Игромания Украины и аддиктивность её лидера

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 июля 2022, 19:55 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Киев просит у Запада по $9 миллиардов ежемесячно!



Сущность происходящего хорошо описывается в рамках поведения системы, состоящей из двух субъектов Игроман-Жертва: манипуляции и убеждения - ставки - проигрыш - манипуляции и убеждения - ... и т. д.

Игроманические циклы. Вырваться из замкнутого круга позволяет либо прекращение опеки, либо обеднение жертвы.



Аспиранты в сфере политической психологии! Вот Вам тема для диссертации:



"Исследование психологической корреляции политической игромании страны и аддиктивности лидера этой страны".



Уже много фактов представлено о том, что Зеленский - аддиктивная личность и есть основание взять эту тему для исследований.

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