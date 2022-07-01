Нумерологический прогноз на июль

В июле будет преобладать вибрация цифры «4» (2+0+2+2 — число года + 7 — число месяца).
Характеристики месяца:
Упорный труд, исполнительность, ответственность, пунктуальность, приземленность, надежность, настойчивость, терпение, последовательность.
Вибрация «4» указывает на необходимость четко планировать и структурировать время. Персональный месяц с вибрацией 4 - это время труда, системы и порядка. Месяц числа четыре как раз и станет идеальным временем для окончания всех заброшенных дел. Сейчас не время развлекаться, вы уже достаточно отдохнули в предыдущие четыре недели.
Это стабильность во всех сферах жизни, период грандиозных решений.
Все находится под контролем человека. Человек достигает того, что было запланировано.
Происходят события, от которых зависит будущее.
Важно в это месяце контролировать порядок во всем, так же свои приходы и расходы. Нужно действовать по четкому плану и много работать, навести порядок в документах, выкинуть весь хлам, делать все по закону, структурировать, проверить все задолженности.
Пересмотрите свое окружение — кто вас тянет вниз, а кто наоборот. Важно навести порядок во всех сферах своей жизни. Кроме того, хорошо принять важное решение и определиться с выбором.
Энергетика в фазе снижения. Это не полный упадок сил, но заметная их нехватка. Возможно, вам будет казаться, что вы на последнем издыхании в течение всего месяца.
Также энергия четвёрки благоволит делам, связанным со здоровьем.
Цвета успеха в этом месяце: синий, серый, светло-коричневый, бирюзовый, зеленый.
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