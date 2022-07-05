Парадигма экономической изоляции России от мира - это путь к самоуничтожению и исчезновению США

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5 июля 2022, 10:28 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Долгосрочные перспективы американской парадигмы на экономическую изоляцию международного субъекта с помощью вводимых санкций, мало изучены.​ Уже очевидно, что американская глобализационная экономика с входившими в неё экономическими вассалами, затачивалась с перпективой на санкции и всяческие возможности отключения ценностей международных субъектов. США, видимо, возомнили, что именно так будет отстроена​ живая политико-экономическая саморегуляция организма​ нашей планеты,​ позволяющая изолировать с помощью санкций некие несущественные органы планеты.

И американцам это удавалось с некоторыми странами, санкции против которых, существенно не повлияли на весь мир. Россия как орган нашей планеты оказалась существенной настолько, что произошёл мощный сбой в работе всего организма. Оно и понятно. Ведь этот орган связан с энергетической и сырьевой функцией в жизни организма нашей планеты. Тем более, Россия как орган, успела за несколько десятилетий врасти в этот живой организм.​ Не говоря уже о том, что Россия как орган, несмотря на сформировавшуюся зависимость, может проявлять своё суверенное отношение ко всему организму и даже регулировать его жизнь. Ведь энергетика и сырьё - это существенная составляющая живого организма. Кроме того, у этого органа есть возможность отключить весь организм так, чтобы он вообще потерял возможность когда-либо включиться. И вообще, Россия как орган уже давно поддерживается иными главными органами всего живого организма.​

В любом случае, благодаря информационному (Интернету и др.) и энергетическому единству мира, любая часть этого организма способна вызвать возмущение на весь организм. Ведь заражение даже мизинчика может быть смертельно-опасным для​ всего организма. Так устроен организм.​

При этом необходимо признать, что в этом мировом организме появилась​ "кровеносная система"​ искусственных знаков (долларов), которая настолько сильно оторвалась от реальности, что удаление этой системы, не было бы опасным для выживания организма планеты. Ведь эта система искусственная.​

Таким образом, удаление из живого организма неких американских органов было бы полезным для всего организма нашей планеты. Увы! США возомнили, что необходимо удалять и изолировать иные страны, а не их самих. И они пошли в этот поход, забыв о законах саморегуляции, согласно которым, в перспективе, именно США как искусственное новообразование будет в первую очередь отторгнуто организмом нашей планеты. Искусственное​ всегда отторгается! Такова философия и логика живого организма.​

Таким образом, парадигма экономической изоляции России от мира, это путь к самоуничтожению и исчезновению США.​

В эту искусственность вовлекается даже Япония. Аспиранты-политологи вот тема для кандидатской диссертации: "Исследования особенностей формирования историко-политической​ амнезии атомной трагедии Японии​с помощью​ экономической помощи виновника этой трагедии США".​

А тем временем, европейские лидеры, близоруко и тупо продолжают внедрять эту российско-изоляционную парадигму.​ Они глубоко не понимают философии и логики современной эпохи.​

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