Достоинство советского мультипликационного кинематографа

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8 июля 2022, 12:39 Владимир Корнилов, доцент, к.э.н.

Фото: советский мультипликатор Леонид Шварцман; Источник фото: Википедия

2 июля на 102-м году жизни скончался Леонид Шварцман, дин из великих сказочников советской анимации. Безусловно, сюжет придумывает режиссер, но без глаз мультипликатора ничего не будет. Он подарил нескольким поколениям телезрителей мультфильмы «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Крокодил Гена», «Дядя Степа — милиционер», «38 попугаев» и многие другие. С конца 1970-х по настоящее время эмблемой киностудии «Союзмультфильм» является кукольный персонаж Чебурашка Л. Шварцмана.

Чебурашка стал также талисманом Олимпийской сборной России на летних Олимпийских Играх 2004 года в Афинах. У Л. Шварцмана все его персонажи были добрыми. Первое, что привлекает в них, это искренняя расположенность к своим зрителям. Они не пугают, а привлекают. Это главное качество творческого дара Л. Шварцмана. Как отмечается в печати, он был человек незлобивый, жил точно по-пушкински: «Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца» — он жил по этим правилам. Может быть, в этом секрет того, что он прожил огромную жизнь — ему двух месяцев до 102 лет не хватило. В последние годы жизни Леонид Аронович отошел от активной творческой деятельности, поскольку он был решительный противник новаций в мультипликации, возникших в перестроечное время. По его собственному признанию, он их не одобрял и не мог принять.

Ни для кого не является секретом, что советская индустрия мультфильмов может похвастаться уникальным и очень богатым прошлым, прежде всего, связанным с детской анимацией. В СССР за ее создание с достоинством отвечала студия «Союзмультфильм». Спрашивается, почему так популярна до сих пор отечественные мультфильмы, на которых выросло немало поколений советских людей. Попытаемся охарактеризовать, какие этапы ей пришлось пройти и почему в российском обществе все сильнее складывается мнение, что духовное, нравственное и патриотическое воспитание современных детей должно начинаться с их приобщения к лучшим традициям советской аннимации. 16 июня 1936 года в Советском Союзе открылась легендарная студия «Союзмультфильм». Сам Сталин приложил немало усилий к ее созданию после проведенного летом 1933 года Фестиваля зарубежных мультфильмов в Москве. Он понимал, что мультфильмы – это важнейшее образовательное и воспитательное средство в формировании детей и подростков как будущих граждан советской страны. От того, какие художественные образы первыми попадут им в сознание и психику, будет зависеть их судьба и вся дальнейшая жизнь. В 70-80-е годы ХХ века киностудия мультфильмов была самой крупной в Европе: на ней трудилось около 500 человек и в год выпускалось около 40 анимационных фильмов. После развала СССР на студии начался откровенный беспредел. И не случайно. Студия была «лакомым кусочком» для новоявленных хозяев, желавших обогатиться быстро и без затрат на производство мультфильмов. «Союзмультфильм» превратился в «шарашкину контору», в которой новые «собственники» занимались просто переписыванием советских мультфильмов на видеокассеты и их продажей. Тогда студия пережила сразу несколько кризисов — кадровый, производственный и творческий. Исчезли производственный механизм и творческая атмосфера. Резко падают объёмы производства, поскольку немало мастеров и рядовых сотрудников покидают студию. В 1991 году она лишается здания, в котором размещалось кукольное объединение. На примере постсоветской судьбы «Союзмультфильма» можно было наглядно убедиться в порочности популярных в 90-е годы прошлого века рыночных мифов об «эффективных частных собственниках», если из рук государства передать им в собственность государственные предприятия. Главный лозунг того времени «Дайте им власть и они наведут порядок».

Да, они навели «порядок», но в лучших традициях бандитского капитализма, разворовывая и наживаясь за счёт былых достижений и завоеваний советской эпохи. Даже в годы Великой Отечественной войны производство мультфильмов не прекращалось. Вышли мультфильмы, которые известны известны до сих пор: «Ёлка» (1942) П. Носова и М. Цехановского, «Лиса, заяц и петух» (1942) О. Ходатаевой, «Краденое солнце» (1944) И. Иванова-Вано, «Сказка о царе Салтане» (1943) и «Синдбад-мореход» (1944) сестёр В. и З. Брумберг и многие другие.

