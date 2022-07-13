«Архитектор» у разбитого корыта. Часть 1

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13 июля 2022, 10:56 Владимир Корнилов, доцент, к.э.н., город Ярославль

С учетом происходящих в стране событий после начала российской военной спецоперации на Украине в целях ее демилитаризации и денацификации у мыслящего консервативно-патриотического политического класса существует тревога в отношении очередного политического предательства в «верхах». Речь идет о возможной повторной капитуляции перед коллективным Западом во главе с США. Только в 90-х годах прошлого века она произошла по итогам ликвидации СССР.

Кому Б. Ельцин, Президент РФ, в первую очередь позвонил из Беловежской Пущи после осуществления тремя Президентами (Ельцин, Кравчук – Украина, Шушкевич - Белоруссия) денонсации (расторжения) Договора от 30 декабря 1922 года «Об образовании СССР»? Он доложил американскому Президенту Бушу-старшему. Теперь же, если военная спецоперация не будет доведена до конца, а эту вероятность, по словам видного кинорежиссера и публициста К. Шахназарова, не исключена, то развал России будет неизбежен. Тогда Запад, как он считает, чтобы окончательно разрешить русский вопрос в свою пользу, создаст в массовом порядке концентрационные лагеря на территории России. В этом аспекте очень важно понять, есть ли в высшем руководстве деятели типа А. Яковлева, которые готовят предпосылки поражения России в смертельной схватке России с коллективным Западом во главе с США на территории Украины. Для такого понимания остановимся на ряде ключевых моментов жизнедеятельности реального А. Яковлева, будущего главного "стратега" идеологии «Катастройки». В свое время именно некоторые штрихи его жизни, не получив во время принципиальной оценки со стороны его коллег и, тем более, лиц, отвечавших за государственную безопасность страны, сыграли ключевую роль в его становлении, как политика-разрушителя СССР.

С начала Перестройки прошло более 37 лет, а со времени её окончания, когда в результате борьбы с консерваторами в августе 1991 года к власти пришли демократы-капитализаторы — 30 лет. Если сегодня провести опрос общественного мнения в отношении вклада основных политических фигур того времени в осуществление Перестройки, завершившейся катастрофой, т.е. уничтожением СССР, то можно с большой уверенностью сказать: большинству жителей, особенно кому до 45 лет, имя А. Яковлева мало что говорит. Сама Перестройка тесно связана в массовом сознании только с М. Горбачёвым, возглавлявшим КПСС и СССР. Как известно, королей «делает окружение». Следовательно, роль А. Яковлева, занимавшего при Горбачёве пост главного идеолога в Политбюро ЦК КПСС, была чрезвычайно огромной. Именно его, в первую очередь, а не М. Горбачёва, наиболее дальновидные тогда политики и ученые называли «архитектором Перестройки, вылившаяся в «Катастройку».

А. Яковлев родился 2 декабря 1923 года в деревне Королёво Ярославской губернии (ныне Ярославский район, Ярославская область) в крестьянской семье. Согласно архивным данным, по отцу Яковлевы происходили из крепостных крестьян ярославских помещиков Молчановых, по материнской линии – из крепостных крестьян Майковых. После окончания средней школы А. Яковлев был призван на военную службу в августе 1941 года. Через год пребывания на фронте в августе 1942 года был тяжело ранен и эвакуирован в тыл на лечение, после чего был демобилизован по болезни.

А. Яковлев

А. Яковлев с ноября 1943 года по ноябрь 1944 года занимал должность старшего преподавателя и начальника кафедры военной и физической подготовки Ярославского педагогического института им. К. Д. Ушинского. Одновременно учился на историческом факультете того же вуза. Здесь был принят в ряды ВКП (б). В октябре 1945 года был направлен на учёбу в Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б). С 1946 года в течение двух лет А. Яковлев работал инструктором отдела пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС, затем — до 1950 года — членом редколлегии областной газеты «Северный рабочий». По признанию А. Яковлева, свое нравственное поведение, которое он характеризовал как «здоровый цинизм», приобрел в качестве корреспондента ярославской газеты «Северный рабочий» в 50-х годах прошлого столетия. На встрече с коллегами редакции «Северного края» в 90-х годах, он поделился своим примером «здорового цинизма» в бытность своей журналистской деятельности. Речь шла о том, что он «однажды писал рецензию на фильм «Сталинградская битва», не видя его, по тексту рекламной листовки». Именно яковлевский «здоровый цинизм», как мы знаем, проявился в высшей степени в перестроечный период, когда он невозмутимо заявлял, что средства массовой информации только объективно отображают те процессы, которые протекают в реальной жизни. Он сознательно игнорировал ленинский тезис о печати, что она – самое сильное и острое оружие, она – коллективный пропагандист, агитатор и организатор масс. «Здоровый цинизм» настолько в конечном итоге подвел А. Яковлева, что он, зная истинную цену западной пропаганде, тем не менее, став главным идеологом в стране, ни разу, находясь на высоком посту, не подверг ее критике. На склоне жизни он признался, что, «приехав в Америку, я увидел, что здесь врут не меньше нашего. Это меня ошеломило. Я не мог понять, зачем они рассказывают, будто в Парк имени Горького через центральные ворота ходит только номенклатура, а простых советских граждан пускают через калитку со стороны Нескучного сада. Однажды мне показали листовку, распространявшуюся в американской армии, в ней было написано: «Солдат, помни, что под твоей кроватью всегда лежит агент-коммунист!» Что за бред?… Жратвы полно, свободы навалом, книжки читай, какие хочешь… А правды, выходит, нет и тут, хваленый американский образ жизни тоже основывается на лжи? Короче говоря, Америка не показалась мне образцом, достойным подражания».

В 1950 году был утверждён заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС. В 1953 году А. Яковлева переводят в Москву на работу в аппарат ЦК КПСС. В 1956—1959 годах был направлен в Академию общественных наук при ЦК КПСС, где учился в аспирантуре на кафедре международного коммунистического и рабочего движения. По его воспоминаниям: «Много читал, сдавал экзамены, писал рефераты. Получал “пятерки”... Я благодарен академии. В мое время там была хорошая обстановка для учебы, для чтения, в том числе и запрещенных книг. Политических дискуссий избегал, выступать на партийных собраниях отказывался. Сумятица в голове продолжала плясать свои танцы». К тому же периоду его жизнедеятельности относятся суждения о возникшей в те годы у него антипатии, переросшая в дальнейшем в ненависть к коммунистической идеологии. «Хорошо меня марксизм вылечил от марксизма» (Выделено нами – В.К. и Н.К.). «Когда я впервые попал на партийный съезд и наслушался партийных докладов, это произвело гнетущее впечатление. Я тогда из провинции приехал из Ярославля (начало 50-х годов ХХ века), такая святая вера была, и вдруг — такое дерьмо. Я тут же подал заявление и ушел из ЦК — учиться. Все удивлялись — как же можно уйти из ЦК? Я пошел в академию, стал читать первоисточники. И тогда моя вера вовсе закончилась. Потому что более поверхностной, противоречивой, пошлой писанины я никогда — ни раньше, ни позже — не читал».

После двух лет учебы А. Н. Яковлев был направлен на стажировку в Колумбийский университет в США по международной программе (Фулбрайтовской) обменов студентами и аспирантами, в рамках подписанного в январе 1958 г. Н.С. Хрущевым и Д. Эйзенхауэром соглашения об академическом обмене. Научным руководителем А. Яковлева в США был Д. Трумэн — автор концепции политического плюрализма, один из видных антикоммунистов и политологов. Стажировку проходил вместе с известным впоследствии своим предательством генерал-майором КГБ О. Калугиным. В 1994 г. он, опасаясь ареста, сбежал в США и выдал там имена многих советских агентов, живущих на Западе. В 2002 году за измену был заочно приговорен Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима С апреля 1960 по 1973 год А. Яковлев снова работает в аппарате ЦК КПСС. Во вступительной статье к изданию «Чёрной книги коммунизма: преступления, террор, репрессии» (1997 г.) на русском языке А. Яковлев говорил так об этом периоде: «После XX съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды «идей» позднего Ленина. <…> Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму вообще. <…> Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. <…> Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика — механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма — сработала (Выделено нами – В.К.)». В качестве примечания следует сказать, что в суждениях А. Яковлева ничего откровенного с точки зрения американских советологов не было. Только подтверждает тот факт, что он, стажируясь под руководством американского профессора-антисоветчика, не закалился в идеологическом противостоянии враждебным идеям, а наоборот, ими увлекся. Контр-разведчик, генерал-майор КГБ, а затем ФСБ В. Широнин в своей книге «Под колпаком контрразведки. Тайная подоплека перестройки» отмечает: «Для достижения поставленных целей, как полагали американские специалисты, необходимо было, прежде всего, разрушить в умах советских людей так называемый «комплекс Ленина».

С 1969 по 1973 гг. А. Яковлев исполнял обязанности заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС под руководством члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС по идеологии М.А. Суслова. Обращаем внимание, что так и не был он утвержден в этой должности. В ноябре 1972 года А. Яковлев опубликовал в «Литературной газете» статью «Против антиисторизма». Статья обострила и так существовавшие в те времена противоречия в среде советской интеллигенции: между «западниками» и «почвенниками». По поводу этой статьи выдающийся советский писатель М.А. Шолохов отправил Л. И. Брежневу, Генеральному секретарю ЦК КПСС, письмо в защиту русской национальной культуры. В нем он резко выступил против антирусской позиции А.Н. Яковлева, изложенной в статье «Против антиисторизма». Было проведено закрытое заседание Политбюро ЦК КПСС. По итогам обсуждения письма М.А. Шолохова было принято решение: считать критику позиции А.Н. Яковлева, как преувеличение. Однако А.Н. Яковлева уволили из аппарата ЦК КПСС и отправили послом в Канаду (1973). М.А. Шолохов, как в воду глядел, поняв истинное лицо будущего уничтожителя Советского государства.

В конце 1970-х годов из Канады за деятельность, несовместимую со статусом дипломата, были высланы 17 сотрудников советского посольства. Председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов на Политбюро ЦК КПСС предложил снять А. Яковлева с должности как не справившегося с обязанностями посла. Однако за своего бывшего сотрудника по отелу вступился М.А. Суслов, заявивший Ю.В. Андропову: «А товарища Яковлева послом не КГБ назначал». Это вынудило Андропова отступить. В 1983 году Секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв посетил Канаду, где установил тесный личный контакт с А. Яковлевым, о чем свидетельствует следующий факт. Один канадский журналист решил взять у М.С. Горбачева интервью. Договорившись заранее, он явился к назначенному часу в советское посольство, но его принял А. Яковлев, а не М. Горбачев. «Михаил Сергеевич отсыпается, мы всю ночь пробеседовали, — объяснил посол, — но если Вас что-то интересует, то спрашивайте у меня — Горбачев подпишет, он мыслит, как и я». По окончании работы послом в Канаде был назначен директором ИМЭМО.

