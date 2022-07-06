Комплименты Le​ Figaro в отношении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной: блеф или реальность?

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 июля 2022, 20:35 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Рубль стал «островком процветания в​ океане финансовой нестабильности» и​ самой успешной валютой мира​ — в​ этом заслуга главы Центрального банка​ Эльвиры Набиуллиной. Об​ этом​ пишет​ Le​ Figaro.

Такое мнение авторы материала выразили на​ фоне того, что с​ начала года рубль укрепился на​ 45−50% по​ отношению к​ евро и​ доллару. Они отметили, что таких результатов удалось достигнуть благодаря решениям главы Банка России.

Подчеркивается, что ее​ уже давно уважают коллеги на​ Западе и​ в​ Азии. В​ частности, за​ то, что она справилась с​ кризисом рубля в​ 2014 году.

А теперь приведу шифрограмму Сталина от 10 ноября 1945 года​ для Молотова, Маленкова, Берии и Микояна:

«Считаю ошибкой опубликование речи Черчилля с восхвалением России и Сталина. Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскировать свое враждебное отношение к СССР, в частности, замаскировать тот факт, что Черчилль и его ученики из партии лейбористов являются организаторами англо-американо-французского блока против СССР.

Опубликованием таких речей мы помогаем этим господам.

У нас имеется теперь немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчиллей, Трумэнов, Бирнсов и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов со стороны этих господа. Такие настроения я считаю опасными, так как они развивают у нас угодничество перед иностранными фигурами. С угодничеством перед иностранцами нужно вести жестокую борьбу.

Но если мы будем и впредь публиковать подробные речи, мы будем этим насаждать угодничество и низкопоклонство. Я уже не говорю о том, что советские лидеры не нуждаются в похвалах со стороны иностранных лидеров.

Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня».

Для меня всегда важны скрытые мотивы текста, на которые можно выйти благодаря тексту, а не сам текст.

Видимо тираж дифирамбов в адрес Набиуллиной сочли в России полезным с точки зрения информационной войны с Западом?

Если это не так, то наши СМИ недальновидны и не умеют определять скрытых мотивов текстов. Кстати, именно этому, в том числе блефу, посвящены многие мои статьи.​

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции