Так ли экологичен электромобиль?

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 июля 2022, 08:18 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Не успела уборщица убрать мусор после бегства концерна "Рено" из России, как в офисы и цеха его московского завода въехали братья из Китая. И не просто въехали, а планируют уже в этом году выдать "на гора" 600 машин. В том числе, 200 на электрической тяге. Естественно из китайский комплектующих. Затем нам обещана практически полная локализация на нашей территории, в том числе и электрических повозок. И это как раз и пугает.

Закон сохранения вещества, открытый Михайло Ломоносовым, гласит: "Если где-то что-то убыло, значит, где-то что-то прибыть должно непременно". Он неизменен и абсолютен на территории планеты Земля. Электротранспорт принято превозносить как "зеленый", экологически чистый, приятный носу. И вправду: выхлопов нет, катиться бесшумно, масло не жрет, как проклятый. Любимый город может спать спокойно. Сплошной позитив и благодать!

Отлученный от критического мышления уровнем современного образования, житель мегаполиса кричит :"Ура!" и голосует за партию зеленых человечков. Власть всячески поддерживает и поощряет рублем такие инициативы, упирая на то, что житель города скоро сможет дышать полной грудью. Чем будут дышать остальные жители страны никого не интересует, за МКАДом жизни нет!

Зато за МКАДом как раз и производится - вырабатывается то самое электричество, которые поедают "экологичные" автомобильчики и автобусики. А вырабатывают ее не ветряки или солнечные батареи в краю вечной Колымы, а пыхтящие всей таблицей Менделеева ТЭЦ (помимо углекислого газа, это зола, ангидриды, оксид азота, соли натрия, соединения ванадия, мышьяк и диоксины). На их доли из в среднем 1 с небольшим триллиона российских киловатт приходится почти 700 миллиардов. На АЭС и ГЭС - 208 и 190 млрд. соответственно. И прав оказался старик Ломоносов: чем меньше коптят воздух в городах, тем больше его портят по всей стране.

Но эта глупость не сугубо российская, она мировая: 40% от объёмов выработки приходится на генерирующие объекты, работающие на угле и торфе, ещё 22% — на газе и 5% — на фракциях нефти. Мы просто, как обычно, берем чужеземную идею "кукурузу" и сеем ее за Полярным кругом.

Китайцы, которые вначале увидели в электроавто спасение от городского смога, решили покопаться в деталях. И на чисто китайском сказали: "Мать твою!". Для того, чтобы сделать киловатт-час энергии для электромобилей в воздух выбрасывается до 274 граммов углекислого газа. А "Порше", например, в своем двигателе внутреннего сгорания, при равных условиях выбросит не более 180 грамм углекислоты! Практически в два раза меньше.

Есть ещё один маленький вопросик к "екологам": а почему вы ничего не поете о чудовищной вредности производства и, особенно, утилизации литиевых аккумуляторов? Ученые Норвежского университета наук и технологий скрупулезно подсчитали, что только на производство одного электромобиля расходуется энергия, эквивалентная сжиганию 10 тыс. литров бензина, а такой объём достаточен для поездок обычной машины среднего класса на весь период её эксплуатации.

В общем, как говорил Аркадий Райкин: "Ох и дурят нашего брата!". Нет, конечно, мы не сторонники сжигания черного золота в двигателях внутреннего сгорания. Сами дышим этой отравой. Но и макароны о совершенном элетроавтомобиле или автобусе нам на уши вешать не надо. Как и макароны о (кошмар! кошмар!) влиянии недоумка человека на климат почти равнодушной к паразитам Земли.

Антропогенный фактор: мировая промышленность, энергетика и вся инфраструктура человеческой цивилизации — это лишь 25% от количества загрязняющих выбросов. Остальное дает сама природа: лесные пожары, извержения вулканов, пылевые бури, испарение солевых частиц океанов, дыхание и другие процессы жизнедеятельности животного и растительного мира.

Многовато, конечно, можно было бы и сократить. Но общество потребления, которое сознательно культивируют политики всех стран, настроено только на одну волну: "Дай пожрать, дай денег, дай новый авто, дай, дай, дай!". И пока до тупиц не дойдет простая мысль о сознательном ограничении своих потребностей, мы так и будет катиться в новый Содом с Гоморой.

Кстати, Монголия только что сваяла и запустила в серию первый монгольский электромобиль. Мы же только планируем собирать китайский. Пора вводить новый термин "чиназамещение"? Смешно, правда?!

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