Среднеазиатский «Брут»

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 июля 2022, 08:58 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В небольших среднерусских городках и деревнях социологи отмечают интересные тенденции. Коренное население активно и с энтузиазмом вымирает, а в их избах и на огородах тщательно и надолго обосновываются наши братья из независимых государств Средней (или Центральной) Азии. И если еще лет десять назад они приезжали как вахтовые работники, на сезон деньжат срубить, то сегодня едут целыми семьями, получают гражданство, детей устраивают в местные школы, встают на учет в поликлиниках. Пускают корни, вьют гнезда, выкармливают птенцов.

Если суммировать данные из открытых источников, то с момента распада Советского Союза, то есть с 1992 года по ковидный 2000-ый, российское гражданство получило 8 миллионов 083 тысяч 754 человека. В том числе, с 1992 по 2002 год включительно 2.935.532 человека, с 2003 по 2013 год включительно 2.833.955 человек, с 2014 по 2020 год включительно 2.314.267 человек. В году 2021-ом от Рождества Христова еще 735 385 душ получили паспорт гражданина РФ. А в текущем 22-ом нашими братьями стали 141 500 иностранцев, в том числе более 137 тысяч выходцев из республик бывшего СССР.

Итого Россия за тридцать лет своего независимого существования обогатилась на почти 10 миллионов нового чужеземного электората. Но естественная убыль, то есть потери коренного населения составили 2000-2021 годах более 10 миллионов. С 2000-го! И примерно по миллиону в год мы теряли в "благословенные 90-ые".

Но вернемся к нашим гражданским неофитам. Если в начале массового постсоветского переселения народов к нам ехали бывшие специалисты с семьями, которые вдруг оказались не нужны на чужбине, то с началом века этот поток увял. И в Россию на заработки массово поехали люди, для которых русский язык уже стал языком оккупантов. Они родились в позднее или постсоветское время, когда из школ и вузов, а значит из сознания молодых людей стали вытравливать все интернациональное.

Откуда едут? С 2015 года стала лидировать Незалежная: в том году их было 194 тысячи из 536 тысяч приехавших из стран СНГ. в 2019 - 161 из 617 тысяч. Вторую строчку плотно оккупировал Таджикистан: в 2019 году - 89 тысяч. А вот третье место за Казахстаном - 86 тысяч. Эта расстановки прибывших сохраняется на протяжении последних лет.

С Украиной все понятно: после событий 2014 года русскоязычные граждане потянулись в коренную языковую среду. С богатейшей памирской страной, где правит Рахмон, тоже все более-менее ясно: социальное разделение людей скатилось до средневекового уровня. А вот по Казахстану есть вопросы.

В принципе официальной русофобной политики там никогда не проводили. Конечно, и индекс Джинни оставляет желать лучшего, но нет такого демонстративно вызывающего богатства правящих баев на фоне всеобщей нищеты и отопления хижин коровьем говном. Среднеазиатчина есть, но пока в пределах терпения народонаселения.

По данным "АН", в принципе Казахстан всегда у российской власти рассматривался как младший, но надежный партнер. Были достигнуты определенные неофициальные договоренности с Китаем, который скупает среднеазиатские элиты по пять рублей пучок, чтобы в Казахстане вел себя потише.

Старый партийный лис Нусурлтан Абишевич, процарствовавший там почти тридцать лет, умел прогнуться и под Россию, и под Пекин, и под Вашингтонский обком. И даже, о чудо! немного что-то дать народу. При этом никогда не стеснялся своего советского прошлого.

Другое дело Касым-Жомарт Кемелевич, "дипломат дипломатыч", окончивший МГИМО и Дипакадемию. Антисоветчина там процветала махровая! Но так как простого народонаселения там не училось, то и репрессий не было. Как говорят "дипломату язык дан, чтобы скрывать свои мысли", поэтому сегодня рассчитывать на благодарность Токаева, что спасли его власть своими миротворческими штыками, рассчитывать не стоит.

Наоборот - ему до зарезу необходимо будет дистанцироваться от Москвы и Кремля. Отсюда и непризнание ДЛНР, мелкие пакости по грузовикам, заявление о запрете параллельного импорта, о котором пел песни министр Мантуров. Отсюда и готовность заменить на рынках Европы российские углеводороды.

Наши министры, к сожалению, практически не знают восточного менталитета. При этом и к Китаю, и к странам Средней Азии относятся свысока. А это серьезная обида. И такой политикой они сами превращают возможного друга в "Брута", который, ни секунды не колеблясь, воткнет нож в спину.

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