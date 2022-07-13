Старый друг трёх новых стоит

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 июля 2022, 10:37 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент «Аргументы Недели»

20 июня 1837 года умер английский король Вильгельм IV, и принцесса Виктория, которой только что исполнилось 18 лет, стала королевой Великобритании.

Она записала в дневнике: «В 6 часов меня разбудила Мама, которая сказала мне, что архиепископ Кентерберийский и лорд Каннингем здесь и хотят видеть меня. Я встала из кровати и пошла в мою гостиную (в одном халате) и одна и увиделась с ними. Лорд Каннингем сообщил мне, что мой бедный дядя, король, больше не с нами, и ушёл в 12 минут 3-го этим утром, и, следовательно, я — королева». Виктория поставила точку в своём дневнике и воскликнула: "Боже мой! Я Королева, но я к этому совершенно не готова!"



К чему я вспомнил старую английскую историю, может быть, и байку..?



Ещё в студенческие годы я взял в руки первую Советскую Конституцию и ужаснулся тому, как неграмотно составлен этот документ. Ведь Конституция, это первый документ, с чего начинается любая власть и Советская власть тоже.



Обратил внимание, как представлен в Конституции национальный вопрос. Там сказано немного, но...

В первой главе, цитирую:



"2. Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация Советских национальных республик."



То есть, узаконивается раздел единой России. А следом началось нагромождение на карте страны невинных, на первый взгляд, карточных домиков, под различными названиями: республика, автономная республика, автономная область и прочее, не осознавая, что под основание государства на долгие годы закладывается мина, которая когда-нибудь грохнет. И грохнуло. Всё завершилось в 1991 году, когда лидеры трех республик, подписали в декабре 1991 года Беловежское соглашение. И Царская Россия, как треснутое стекло, распалась на отдельные кусочки.



Не менее интересен и следующий пункт уже в третьей главе:



"6. III Всероссийский съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу самоопределения Армении."



К чему эти лозунги, приветствия в Конституции? Сообщение о полной независимости Финляндии. Это отдельный документ-декларация, как и право самоопределения Армении. Интересно, как бы объяснили авторы той Конституции особое право, данное армянскому народу, и почему только армянскому, а наши братья-соперники грузины чем хуже, молдаване, азербайджанцы... И остальные, не менее уважаемые мной народы?



Странно, что доминирующая в то время в Армении Дашнакская партия не воспользовалась этим пунктом и не потребовала вывода войск Одиннадцатой Красной армии из страны. Очевидно никто из дашнаков не владел русским языком иначе беда нагрянула бы ещё в 1918 году.



А эта строчка, “Вывод войск из Персии”, скорее всего сообщение для прессы.



Наличие её в Конституции вызывает только недоумение. Ну, вывели войска и ладно. Причём здесь Конституция?!



А теперь о том, ради чего всё это писалось: Для начала вопрос, как могли большевики посягнуть на правление государством не имея ни опыта, ни образования, если даже письменный документ надлежащим образом составить не могли?



Выходит, соответственно и правили, методом проб и ошибок, тяжким бременем обрушивая на плечи граждан бывшей царской России своё неумение, промахи ошибки. К сожалению, сегодня никто не вспоминает о том, что русский рубль до Первой Мировой войны был твёрдой валютой на европейском рынке. Одной из, во всяком случае.



Хорошим примером к сказанному является случай произошедший с одним из советских руководителей тридцатых годов прошлого столетия, Серго Орджоникидзе, который был наиболее адекватным из "ленинской плеяды", потому и кончил жизнь самоубийством.



Он являлся министром тяжёлой промышленности. Понимая сложность работы данного министерства, он оставил на службе исключительно всех специалистов "царского времени". Как-то раз, во время рабочего заседания, к нему в кабинет заглянул бывший товарищ по гражданской войне, осмотрел стол президиума за которым вальяжно разместились чуждые пролетарскому взгляду лица: пенсне, галстуки и прочее, и обратился к бывшему сослуживцу с просьбой:



- Серго, я без работы. Возьми меня к себе. Помнишь, как мы с тобой лихо рубали белых? Вон у тебя сколько царских морд набралось, выкинь кого-либо из них и возьми меня.



На что Орджоникидзе, отведя в сторону старого товарища, ответил:



- Ты понимаешь, дорогой брат, в моём министерстве есть только одно место, которое может занимать неграмотный человек. Извини, но это место я себе взял.



Если бы так думали и поступали все большевики и беды бы не было. И конституцию не пришлось бы кромсать, десятки раз переделывать и рубль оставался бы твёрдой валютой. Но ни один из них не сообразил воскликнуть:



- "Боже мой! Я Королева, а я к этому совершенно не готова!"



Последствия того "умного" решения о создании, порою искусственных, национальных республик, нам сегодня аукнулись. В семидесятые годы прошлого века я оказался в городе Целиноград, ныне столица Казахстана Нур-Султан. Это был ничем не примечательный, покрытый пылью, областной городишка. Через неделю пребывания я, с удивлением, обратился к своим товарищам:



- Странно, я уже больше недели с вами, но ни одного казаха не увидел. В городе есть казахи?



- Да, есть, - закивали головами мои товарищи и добавили, - председателем общества “Знание” работает, Эльвира Рашидовна.



Но я дотошный, не унимаюсь:



- И всё?



- Отстань, - махнули рукой они, - пошли пиво пить.



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А что мы имеем сегодня? Выдавив русское население из страны, постсоветское руководство Казахстана постепенно скатывается в антироссийское русло и более того, продолжает прессинговать, предпочитает принимать активное участие во всех антироссийских акциях.



Мы хорошо помним, когда в Казахстане начались «Газовые погромы», то именно Россия протянула руку помощи, ввела свои войска в рамках миссии ОДКБ. Присутствие русских солдат охладило пыл протестующих и вскоре в стране воцарился порядок. Но не успел новый казахский лидер всенародно озвучить свою благодарность, как тут же выступая на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума, он почему-то перевёл разговор в политическую плоскость и, образно выражаясь, всадил нож в спину северному соседу.



И отказался от партнёра, который десятки лет надежно обеспечивал коридор движения казахских товаров и грузов, речь идёт, в том числе, о транзите газа через территорию России. Хотя в данное время у Казахстана фактически нет иных торговых путей.



И лихорадочно занялся поиском новых транспортных коридоров в Европу в обход России. Как известно, обратился Касым-Жомарт Кемелович и к американским компаниям за помощью в проработке маршрутов экспорта нефти. Только зря старается, американцы не станут заниматься вопросом не приносящим конкретной выгоды, а казахские проблемы не входят в круг интересов заокеанской страны.

Тщетны попытки проявить к себе интерес западных партнёров и путём ухудшения взаимоотношений с Россией. Очередное казахское заявление о приостановке соглашения по созданию Межгосударственного валютного комитета стран СНГ, повисло в воздухе, потому как соглашение подписанное девять лет тому назад всё ещё находится в стадии разработки.



Не заслуживающим особого внимания оказалась и идея ввести санкции против России. Минфин Казахстана опубликовал проект приказа, запрещающий поставку в Россию и Белоруссию товаров, которые попали под западные санкции. Товарооборот между Россией и Казахстаном столь незначителен, что не в силах оказать даже минимальный ущерб Российской экономики.



Видимо, Казахстану надлежит вернуться в старую колею, вспомнить русскую пословицу “Старый друг трех новых стоит” и отложить в сторону попытки понравится западным партнерам путём свёртывания взаимоотношений с Россией.

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