Уметь прощать

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 июля 2022, 11:51 Екатерина Евсеева

Фото: pixabay.com

Мы слишком долго держим обиду на тех, кто делал нам больно и неприятно. Порой плохие моменты настолько откладываются в нашей голове, что, казалось бы, простить обидчика просто невозможно. Как насчёт того, чтобы дать человеку второй шанс?



На самом деле, это задача не из простых. Чтобы по-настоящему простить человека, нужно тщательно проанализировать поведение обидчика и ваше отношение к этому. Ведь согласитесь, для кого-то определённое поведение - «норма», а для других совсем наоборот.



Стоит начать с попытки понять связь этого человека к вам. Почему именно он так поступил? Хотел ли по-настоящему обидеть? Сам заметил за собой, что сделал неприятно? Задав себе эти вопросы, можно прийти к определенному выводу. Безусловно, наши догадки могут быть ложными, а за своё поведение может ответить только сам обидчик.



Бывает и такое, что вам могут наговорить много гадостей на эмоциях, что также не оправдывает человека. В данном случае нужно попробовать поговорить и объяснить, что вас такое поведение/отношение не устраивает и вы не готовы это терпеть. Важно уметь отстаивать свои личные границы, обговаривать свои выстроенные рамки, за пределы которых вы не позволяете другим заходить. В противном случае люди могут спокойно «сесть вам на шею».



Самое неприятное из того, что может быть - предательство, осознанное причинение вреда и многое другое. Как правило, простить таких людей очень сложно, а порой вообще невозможно. Я не говорю о том, что прощать нужно всех без исключения. Все зависит от того, насколько вы дорожите человеком, и готовы ли вы принимать его ошибки. Однако важно то, чтобы обидчик сам осознал свою неправоту. Чтобы прийти к примирению, два человека должны пройти работу над собой, если хотят сохранить отношения между друг другом.



Как я уже упоминала выше, есть категория людей, которая не достойна не только вашего прощения, но и внимания. Они всегда считают, что везде и во всем правы, не умели и не умеют признавать свои оплошности. Порой с такими людьми разговаривать вообще бесполезно, лучше будет просто их вычеркнуть из своей жизни. Нужно принять тот факт, что такие люди всегда были, есть и будут. С ними ничего не поделаешь.



Я хочу сказать, что мы часто и много молчим, не говоря о своих обидах открыто. Чтобы научиться прощать и принимать чужие провинности, нужно не только общаться об этом, но и решить для себя: хотите ли вы сами того и хочет ли того же обидчик?

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