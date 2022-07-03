Обращение к Президенту​ Владимиру Путину: России​ сейчас​ необходим срочный​ переход к​ мобилизационной экономике

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 июля 2022, 15:13 Юрий Воронин

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Уважаемый Владимир Владимирович! На обращение к Вам меня подвигли, во-первых, наши с Вами предыдущие встречи и, во-вторых, желание внести конкретные предложения в период тотальных жестких санкций США и коллективного Запада.

Продолжающаяся уже пятый месяц специальная военная операция на Украине вызвала колоссальное напряжение сил не только военно-промышленного комплекса, но и всех ресурсов российской экономики.

Несмотря на достигнутые определенные успехи на Украине, затягивание спецоперации может привести к тяжелым экономическим и социальным последствиям для страны, на которые Запад и делает главную ставку. Санкции в отношении России становятся тотальными, все более жесткими и длительными, вплоть до опускания «железного занавеса».

Учитывая не сопоставимость экономических потенциалов стран НАТО и России, высокую вовлеченность отечественного хозяйства в Западную экономическую орбиту, представляется крайне важным быстро перейти от уязвимой и ущербной модели либерально-рыночного фундаментализма, заведшей экономику страны в тупик, к мобилизационной экономике, которая позволит более эффективно использовать ресурсы нашего государства в этот критический период противостояния с крайне опасным и мощным противником. Продолжая играть на экономическом поле противника, по его правилам, крайне трудно рассчитывать на победу – необходим перевод экономики на особый тип развития.

Таким особым типом развития в особых экономических условиях, требующих специфических, качественно иных методов управления, чем это делается в нормальных условиях, является мобилизационная модель. Она повышает эффективность управления и ускоренное прохождение сигналов власти сверху донизу, автоматически усиливая стабильность высшего политического руководства. Именно мобилизационная модель, проведенная ударными темпами, позволила Советскому Союзу выдержать страшный удар фашистской Германии и ее сателлитов во Второй мировой войне.

Несмотря на возрастающую жизненную актуальность данного вопроса и появление в прессе целого ряда статей по этой теме правительство, к сожалению, продолжает работать по старым схема в инерционном режиме, лишь ситуативно реагируя на возрастающие внешние угрозы без учета ужесточения санкций. Между тем, запуск правительством мобилизационной модели будет самым эффект ответом США и коллективному Западу, который не только минимизирует негативные последствия санкций, но и даст мощный толчок экономическому развитию Российской Федерации.

Государственная дума РФ для формирования мобилизационной модели могла бы обновить Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», с учетом нынешней сложной обстановки, сформировать соответствующую правовую базу для максимально эффективного использования всех внутренних ресурсов, наполнения ими государственных и частных секторов экономики.

Представляется также оправданным использование в качестве одного из ключевых элементов новой экономической модели последний вариант Мобилизационного плана Министерства обороны РФ с учетом необходимых корректировок и дополнений.

В подготовленной нами Записке «Мобилизационная экономика как выход из санкционных вызовов коллективного Запада», изложены детальные предложения по данному жизненно важному для нашего государства вопросу.

Юрий Воронин - доктор экономических наук, профессор,

заместитель Председателя Совета министров Татарской АССР-

Председатель Госплана ТАССР; Первый заместитель

Председателя Верховного Совета РСФСР; депутат

Государственной Думы (второго созыва); аудитор Счетной палаты

Российской Федерации.

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