9 июня 2011 года, накануне 75-летия киностудии, российские мультипликаторы — Юрий Норштейн, Леонид Шварцман, Андрей Хржановский и Эдуард Назаров — опубликовали в печати открытое письмо к Президенту РФ Д. Медведеву и Премьер-Министру РФ В. Путину, в котором констатировали: «Студии почти не существует. Есть коробка с коридорами и комнатами и просмотровым залом. В студии могильная тишина, иногда появляются съёмочные киногруппы, которым начальство сдаёт некие площади». Они призвали российские власти сделать государственную студию мультипликационных фильмов национальным проектом и выделить необходимое финансирование. После встречи В. Путина с режиссёрами-мультипликаторами было принято решение о государственной финансовой поддержке «Союзмультфильма». Новое руководство рассчиталось с долгами, возобновило кинопроизводство, выпуская новые мультики, некоторые из них уже завоевали наград. Однако, до «Золотого века» (1955-1980 гг.) Союзмультфильму» пока далеко. Не все в искусстве, тем более, в таком специфическом решается финансовыми вливаниями. Необходимы мастерство, призвание и самоотверженность аниматоров, огромная любовь к детям, понимание их психологии всех тех, кто причастен к созданию сказочного мира мультфильмов: от руководства до режиссеров и художников-аниматоров. Вспомним, что по этому поводу говорил Л. Шварцман в одном из последних интервью: «… Главное, что я всю жизнь для детей работал, — был мультипликатором с 1948 по 2001 гг. А значит, с интересом провел жизнь». Всесоюзная и всемирная слава к нему, как выдающегося художника-мультипликатора, пришла к нему под 60 лет.





Поезд московского метро, посвящённый 80-летию киностудии «Союзмультфильм».

Свято место пусто не бывает, поэтому в 90-е годы прошлого века на российский рынок видео мультипликационной продукции широким потоком хлынули западные, прежде всего, американские мультфильмы. Они на первый взгляд казались довольно безобидными анимационными произведениями. Но если внимательно смотреть их и вникать в их содержание, то невольно замечаешь в поведении мультяшных персонажей и главной идеи произведений «торчащие уши» чуждых нам ценностей западной цивилизации. Однако многие родители не запрещают своим детям их смотреть, по советской привычке, что по телевизору детям плохого мультфильма не покажут! Этому заблуждению подвержены не только люди старшего поколения, но и те совсем молодые папы и мамы, кто прочувствовал продажность современных либеральных СМИ. Главная причина – беспечность родителей к тому, что смотрит их дитя. Родители не всегда осознают значимость просмотра мультфильмов своим чадом. Они обычно включают ребенку мультик: лишь бы был занят и не мешал взрослым. Потом они удивляются, почему их ребенок растёт агрессивным, грубым и бессердечным, заявляя: «Мы его такому поведению не учили!»

Современное чадо проводит перед телевизором по нескольку часов в день, что для него не проходит бесследно. Мультяшные персонажи формируют его первичные представления о добре и зле, учат пониманию морали и социального поведения в обществе. Ребенок через призму мультяшных героев учится бороться со своими трудностями и страхами. Герои анимационных фильмов очень сильно воздействуют на фантазию детей, они становятся предметом для подражания. Деструктивные и агрессивные мультфильмы вызывают у ребят излишнюю возбужденность с проявлением словесной и физической агрессии. Ученые в области образования и воспитания отмечают, что сюжеты мультфильмов для детей подчас более действенны, чем наставления и убеждения их родителей, бабушек и дедушек. Мультфильмы – это мощный и эффективный инструмент в воспитании и развитии ребенка, а с другой стороны:

– способ манипуляции сознанием детей. Все специалисты и воспитатели и, конечно, родители по этому поводу задают себе ряд вопросов:

– насколько современные мультфильмы способствуют нравственному и эстетическому развитию ребенка или причиняют вред детской психике?

– каким мультфильмам при их просмотре отдать предпочтение – зарубежным или отечественным (советским)?

Мнение, что все отечественные мультфильмы хорошие, а зарубежные – плохие, не совсем верное. Например, замечательный диснеевский мультфильм «Белоснежка и семь гномов» демонстрирует доброту, дружелюбие и несет в себе огромный позитивный потенциал. Сюжетная линия данного мультфильма приемлема для детской души и психики. Поэтому зарубежные мультфильмы, подобные диснеевскому мультфильму «Белоснежка и семь гномов», – яркий пример их полезности. Советские дети впервые познакомились с анимационным шедевром летом 1933 года, когда был проведен первый фестиваль зарубежных мультфильмов в Москве. Следует заметить, что подобная оценка приемлема в основном для мультфильмов эпохи Диснея в истории зарубежных анимационных фильмов. Сегодня таких мультфильмов (за редким исключением, например, «Робокар Поли» о соблюдении правил безопасности на дорогах; «Октонавты» о подводных исследователях и ряд других) в современном зарубежном детском медиа-пространстве в основном - нет.

