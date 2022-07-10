Лесная сказка

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 июля 2022, 10:40 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Так уж повернулась жизнь, что автор кроме написания заметок на сайт "АН", вполне профессионально занимается изготовлением мебели из ценных пород дерева. И тенденции в продаже пиломатериалов чувствует не просто сердцем, а кошельком. А это, согласитесь, гораздо острее.

Так вот, за последние три-четыре года тот же дуб или ясень подорожали процентов на триста! С 40-45 тысяч за куб до 120 тысяч и более. Иногда начинаешь большой проект по одной цене, а заканчиваешь, когда ценник увеличился процентов на десять.

Параллельно снизилась покупательная способность граждан. Если раньше каждый десятый хотел себе письменный стол из дуба по цене ДСП, то сегодня примерно каждый третий. И очень обижаются, когда говоришь, что это невозможно. Такая, прости Господи, волатильность дуба явный показатель, что в лесном королевстве пора не мебель двигать, а "девочек" менять.

Лесную отрасль лихорадит несколько лет подряд. Причем всю цепочку: от заготовителей до производителей. События 24 февраля добавили масло в огонь. В мае 2022 года по отношению к маю 2021 индекс производства в обработке древесины и производства изделий из дерева (кроме мебели) составил 89,3%, производство бумаги – 95,6%, производство мебели показало рост – 104,1%, но по отношению к апрелю 2022г. наблюдается падение – 88,9%. Падение по выпуску фанеры – 71,9% к маю 2021 г. и плит древесностружечных 76,8% к маю 2021 г.

А так как почти 75% такой продукции шло на экспорт (из них 60% прямо в ЕС), то уже завтра, 11 июля, когда вступит в силу запрет на поставки продукции российского лесопромышленного комплекса в Европу ("пятый" санкционный пакет ЕС), ситуация начнет развиваться хаотично и непредсказуемо.

Перебросить ту же фанеру на Восток нереально. Китай делает ее примерно в 50 раз больше и закрывает все потребности региона. В Южную Америку или Африку? Не смешите российские таможенные службы такой логистикой!

По логике вещей надо развивать внутренний рынок лесопереработки, в том числе производства и продажи мебели. Пока слышно только о том, что министерствам поручено до 15 июля проработать законодательные изменения о приоритете использования в регионах древесных отходов (пеллет). Вообще-то их, пеллеты, изготавливают из отходов лесопереработки. Начинать вилять хвостом, когда собака не кормлена - это по нашему!

А что с мебелью? Последние исследования датируются 2021-ым годом. Тогда, по оценкам TEBIZ GROUP, российский розничный мебельный рынок составил более 410 миллиардов рублей, пик розницы наблюдался в 2019 году и превышал 450 млрд. рублей. Среди импортеров мебели в Россию лидируют дружественный Китай и братская Белорусь. Первый отгрузил нам в прошлом году 16 миллионов единиц на 550 миллионов долларов. Братья из Минска заработали 30 миллионов. Насчет качества позвольте промолчать.

Чисто субъективно замечу: люди переходят на более экономичные мебельные варианты. Если ещё три-четыре года назад большинство заказчиков просили изготовить им мебель из массива дерева, то сегодня, узнав цену на предмет мечты, качают головой: "Это для нас дорого!".

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции