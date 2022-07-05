Парадигма экономической изоляции России от мира - это путь к самоуничтожению и исчезновению США

Долгосрочные перспективы американской парадигмы на экономическую изоляцию международного субъекта с помощью вводимых санкций, мало изучены. Уже очевидно, что американская глобализационная экономика с входившими в неё экономическими вассалами, затачивалась с перпективой на санкции и всяческие возможности отключения ценностей международных субъектов. США, видимо, возомнили, что именно так будет отстроена живая политико-экономическая саморегуляция организма нашей планеты, позволяющая изолировать с помощью санкций некие несущественные органы планеты.
И американцам это удавалось с некоторыми странами, санкции против которых, существенно не повлияли на весь мир. Россия как орган нашей планеты оказалась существенной настолько, что произошёл мощный сбой в работе всего организма. Оно и понятно. Ведь этот орган связан с энергетической и сырьевой функцией в жизни организма нашей планеты. Тем более, Россия как орган, успела за несколько десятилетий врасти в этот живой организм. Не говоря уже о том, что Россия как орган, несмотря на сформировавшуюся зависимость, может проявлять своё суверенное отношение ко всему организму и даже регулировать его жизнь. Ведь энергетика и сырьё - это существенная составляющая живого организма. Кроме того, у этого органа есть возможность отключить весь организм так, чтобы он вообще потерял возможность когда-либо включиться. И вообще, Россия как орган уже давно поддерживается иными главными органами всего живого организма.
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В любом случае, благодаря информационному (Интернету и др.) и энергетическому единству мира, любая часть этого организма способна вызвать возмущение на весь организм. Ведь заражение даже мизинчика может быть смертельно-опасным для всего организма. Так устроен организм.
При этом необходимо признать, что в этом мировом организме появилась "кровеносная система" искусственных знаков (долларов), которая настолько сильно оторвалась от реальности, что удаление этой системы, не было бы опасным для выживания организма планеты. Ведь эта система искусственная.
Таким образом, удаление из живого организма неких американских органов было бы полезным для всего организма нашей планеты. Увы! США возомнили, что необходимо удалять и изолировать иные страны, а не их самих. И они пошли в этот поход, забыв о законах саморегуляции, согласно которым, в перспективе, именно США как искусственное новообразование будет в первую очередь отторгнуто организмом нашей планеты. Искусственное всегда отторгается! Такова философия и логика живого организма.
Таким образом, парадигма экономической изоляции России от мира, это путь к самоуничтожению и исчезновению США.
В эту искусственность вовлекается даже Япония. Аспиранты-политологи вот тема для кандидатской диссертации: "Исследования особенностей формирования историко-политической амнезии атомной трагедии Япониис помощью экономической помощи виновника этой трагедии США".
А тем временем, европейские лидеры, близоруко и тупо продолжают внедрять эту российско-изоляционную парадигму. Они глубоко не понимают философии и логики современной эпохи.
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