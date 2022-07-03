Коротченко: освобождение ЛНР - успешный тактический эпизод

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 июля 2022, 16:20 Александр Саргин

Фото: соцсети

Луганская народная республика освобождена силами российской группировки войск и народной милиции ЛНР и полностью находится под их контролем, доложил президенту РФ Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.

«Что касается нынешнего военного успеха, - заявил «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко, - связанного с тем что украинские войска оказались полностью заблокированы в «котле» Лисичанска, это, конечно, очень важное и нужное событие, но надо понимать, что нам предстоит сделать еще очень многое. Уже сегодня нужно сосредотачивать усилия на дальнейшем успешном продвижении вперед Вооруженных сил России и армии ЛНР и ДНР с тем, чтобы итогом второго этапа специальной военной операции стал полный разгром группировки вооруженных сил Украины на Донбассе».

Напомним, что накануне в Минобороны РФ сообщили, что соединения ВСУ оказались полностью заблокированы в «котле» Лисичанска. По данным российского военного ведомства, за последние два дня в этом районе сдались в плен 38 украинских военных, причем подавляющее большинство составили местные жители, которые были «насильно мобилизованы» в ряды ВСУ.

Коротченко считает, что освобождение ЛНР - это успешный тактический эпизод. Знаковым и, возможно, «переломным» событием станет «разгром» группировки вооруженных сил Украины на всем Донбассе.

По сообщениям СМИ, в Лисичанске еще наблюдаются локальные очаги сопротивления украинских военных, но, впрочем, они «незначительны». А вот в Народной милиции ЛНР уверены, что националисты полностью утратили боеспособность и потеряли управление «в освобождаемом» городе Лисичанске.

«А ведь впереди у нас третий этап операции, предполагающий выход российских вооруженных сил и соединений Донбасса для установления полного контроля над Одесской, Николаевской, Харьковской и Запорожской областями», - заключил Игорь Коротченко в разговоре с «АН».

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции