Клинцевич: после удара по Белгороду украинским деятелям и их британо-американским инструкторам стоит поостеречься

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 июля 2022, 15:15 Александр Саргин

Фото: bel.ru

Сегодня стало известно, что в Белгороде количество погибших от украинского удара тремя ракетами «Точка-У» с кассетными головными частями достигло уже пяти человек.

В городе так или иначе повреждены 93 дома. Ремонт потребуются в 424 квартирах 28 многоквартирных зданий, а также в 60 частных домах. Еще пяти частным домам, к сожалению, ремонт уже не поможет.

«Мы не разрушаем инфраструктуру, не наносим удары по гражданским объектам, а вот удары по Белгороду - это самый настоящий переход «красной линии», - заявил «АН» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.), полковник запаса Франц Клинцевич. - Наш «верховный» и Генштаб очень грамотно проводят спецоперацию, но после ракетного обстрела Белгорода следующим нашим шагом, думаю, может стать полное уничтожение центров управления, которые сегодня находятся в Киеве. Это, конечно, Минобороны и остальные силовые ведомства, а также парламент, штабы, ну и другие коммуникации, связанные с поддержкой украинской бандитской военной операции».

Клинцевич считает, что наш удар должен быть «массированным и мощным», чтобы все эти объекты были уничтожены «полностью и дотла». По его словам, у нас сегодня для этого есть средства, которые «невозможно перехватить», так что украинским деятелям и их британо-американским инструкторам, сидящим в бункерах еще советской эпохи, координаты которых мы «прекрасно знаем», стоит поостеречься.

Напомним, что одним из таких средств, которые «невозможно перехватить», является авиационный ракетный комплекс «Кинжал», посредством которого еще 18 марта был уничтожен подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Ивано-Франковской области. Во времена СССР этот объект, расположенный в толще гор, относился к категории самых защищенных. Он был рассчитан на прямое попадание атомной бомбы.

«Тогда в поселке Делятин под Ивано-Франковском наш «Кинжал» разрушил склад украинских вооружений на глубине 60 метров, - продолжает Франц Клинцевич, - однако британские и американские инструкторы, которые находятся на Украине, похоже, не хотят читать наши сигналы. Они думают, что мы шутки шутим. Но ведь такие «шутки» могут скоро закончиться».

По его словам, нынешние удары по Белгороду – это, конечно «агония». Но ведь именно военные США и Британии «дают указания» для таких ударов, более того, они полностью «управляют» этим процессом, считает военспец.

«Замечу, что в этой агонии начат новый виток. То есть западные кураторы хотят втянуть Украину и Россию в еще более масштабные военные действия», - заключил Франц Клинцевич в разговоре с «АН».

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции