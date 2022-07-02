Пошатнувшийся репутационный капитал как причина современного экономического блефа Илона Маска

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2 июля 2022, 12:16 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Илон Маск, Kim Shiflett, globallookpress.com

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, что встретился с папой римским Франциском.



«Для меня было большой честью встретиться накануне с папой римским Франциском», — написал бизнесмен в своем «Твиттере».



Однако он не раскрыл подробностей этой встречи.

Вот мои размышления на этот счёт.

События вокруг Украины высветили милитаристскую сущность Илона Маска, маскируемую под экологию и т. п. Этот визит Маска к Папе Римскому связан с пошатнувшимся репутационным капиталом затейника-предпринимателя. Это очередной проект блефа с целью увеличения репутационного капитала.



Необходимо признать, что и сущность религии и её роль в мире тоже трансформировалась. Это транс-религия. Она в тираже и тонет в своих симулякрах. Сущность в Природе. Экология - та опора, на которую можно делать ставки тем, кто продаёт пустоту и симулякры. Поэтому Илона Маска можно понять.

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