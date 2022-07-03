Клинцевич: освобождение ЛНР равнозначно разгрому немцев под Москвой в 1941 году

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3 июля 2022, 20:48 Александр Саргин

Фото: соцсети

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР.

Подразделения российских военных и Народная милиция Луганской народной республики совместными усилиями взяли под контроль город Лисичанск и другие близлежащие населенные пункты, отметил Шойгу.

«Знаете, если иметь в виду морально-психологическую обстановку при проведении спецоперации на Украине, - заявил «АН» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.), полковник запаса Франц Клинцевич, - то освобождение ЛНР равнозначно разгрому немцев под Москвой в 1941 году и началу нашего контрнаступления. Это было тоже очень важное событие, а потом была еще и Сталинградская битва, после которой, по сути, наступил коренной перелом во всей Великой Отечественной войне».

Напомним, что министр обороны России уточнил, что только за одни сутки были освобождены более 180 кв. км территории Донбасса.

«Если и дальше проводить аналогии времен Великой Отечественной войны, продолжает Клинцевич, - то Сталинград будет тогда, когда полностью освободят Донецкую народную республику. А дальнейшее продвижение войск России и подразделений Народной милиции Донбасса по Украине можно сравнить с движением советских войск в ходе ВОВ и взятием Киева, Минска, Варшавы и Будапешта. Ну и, наконец, взятие Львова будет являться аналогией взятия Берлина в 1945 году».

Экс-сенатор считает, что освободительное движение советской армии в годы Великой Отечественной войны и нынешнее освободительное движение на Украине совпадают в буквальном смысле слова.

«Идет последовательное выполнение разных этапов нашей спецоперации на Украине. Второй этап – это освобождение Луганской и Донецкой народных республик, и он, можно сказать, заканчивается. Ведь мы боремся с фашизмом, который усилиями коллективного Запада был возрожден на территории одного европейского суверенного государства», - заключил Франц Клинцевич в разговоре с «АН».

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