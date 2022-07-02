Демократия или авторитаризм?

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 июля 2022, 09:27 Борис Иванов

Фото: pixabay.com

Почему меня вдруг потянуло высказаться на эту тему? Причина одна – уже долгое время эти понятия вовсю используются в различных политических дебатах. Причём, замечу, понятию «авторитаризм» чаще всего придаётся негативный (а на мой взгляд, ругательный) оттенок. Мол, авторитарный способ устройства государства – не комильфо, а вот демократия – это да! Поскольку я закоренелый (он же сермяжный, он же посконный и домотканый) технарь, то меня так и тянет покопаться поглубже: так ли это? Что здесь хорошо, а что плохо? В чём и где отличия? Раз уж мысль возникла, то, естественно, рука потянулась к перу, а перо – к бумаге.



Скажу сразу: ни один из этих способов устройства жизни общества и государства не имеет абсолютного преимущества перед другим. Каждый лучше и каждый хуже. И зависит это только от реальной конкретной обстановки, в которой оказывается государство на достаточно долгом временном отрезке. Начну с демократии. Когда она вполне приемлема и даже, возможно, необходима? Конечно, во времена относительно сытые, спокойные, вполне вегетарианские. Вот тогда можно за рюмкой чая вести дебаты, пусть и жаркие; можно горячиться о правах человека, о свободе творчества (ой! Кажется, я затронул «священную корову» нашей очень творческой интеллигенции?) Можно поспорить о выборности или невыборности губернаторов, о прозрачности выборов. Даже о Ельцын-центре и его будущем. Можно помитинговать толпой недорослей во главе с перезрелыми поп-музыкантами и с плакатиками в руках: «Мы тут власть!» Только не надо бросаться на полицию – даже при демократии можно схлопотать по полной. Чего ещё надо? Нормальная демократическая жизнь. Одно только постоянно вызывает у меня недоумение: почему среди хора требований о свободе и правах личности практически не слышно хотя бы слабого голоса о ДОЛГЕ личности? Вовсе не риторический вопрос – могут ли быть права без обязанностей? На мой взгляд – нет! Это как две ноги у человека, на одной далеко не ушагаешь. Любому объёму прав должен сопутствовать некий объём обязанностей, долга. Долга перед семьёй, товарищами, перед страной и отечеством.



Увы, времена не всегда вегетарианские. Все страны и народы переживают периодически тяжелые потрясения, опасные, часто кровавые периоды. И далеко не всегда и народы, и страны их преодолевают. А уж без потерь – никогда. Не буду забираться глубоко в историю, ограничусь недавней европейской. Франция конца XVIII – начала XIX века, Германия после первой мировой, Россия начала и конца века XX - это для них время потрясений, разброда, разрухи, крови и голода. И каким образом они выстояли, КАК выбрались из ямы, кем стали? Надо ли мне говорить об этом, или читатель додумает сам? Можно даже назвать имя и фамилию способа выкарабкивания. Я же скажу так:

В смутные, тяжелые времена только авторитаризм способен спасти страну;

только он может, как барон Мюнхгаузен, вытащить самого себя за волосы из болота.



Оценим нынешнее положение России без экивоков: страна находится в состоянии войны с Западом. Несколько странноватой войны, не вполне классической. Впрочем, до классической осталось чуть-чуть. Давайте без всяких гуманитарных виньеток: экономическая война есть? – Есть. Финансовая, информационная? – Есть. Оружие западное против нас воюет? – Ещё как! И какая разница, кто сидит в танке – укронацист или поляк-русофоб? Единственное, чего пока нет – не падают на наши города десятки и сотни бомб. Хотя единицы уже долетают. И в этих условиях будем трещать о демократии? Даже кондовым либералам надо наступить на горло собственной песне (это я нашел такой кокетливый синоним слову «заткнуться»). А не можешь молчать – ну так никто же не хватает за фалды, можно убраться за бугор и «немолчать» оттуда вволю.



Вот такое, возможно резкое, у меня отношение к демократии и авторитаризму на сегодняшний день.

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