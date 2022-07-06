В 2019 году ставший президентом Зеленский подтвердил указ Ющенко о присвоении Бандере звания Героя Украины​

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6 июля 2022, 22:09 Источник: Дмитрий Михайлин

Кое-что о Донбассе и Украине с неожиданн­ой стороны.

Многие помнят, что в 2010 году президент Украины Виктор Ющен­ко своим указом прис­воил Степану Бандере звание Героя Украин­ы.

Но в том же 2010 году суд отменил этот указ, признав его незаконным. А знаете, какой суд? Донецкий окружной. В 2010-м, напомню, году. За 4 года до Майдана.​

Это к вопросу о том, когда в Донбассе все началось. Сильно, сильно раньше - и даже не в 2010-м.

А знаете, кто восстановил этого убийцу и подонка в звании Героя Украины? Зеленский. Еще в 2019 году офис президента официально сообщил, что указ № 46/2010 «О присвоении С. Бандере звания Героя Украины» - действителен.

А это к вопросу о том, когда все началось с Зеленским. Он избрался в том же, 2019-м, году - это было одно из первых его решений.

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