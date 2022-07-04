Бить-любить?

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 июля 2022, 13:58 Екатерина Евсеева

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Часто в детстве мы слышали фразу «бьет значит любит». В этом нас уверяли почти все, тем самым формируя стереотипное мышление и ограниченное осознание происходящего. Так надо ли с этим мириться? Давайте разбираться.

Дело в том, что данное высказывание больше присваивают по отношению к женскому полу. Бывают , конечно , ситуации, когда от тирании страдают и мужчины (что очень редко). Согласно статистике, с 2011 по 2019 года в России 65% убитых женщин были жертвами домашнего насилия. От партнера пострадали 52% всех убитых женщин. Тяжелые насильственные преступления в абсолютном большинстве совершают мужчины (85-88%).

Можно подумать, что происходящее насилие является «нормой». Каждый рос, в семье со своими ценностями, правилами и рамками дозволенного. Ни для кого не секрет, что многие родители воспитывают своих детей по принципу «держу в страхе-имею авторитет». Взрослый, не обладая трезвым умом и взглядами на провинности/ошибки своего ребёнка , считает , что можно хорошенько его воспитать путём применения насилия. Как правило, тот самый «действенный метод»-ремень, которым нас часто запугивали в детстве.

Самое удивительное то, что родитель обосновывает свои действия эффективным воспитанием. Мол, бью значит люблю, воспитываю же ведь. И никого не волнует то, а как чувствует себя ребёнок в этот момент? А любит ли он тем самым своих родителей? Понимает ли он вообще, что это «проявление любви», а не деспотизм? Я думаю, что опросив небольшую часть детей, которые подвергаются насилию, не ответят вам, что это родительская любовь. Как правило, у таких детей травмированная психика и нездоровое воспринятое окружающего мира.

Оттуда и вопрос: откуда такой страшный процент женского насилия? Неужто родители показали «правильный пример» проявления любви? Безусловно, есть множество ситуаций , когда человек самостоятельно начинает сходить с ума, у него формируется неадекватное восприятие той самый реальности. Такие люди , как правило, озлобленные на жизнь и пытаются мстить остальным, отыгрываясь на слабых.

Пугает то, что в некоторых семьях о насилии в принципе умалчивается. Ответ очевиден : жертва боится своего насильника. Будь это жена, которая повинуется только своему мужу, или ребёнок, запуганный до смерти деспотичными родителями. Можно представить, сколько жертв даже не вошли в статистику по насилию, а ведь они есть и всегда будут. Казалось бы, выхода нет, ведь тиран в любом случае сделает вам плохо и больно. Вопрос в другом: а хотите ли вы находиться под давлением таких людей? Пытались ли вы спасти себя и попросить помощи других? Я не думаю, что люди проигнорируют вас. Кто-нибудь да точно откликнется и попытается вам помочь, стоит только попросить.

Мириться и терпеть? Стоит задать вопрос : ради чего? Что может быть важнее своего достоинства и самолюбия? Каким бы ни был ваш выбор, он остаётся вашим. Правильный он или нет- ответ на этот вопрос остаётся только за вами.

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