Летом 1985 года на очередном Пленуме ЦК КПСС, по инициативе М.С. Горбачева, А. Яковлев был утвержден Секретарем ЦК КПСС по идеологии. Для него горбачевская перестройка оказалась шансом приступить к реализации его мечты: уничтожить коммунистическую систему в СССР. В первую очередь он сосредоточился на работе со средствами массовой информации. Зная, какую роль для советских людей тогда играли газеты и журналы, СМИ становились рупором "нужной" с точки зрения его истинных политико-экономических взглядов для советских граждан информации. По его предложению были назначены редакторы самых популярных изданий — газет «Московские новости», «Советская культура», «Известия»; журналов «Огонек», «Знамя», «Новый мир» и др., которые явились мощными пропагандистскими инструментами по дискредитации советского строя и всей страны в целом. С другой стороны, по вине руководителей страны в течение продолжительного времени советские граждане жили в мире закрытости информации по ключевым вопросам историко-политического развития дореволюционной России, СССР и зарубежных стран. Отсутствие объективной информации о происходивших процессах в СССР на протяжении 20-80-х гг. и странах социалистического содружества в период между 40-ми и 80-ми гг., якобы из-за боязни «выносить сор из избы» и называть вещи своими именами, привело к отсутствию у целых поколений советских граждан навыков идейной и политической борьбы. Используя утвердившуюся в советских людях искреннюю веру в правдивость любой официальной информации и их неосведомленность по ключевым вопросам истории и политики страны и мирового сообщества, либерального толка ученые, публицисты, писатели, кинорежиссеры при поддержке А. Яковлева начали осуществлять массированно информационное переформатирование общественного сознания в сторону неприятия советских ценностей. Широким потоком пошли публикации в газетах и журналах на грани политического и научного жульничества, некомпетентности и даже государственной измены тех лиц, от кого зависела будущая судьба СССР. А. Яковлев, вспоминая о своей деятельности на посту главного идеолога в Партии, говорил: «На первых порах перестройки нам пришлось частично лгать, лицемерить, лукавить — другого пути не было. Мы должны были — и в этом специфика перестройки тоталитарного строя — сломать тоталитарную коммунистическую партию». В 2003 году А. Яковлев отмечал, что ещё в 1985 году предложил М. Горбачёву план изменений в стране. «Есть документальное свидетельство — моя записка Горбачеву, написанная в декабре 1985 года, то есть в самом начале перестройки. В ней все расписано: альтернативные выборы, гласность, независимое судопроизводство, права человека, плюрализм форм собственности, интеграция со странами Запада…». Однако тот ответил, что пока «рано». По мнению А. Яковлева, М. Горбачёв тогда ещё не думал, что «с советским строем пора кончать». Однако, в конце концов, под влиянием А. Яковлева ему пришлось выполнить практически все, что было в той записке. «Разумеется, не обошлось без глупостей, без виляний в сторону, нередко общество получало «сверху» совершенно ложные сигналы. Это было неизбежно, потому что нам приходилось преодолевать жестокое сопротивление консервативной части партаппарата, а это не всегда удавалось с первой попытки», - говорил А. Яковлев. Он отмечал, почему тогда приходилось скрывать настоящие цели реформирования общества и партии. «Пожалуй, самое время для исповеди. Понятно, что большевизм лицемерен, двуличен, лжив. Но борьба с ними была бы обречена на провал, если бы она велась прямолинейно, била в лоб, презирала компромиссы, уступки и так далее. Такой путь был бы внешне честен, этически чист. Но в конкретных условиях борьбы с большевизмом – эгоистичен. Приходилось лукавить, о чем-то умалчивать, хитрить, изворачиваться, но добиваться при этом таких целей, которые в «чистой» борьбе были бы недостижимы. Этический конфликт очевиден, но, увы, то было: ложь во спасение». Никто нибудь, а он сам признался в своей политической нечистоплотности. После этого можно удивляться и недоумевать по поводу высказывания о его жизнедеятельности В. Спивакова, знаменитого на весь мир дирижера симфонического оркестра. «Единственное, что мы можем сделать, чтобы нравственный пример Александра Яковлева не исчез из нашей жизни, это увековечить память о нем, и, прежде всего, на его малой родине, откуда он «есть и пошел...». Вы действительно были СОВЕСТЬЮ нашего времени, Совестью, которой нам так сегодня не хватает».

В 1987 году А. Яковлев вместе с М. Горбачёвым принимал активное участие в чистке советского генералитета. Они считали, что руководство Советской Армии является наиболее оппозиционной группировкой к начатой ими "Перестройке", к тому же довольно сплоченной воинским Уставом по сравнению с другими оппозиционными слоями населения. Прекрасным поводом для проведения "чисток" в армии послужило приземление М. Руста на легкомоторном самолёте на Красной площади в мае 1987 года. Сегодня доказано, что это была спланированная операция "западных партнёров" Горбачёва и его команды. Только этим можно объяснить, почему самолёт Руста "был не замечен" советскими противовоздушными силами. По итогам спланированной провокации было смещено со своих постов 150 генералов и офицеров во главе с Министром обороны маршалом СССР С. Соколовым. Смещенные военачальники находились в оппозиции к тому курсу, который проводил М. Горбачев с А. Яковлевым. Военноначальники, прошедшие Великую Отечественную войну, были настоящими патриотами советского государства, могли предотвратить задуманные руководством страны манипуляции с государством, которые привели в конечном итоге к катастрофе 1991 года. Впоследствии американский военный эксперт В. Одом даже сравнил «зачистку» советской военной элиты после полета М. Руста с репрессиями против советских военачальников, имевшими место в 1937-1938 гг.

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