, и наметил определенные шаги по движению и по изменению этой системы», – заявлял тогда министр образования Фурсенко.

Но самое главное - новому или старому Президенту РАН придется возвращать личное доверие другого Президента - Путина Владимира Владимировича.

Как-то так у нас случилось за 20 лет, что любой государственный институт у нас зависит от доброй воли одного человека. Институтов много, человек один. Не высказал он расположения, тут же налетят стервятники, раздербанят, поделят награбленное и улетят, оставив проданную выжженную землю. Приказал он помочь, скрепя сердце, но будут помогать.

Совершенно ясно, что именно ближайшие годы нового президентства, станут решающими для дальнейшей судьбы трехсотлетней Академии наук. Или она "даст дуба" окончательно, и на ее обломках создадут какое-нибудь подобие американской академии. Или РАН продолжит клянчить копейки, получая стандартный ответ: "по пятницам не подаю". Фактически работая на несколько процентов от своего потенциала. Или начнет потихоньку возрождаться, пусть с колоссальными безвозвратными потерями, но будет возвращать себе звание главной научной организации страны.

Первые два варианта означают окончательное технологическое отставание России от мировых держав. И потерю суверенитета через пару десятков лет, когда закончатся советские заделы, защищающие нас сегодня. Третий, оптимистический вариант, оставляет шансы даже не на сохранение статус-кво, а даже на робкие шаги вперед. И выбор пути на развилке 2022 года зависит только от двух президентов: России и Академии наук.

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