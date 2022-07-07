Философия удара в системе Россия-Запад

На Западе есть мнение, что значительное подорожание газа уже является экономическим ударом по Европе со стороны России. Поэтому Россия уже нанесла Западу экономический удар. Но так ли это на самом деле?
Необходимо признать, что в настоящее время для России стала актуальной философия и психология нанесения военного, политического и экономического удара в отношении Запада и США. Об этом рассуждают и спорят многие российские политологи и экономисты.
Пока Россия пассивна в рамках проблемы нанесения удара в отношении Запада и США. Тем временем, США и Запад наносят сильные удары в отношении России в экономическом формате (бандитские санкции), а также политические удары во внешнеполитическом формате. Участие в реализации военных ударов США и Запада руками Украины происходят на территории Украины.
Нанесёт ли экономические удары Россия по Европе, с помощью полного отключения газа или с помощью резкого ограничения российских ресурсов и сырья для США ? Нанесёт ли Россия военные удары по Западу и США, благодаря западной провокативности современной ситуации?
Россия видит как Запад и США делают всё, чтобы разрушить российскую экономику. При этом сам Запад набирается наглости просить о том, чтобы Россия подстраховывала Запад до тех пор, пока он не разрушит экономику России. Душитель просит о помощи от того, кого душит.
Психология и философия удара, как продукта развития действий противостоящих друг к другу международных субъектов, является актуальнейшей темой!
Как система взаимодействия рождает в себе удар?
Когда система взаимодействия "беременна" ударом?
Когда произойдут "роды" этого удара?
Существуют ли предикторы индикации того, что система взаимодействия обречена на удар, в частности, на ядерный или ядерно-тактический удар?
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