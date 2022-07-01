«Кондуктор» нажал на тормоза

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 июля 2022, 22:13 Виталий Мухин,

Фото: shutterstock.com

Для начала несколько фактов. На прошлой неделе на годовом собрании акционеров ПАО «Газпром», главным из которых (более 50 процентов акций) является государство, решено было не выплачивать дивиденды за 2021 год, хотя их общая сумма должна была составить 1,243 трлн. руб. – 50% от скорректированной чистой прибыли «Газпрома» за 2021 г. по МСФО, в связи с чем Совет директоров этой компании рекомендовал установить рекордные дивиденды на каждую акцию в размере 52,53 рубля.

В результате за один день акции компании подешевели более, чем на 32 процента (с 310 до 207 рублей), враз снизив на треть капитализацию компании-монополиста.

Вслед за этим посыпались и другие «голубые фишки» – Сбербанк, ВТБ «Алроса», «Яндекс» и т. д., чьи акции подешевели в моменте в среднем на 5 процентов, что фактически парализовало работу Московской биржи.

Так чем же не угодили мажоритарным акционерам собственный Совет директоров и их миноритарные собратья, среди которых до сих пор немало нищих бюджетников и пенсионеров, в свое время не пропивших чубайсовские ваучеры, а обменявших их на акции Газпрома в надежде на помощь в трудный час от «нашего национального достояния»? И зачем они устами своих топ-менеджеров фактически обманули народ?

На этот счет есть несколько версий.

«Денег нет, но вы держитесь».

Незадолго до годового собрания акционеров Минфин объявил о серьезном повышении НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), что должно было изъять в бюджет из прибыли Газпрома за прошлый год порядка 416 миллиардов целковых, решив, таким образом, за счет акционеров заткнуть изрядную дыру в бюджете.

На что пошли бы данные деньги, это большой вопрос. Но даже в этом случае газовый монополист имел возможность выплатить своим акционерам дивиденды в размере 36 – 37 рублей за акцию. А в результате им показали шиш, причем без масла.

Сейчас много говорят о том, что деньги нужны на переориентацию газовых потоков с запада на восток, на военную операцию в Украине, на которую, по непроверенным данным уходит порядка 900 миллионов долларов в день, и еще бог знает на что. Но факт остается фактом – дивидендов рядовым акционерам Газпрома за 2021 год не видать, как ушей своих.

Да, о невыплате дивидендов чуть ранее объявило и руководство Сбербанка, других крупных финансовых организаций страны, но там хотя бы не пудрили мозги своим акционерам, не обещали им златые горы, чтобы потом оставить на бобах. И вот здесь возникает версия № 2.

Кому война, а кому мать родна.

Как известно, в результате начала военной операции в Украине, обрушившимися на страну санкциями, а также в связи с возникшей паникой среди населения и бизнеса, Центробанк ввел многочисленные и вполне оправданные ограничения на многие финансовые операции, большинство из которых сохраняются и по сей день. Большинство, но не все.

В частности, с 1 июня Банком России был снят запрет для физических лиц на шорты — короткие продажи на бирже, а также разрешили покупку россиянами валюты с плечом, то есть на заемные деньги.

Для тех, кто не в курсе, «шортами» у финансистов называются операции с ценными бумагами и валютой, когда клиент при высокой стоимости каких-то ценных бумаг берет их через своего брокера в долг у других держателей и продает, а потом при падении цены на те же бумаги вновь их покупает, отдавая натурой «долг» и кладя в свой карман (вместе с брокером) нехилую разницу в стоимости.

Но, даже обладая собственными акциями, а также инсайдерской информацией, можно просто дождаться, пока эти акции вырастут в цене, чтобы на пике стоимости продать их и получить приличную прибыль.

Таким образом, можно предположить, что некто, обладая этой самой инсайдерской информацией, очень неплохо заработал на продаже акций Газпрома перед самым собранием акционеров, зная наперед, что дивидендов не будет, а, следовательно, акции резко просядут в цене, что, в сущности, и произошло.

Кто был этим «некто», легко установить, выявив людей, активно занимавшихся шортами перед собранием акционеров Газпрома. Вот только я почему-то уверен, что мы никогда их имен не узнаем.

В одной упряжке конь и лань?

Любопытно, что одновременно с ростом предложенной Советом директоров цены на дивиденды в 52, 53 рубля за акцию, Центробанк стал резко увеличивать суммы, разрешенные к выводу за границу с пяти тысяч долларов в месяц до ста пятидесяти и почти сразу – до миллиона баксов. У вас есть миллион долларов за пазухой? Нет? У меня тоже, как, я полагаю, и у большинства россиян, которые живут сегодня от получки до получки. Тогда для кого сняты эти ограничения? Кому выгодно, чтобы «российские» миллионы долларов утекали за рубеж, пополняя бюджеты других, в том числе, возможно, и недружественных государств? Вопрос, как говорится риторический.

В заключение хотелось бы привести слова экономиста, члена наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, приведенные агентством «Бизнес online»:

– Для инвестора это крайне неожиданный и неприятный разворот. Это удар по всему рынку акций, по всему инвестклимату. Россиян специально загнали на фондовый рынок: сперва запустили пенсионную реформу, потом опустили ключевую ставку, а теперь, когда у нас 15 миллионов брокерских счетов, наша главная „голубая фишка“ решила не платить дивиденды. Все, ребята, сушите весла, перспектив у российского рынка акций нет. Это тяжелейший удар по доверию людей, по желанию инвестировать и сберегать. Фактически это „кидок“ государства. И сильнее всех от него пострадал средний класс…

От себя добавлю – и низший, у которого осталось по нескольку сотен акций Газпрома и для которого сегодня каждый рубль на счету. Так что, дорогие воронежцы, «черноземцы» и прочие россияне, у которых еще есть акции «нашего национального достояния», считайте, что у вас их уже нет. По крайней мере, сколь-нибудь приличного даже для нищих дохода с них вы в обозримом будущем уже не получите.

В этом смысле я вспоминаю миниатюру Михаила Жванецкого, когда «вчера раки были по пять рублей, но очень большие, а сегодня по три – но очень маленькие, а у меня и рубля нет, чтобы купить себе жабу» – великий был человек!

Интересно, что сами члены Совета директоров без вознаграждения по итогам 2021 года не останутся, о чем свидетельствует информация на официальном портале «Газпрома», хотя о конкретных суммах премиальных мажоритарные акционеры, очевидно, из скромности умолчали.

Забавно и то, что, лишая миноритариев дивидендов, Газпром в то же время продолжает спонсировать разного рода футболистов, баскетболистов и волейболистов, включая зарубежных дармоедов, получающих миллионные зарплаты в валюте, несмотря на свою бездарную игру. Одним словом, кому праздник, кому горе: гуляй, рванина – то ли еще будет, ой-ой-ой!

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