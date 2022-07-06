Комплименты Le​ Figaro в отношении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной: блеф или реальность?

Рубль стал «островком процветания в океане финансовой нестабильности» и самой успешной валютой мира — в этом заслуга главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной. Об этом пишет Le Figaro.
Такое мнение авторы материала выразили на фоне того, что с начала года рубль укрепился на 45−50% по отношению к евро и доллару. Они отметили, что таких результатов удалось достигнуть благодаря решениям главы Банка России.
Подчеркивается, что ее уже давно уважают коллеги на Западе и в Азии. В частности, за то, что она справилась с кризисом рубля в 2014 году.
А теперь приведу шифрограмму Сталина от 10 ноября 1945 года для Молотова, Маленкова, Берии и Микояна:
«Считаю ошибкой опубликование речи Черчилля с восхвалением России и Сталина. Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскировать свое враждебное отношение к СССР, в частности, замаскировать тот факт, что Черчилль и его ученики из партии лейбористов являются организаторами англо-американо-французского блока против СССР.
Опубликованием таких речей мы помогаем этим господам.
У нас имеется теперь немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчиллей, Трумэнов, Бирнсов и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов со стороны этих господа. Такие настроения я считаю опасными, так как они развивают у нас угодничество перед иностранными фигурами. С угодничеством перед иностранцами нужно вести жестокую борьбу.
Но если мы будем и впредь публиковать подробные речи, мы будем этим насаждать угодничество и низкопоклонство. Я уже не говорю о том, что советские лидеры не нуждаются в похвалах со стороны иностранных лидеров.
Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня».
Для меня всегда важны скрытые мотивы текста, на которые можно выйти благодаря тексту, а не сам текст.
Видимо тираж дифирамбов в адрес Набиуллиной сочли в России полезным с точки зрения информационной войны с Западом?
Если это не так, то наши СМИ недальновидны и не умеют определять скрытых мотивов текстов. Кстати, именно этому, в том числе блефу, посвящены многие мои статьи.
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