Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Мнение 13+

Игромания Украины и аддиктивность её лидера

, 19:55 , доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Игромания Украины и аддиктивность её лидера

Киев просит у Запада по $9 миллиардов ежемесячно!

Сущность происходящего хорошо описывается в рамках поведения системы, состоящей из двух субъектов Игроман-Жертва: манипуляции и убеждения - ставки - проигрыш - манипуляции и убеждения - ... и т. д.

Игроманические циклы. Вырваться из замкнутого круга позволяет либо прекращение опеки, либо обеднение жертвы.

Аспиранты в сфере политической психологии! Вот Вам тема для диссертации:

"Исследование психологической корреляции политической игромании страны и аддиктивности лидера этой страны".

Уже много фактов представлено о том, что Зеленский - аддиктивная личность и есть основание взять эту тему для исследований.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram