От незрелых государственных решений должна быть страховка

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 июля 2022, 12:17 Сергей Платонов,

Фото: pixabay.com

Для примера возьмем горячую тему по Украине. В 2004 году, представитель России на переговорах в Киеве Грызлов, не подписал соглашение между кандидатами в президенты Ющенко и Януковичем. Результат - Януковича кинули в ходе третьего(!) тура голосования при помощи фальсификаций в западных областях, тотальных и нескрываемых. Только через 4 года Янукович смог вернуть себе пост руководителя Украины.

В 2014 году, представитель России Лукин не подписал соглашение того же Януковича с оппозицией (Яценюк, Кличко и Тягнибок), как он объяснил, из-за понимания того, что оно не будет исполняться!!! Так и хорошо, был бы законный для Москвы повод вмешаться в ситуацию любым способом для исполнения данных гарантий. Но нет подписи, нет возможности законно вмешаться. И Янукович опять пролетел. В том числе из-за нашей позиции.



Теперь мы на пороге вполне возможного нового переговорного процесса по ситуации в Украине. И чего ждать теперь? Если следовать дурной традиции, то понятно. А может включить какой-то страховой политический способ, гарантирующий от того, чтобы не впасть в еще одну нелепость. Или таких гарантий в природе политических и дипломатических отношений не существует, поскольку, как выразился известный российский юрист и в прошлом госчиновник, «современный мир и дипломатия обязывают быть выдержанным». Он как бы намекает на то, что не все так очевидно в борьбе украинскими нациками. Возможны и варианты. Ведь компромиссы в «выдержанной» дипломатии никто не отменял. А российская внешняя политика по части вежливости и доверчивости, если не рекордсмен, то в числе лидеров ходит точно.



Однако, каковы бы не были предложения о будущей территории, структуре и политическом строе Украины, существует один переговорный пункт относительно которого не может быть разногласий: итоговым и главным результатом СВО должен быть полный политический контроль РФ над не включенной в свой состав части Украины (между Галицией и Малороссией) - по типу доминиона, например, британской Канады. И в качестве той самой страховки, должен стать голос Совета Федерации в виде решения, запрещающего возможным переговорщикам от России пренебречь вышеназванным главным пунктом.

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