Ретроградный Нептун – наша личная фабрика грез

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 июля 2022, 11:42 Екатерина Максимова,

От каких иллюзий придется избавиться разным представителям Зодиака?

Сейчас, когда планета миража и образа Нептун развернулась в ретро-движение до 3 декабря наступает время, когда спадают «розовые очки» и приходится посмотреть правде в глаза. Это время переосмысления и нового взгляда на реальность. К сожалению, это может сулить обострение прежних инфекционных заболеваний, но и обещает новые решения для победы над болезнями. В каких сферах будут сброшены маски, сейчас обсудим подробно.

Овны столкнутся с раскрытием тайны прошлого своей семьи, когда скелет в шкафу больше нельзя утаить. К этому придется подойти философски: былое не изменишь! Из-за осознания конфликта могут обостриться хронические заболевания, так что уделяйте внимание своему самочувствию.

Тельцы сильно разочаруются в дружбе. Кто-то из верных соратников способен повести себя совсем не так, как от него ждут и даже подставить в самый неподходящий момент! Может болезненно развенчаться миф о возможной премии или увеличении зарплаты. Тут необходимо быть бдительными и попробовать отстаивать свою позицию без открытого конфликта с начальством.

У Близнецов возможно временное разочарование в карьере. Прошлые цели выглядят неактуально, а деловые партнеры не оправдывают ожидания. Те задачи, которые вы ставили в своем бизнесе, словно покрылись пылью и сейчас самые подходящий момент для осознания, довольны ли вы своей работой и социальной реализацией и, отбросив, иллюзии разрабатывать конкретный план инноваций и дальнейших действий.

Ракам придется распрощаться с мечтой, что где-то далеко трава зеленее. Тема путешествий, особенно долгосрочных заставляет призадуматься и многие планы по поводу отдыха и переезда нужно будет менять на ходу. Темы высшего образования, преподавания и публикаций тоже для представителей этого знака требуют осмысления и освобождения от навязанных мифов и программ.

Львам нужно будет проработать тему совместных финансов и распрощаться с ненужными иллюзиями в этой сфере. Тема общего бюджета с личными и деловыми партнерами сейчас потребует дополнительного осмысления и новых подходов. Также тема жизни и смерти, внутренней философии, психологии заставит вас во многом изменить свое мировоззрение.

Девы соприкоснуться с неясностью в браке и бизнес-контактах. Сейчас предоставляется возможность уйти от изматывающих отношений, жизнь показывает поведение самых близких вам людей без прикрас и приходится делать выводы и принимать решения. Может возникнуть опасность принять желаемое поведение партнера за действительное, но необходимо именно сейчас руководствоваться логикой, а не эмоциями, тогда туман Нептуна не позволит вас одурманить!

Для Весов снова станут актуальны вопросы здоровья. Застарелые болячки могут напомнить о себе. Надо остерегаться использовать новые медикаменты, большая вероятность аллергии или интоксикации. Проблема выбора, к какому специалисту лучше идти, какое лечение предпочесть, способна выйти на первый план. Иллюзия о том, что данный тип лечения вам подходит, может развенчаться.

Скорпионы могут ощутить туман непонимания в любовных отношениях: оставаться ли с этим человеком или пора расстаться, переходить на новый уровень или отпустить ситуацию. Тут помогут совместные занятия творчеством, особенно темы кино и поэзии. В этих сферах у людей искусства может быть возвращение к прежним проектам, отличный момент, чтобы возобновить свою деятельность.

Стрельцам будет необходимо определяться с вопросами недвижимости и родового гнезда. Не самое благоприятное время для обмена и покупки квартиры или участка, может возникнуть сумятица с документацией, переговорами, возможен срыв договоренностей. Сейчас отличный момент, чтобы распрощаться с иллюзией по поводу предполагаемого идеального жилища: понять, какой дом хотите именно вы, оторвавшись от навязанных предпочтений.

Козероги столкнутся с неясностью в учебе и в отношениях с братьями и сестрами, если они есть. Сейчас не самый подходящий момент пойти на новые курсы или искать новую школу для своих детей. Тема образования для вас до конца зимы покрыта туманом и лучше подождать до начала следующего года, чтобы переходить в новое образовательное учреждение.

Водолеям придется разбираться со своими финансами. Лучше не идти на риск, вкладываясь в сомнительные предприятия. Могут развеяться иллюзии на тему предполагаемого бюджета. Наступает замечательный период, чтобы понять, как и где вам лучше зарабатывать деньги, что действительно эффективно, а где вы просто тешите себя ненужными мечтами о предполагаемом доходе.

Рыбы острее всего почувствуют прохождение ретроградного Нептуна – ведь он идет именно по этому знаку Зодиака. Маски сброшены будут во всех сферах, после периода болезненной неясности, в начале зимы, наконец, придет долгожданная определенность. Эта планета обещает вам прилив вдохновения, возврат к прежним творческим занятиям. Чрезвычайно благоприятно возвращаться к проектам в области кино, музыки, а также медицины и фармакологии.

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