При регулярном просмотре современных западных мультфильмов ребенок теряет связь с историей и культурой России, своего народа, поскольку в них пропагандируются совсем иные ценности, отличные от родного менталитета: с точки зрения жизненной позиции и нравственных подходов. Так, мультфильм «Клуб Винкс», созданный по замыслу итальянского аниматора И. Страффи, – о Вселенной, наполненной волшебством, вымышленными планетами и мифическими персонажами. В основе сюжетной линии мультсериала лежит история юной девочки Блум. Узнав, что у неё есть волшебные силы, она поступила в школу для фей и вместе со своими сокурсницами основала команду под названием «Клуб Винкс». Эстетическая составляющая мультфильма, что характерно для современной западной анимации, находится на довольно низком уровне. Феи Винкс с тонкими талиями, нереально большими глазами, с ногами на очень высоких каблуках и сексуально одетыми короткими юбками.

Персонажи мультфильма «Клуб Винкс».

Ему подстать страшные монстры и киборги из «Планеты сокровищ». Оказываясь в зависимости от таких мультяшных героев, дети требуют от родителей приобрести новые диски с подобным содержанием, наряды человека-паука и феи Винкс, всю коллекцию бакуганов. В интернете развернута мощная рекламная кампания по продаже мультяшных героев в виде игрушек. Например, реклама по приобретению монстров из мультфильма «Отчаянные бойцы Бакуган» с соответствующим текстом. «Подними свое мастерство на другой уровень с новым Бакуганом Ультра из второго сезона! Только у тебя есть сила заставить этих свирепых существ совершить эпическое превращение!





Спанч Боб – символ эстетики безобразного так популярного на Западе.

Бросай Ультра Бакугана на Баку-Соту (в комплекте) и смотри, как он ловко трансформируется в прыжке! Только у Ультра Бакуганов есть несколько точек активации для разнообразной трансформации!»

Уровень речевой культуры западных мультфильмов недопустим для слуха детей. Герои используют грубые и жаргонные слова: «болван», «дебил», «кретин», «прикольно», «пофигу», «шизовое местечко», «задница» и т.д. В сериале «Спанч Боб» имеются серии с названиями «Добро пожаловать в помойное ведро», «Губка Боб и маньяк-душитель» и др. Именно такие слова и словосочетания фактически ложатся в основу речевой культуры современных ребят. Кроме того, разные герои многих зарубежных мультфильмов говорят одинаковыми голосами, одинаково смеются, издают одинаковые со скрипом и скрежетом звуки. Юмор западных мультфильмов, зачастую, злой, грубый, глупый и примитивный, он не вскрывает внутренний комизм ситуации. Юмор сопровождается причинением боли тому или иному герою мультфильма. В одной из серий мультфильма «Шрек» птичка лопается от пения, чтобы принцесса смогла взять яйца из ее гнезда на завтрак. Здесь же Фиона надувает как шарики змею и лягушку, а король нанимает киллера для убийства избранника своей дочери. После постоянного просмотра подобных мультфильмов дети с пеленок усваивают беспринципность, речевое бескультурье и жестокость в поведении. Как следствие, страдает внутренний мир, самоощущение ребенка и подростка.

Итак, крайне важно поставить анимацию на службу образованию и воспитанию умственно и психически здоровых российских детей, а не способствовать становлению их последователями исключительно западных мультфильмов. Идеальный вариант, когда родители найдут возможность приобщить своих детей к просмотру, в первую очередь, советских мультфильмов. За 55-летний период существования советского «Союзмультфильма» было создано 1,5 тысячи анимационных фильмов. Содержание многих из них – про дядю Степу, Муху Цокотуху, Конька Горбунка, Серую шейку, Ежика в тумане, Малыша и Карлсона, кота Матроскина и Дядю Федора, Бременских музыкантов, Чебурашки, Волка и Зайца – разошлись на цитаты, а сами мультфильмы стали классикой советской и мировой мультипликации.

Герои советских мультфильмов, идет ли речь о людях или животных, вполне соответствуют эстетическим нормам и говорят на красивом и правильном русском языке. У каждого героя мультфильма свой неповторимый голос и эмоции, воспроизводимые на фоне красивой музыки. В советских мультфильмах герои четко для детского понимания делятся на положительных и отрицательных персонажей. Ребенок способен самостоятельно определить, кто поступает правильно, а кто – нет, и какие последствия могут быть у таких действий. В советских мультфильмах юмор добрый, непошлый и безобидный. Советские мультфильмы в подавляющем большинстве носят, как правило, высоконравственный характер. Многие мультфильмы советского периода соответствуют задачам нравственного, интеллектуального, эстетического, трудового, физического воспитания детей и подростков, следовательно, могут быть эффективно использованы в их формировании как будущих граждан России.

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