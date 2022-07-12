Клинцевич: команду об ударе по Новой Каховке украинцам дали иностранные специалисты

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12 июля 2022, 12:48 Александр Саргин

Фото: iz.ru

Число погибших при ударе по Новой Каховке Херсонской области увеличилось до семи, еще 70 человек получили ранения, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Я думаю, что число жертв увеличится, потому что масштабы разрушений просто грандиозные», - добавил он.

«Являясь выпускником Академии Генерального штаба, имея четыре военных образования, я хочу вам сказать, что и в дурном сне представить не могу, чтобы хоть один преподаватель когда-нибудь говорил нам, что, отходя, ты должен стереть с лица земли населенный пункт, который только что занимал! - заявил «АН» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.), полковник запаса Франц Клинцевич. - Это же запрещено делать по всей нашей тактике, а вот ВСУ уничтожают свои населенные пункты вместе со своим населением».

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что «сотни людей» остаются под завалами или заблокированы в домах, поврежденных в результате взрывов. «Идет разбор завалов. Из-под них уже извлечено семь детей», - добавил он.

Отметим, что в результате этой бесчеловечной, варварской акции сотни домов и десятки объектов инфраструктуры Новой Каховки получили повреждения. В том числе, повреждены детские сады, школы, больница и храмы. Из-за взрывной волны на большом расстоянии в домах вылетали рамы и окна. Часть жителей остались без электроэнергии и газа, правда, система водоснабжения продолжает работать.

«Люди, считающие себя арийцами, чуть ли не какими-то небожителями, вдруг оказываются причастными к таким вот деяниям, - продолжает Клинцевич. - Я не думаю, что украинцы, какими бы сумасшедшими и перепрошитыми они ни были, сами приняли такое решение. Им дают команду иностранные специалисты - создать максимальные разрушения везде, в том числе и в тех местах, откуда они отходят».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и союзники «балансируют» на грани конфликта ядерных держав из-за развязанного ими противостояния на Украине, а первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский констатировал, что удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке является «прямым следствием» поставок Вашингтоном вооружений Киеву.

«США сейчас очень жалеют, что уже приняли в НАТО Прибалтику и Польшу, - считает Франц Клинцевич, - а вот если бы этого не случилось и эти страны остались внеблоковыми, то они давно были мобилизованы и, как украинцы, превратились в пушечное мясо. Сейчас же существует много нюансов, учитывая которые американцы не могут втянуть военных этих государств в боевые действия против России на территории Украины».

По словам экс-сенатора, наши военнослужащие проводят эту операцию с минимальными потерями, с человеческим подходом, грамотно, а также с возможностью принятия решений для сдачи противоборствующей стороне. Военспец уверен, что идет очень важная и последовательная работа, причем с расчетом на будущее, когда учитывается возможность в дальнейшем продолжить восстановление областей на этой разрушенной территории. Правда, это будет возможно только после того, как будут решены все поставленные задачи, касающиеся демилитаризации, уточнил полковник запаса и «афганец».

«Президент сказал, что во время проведения специальной военной операции на Украине все задачи, поставленные перед вооруженными силами Российской Федерации, будут выполнены. И у меня нет никаких сомнений в этом», - заключил Франц Клинцевич в разговоре с «АН».

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