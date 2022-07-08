Станет ли Гегемон сам автором перелома на Украине?​

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8 июля 2022, 19:14 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Конфликт​ Россия-Украина - небольшой кусочек торчащего гигантского айсберга конфликта деструктивно-глобализационных проектов гегемона и остального мира. Этот конфликт лишь ключевой триггер и зона формирования нового миропорядка. И Зеленский это понимает.​

О том, что Запад сделал ставку на Украину, сомневаться не приходится. Ставки делались на различные подрывные сателлиты России. Украина, благодаря своим различным особенностям, лишь оказалась лидером в этом подрывном проекте. И поэтому последовала встречная реакция России. С опозданием, но последовала.​

Вопрос о том, насколько у Украины хватит воли, чтобы с помощью своих жертв изменился миропорядок и воплотились проекты Гегемона, она должна решить сама.​

Видимо Гегемон не пожалеет инвестиций во спасение самого себя. И Украина это знает и разводит на расходные цифры, растущие ежемесячно.​

В Великую Отечественную войну был переломный момент в войне СССР​ и Германии, благодаря которому США открыли второй фронт. США долго выжидали. И только после перелома открыли второй фронт.​

Нынешняя ситуация аналогичная.​ Гегемон ждёт перелома. Перелом после бандитских санкций не наступил.​

Затем перелом после потока арестовиче-блефовых потоков​ тоже не наступил.​

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