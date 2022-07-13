Игромания Украины и аддиктивность её лидера

Киев просит у Запада по $9 миллиардов ежемесячно!
Сущность происходящего хорошо описывается в рамках поведения системы, состоящей из двух субъектов Игроман-Жертва: манипуляции и убеждения - ставки - проигрыш - манипуляции и убеждения - ... и т. д.
Игроманические циклы. Вырваться из замкнутого круга позволяет либо прекращение опеки, либо обеднение жертвы.
Аспиранты в сфере политической психологии! Вот Вам тема для диссертации:
"Исследование психологической корреляции политической игромании страны и аддиктивности лидера этой страны".
Уже много фактов представлено о том, что Зеленский - аддиктивная личность и есть основание взять эту тему для исследований.
Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции