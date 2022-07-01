Скандал в РАН: академика Хохлова выгнали с заседания

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 июля 2022, 12:21 Дмитрий Грунюшкин, Обозреватель отдела Общество

В сентябре Российская академия наук проводит плановые выборы президента. И нынешнего руководителя Александра Михайловича Сергеева академическое сообщество проваливает с треском.

Структурно РАН состоит из отделений по разным отраслям научного знания. И в них сейчас проходит первый тур выдвижения кандидатов на престижный пост. Внешне все пристойно, но внутри корпорации страсти бушуют нешуточные. Сергеев стал токсичен. Из полутора десятков отделений, проголосовавших на данный момент, его поддержало только одно.

С подавляющим перевесом лидирует академик Красников – выдающийся ученый в сфере микроэлектроники, активно поддерживаемый на предыдущих выборах Нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым. Тогда чиновники навязали Сергеева. Теперь уже не навязывают.

Сергеева не любят. Публичные претензии к нему формулируют аккуратно и просто: не справляется. В частном порядке поясняют, что разговоров от него слышно много, а на практике – надувание щек, имитация деятельности. Пять лет отработал президентом, а достижений никаких. Предъявить стране нечего. Нечего совсем.

Академиков особо раздражает даже не то, что президент ничего не делал, а то, кому перепоручил руководство академией. «Серым кардиналом» при нем стал Алексей Рэмович Хохлов – ученый не самый яркий, но, как часто бывает в таких случаях, невероятно талантливый в искусстве интриги, обделывании под благовидными предлогами весьма специфических делишек. Теперь Рэмович с Михайловичем непрерывно запираются в президентском кабинете и разрабатывают планы спасения своей дырявой лодки. Планы оказываются нереализуемы.

Нелюбовь к Хохлову накапливалась медленно, но неуклонно, пока не достигла невероятных масштабов и вот теперь прорвалась. На беду Сергеева Хохлов оказался в руководстве РАН единственным деятелем, желающим ходить на заседания отделений с «просергеевской» агитацией.

Поскольку аргументов в пользу непопулярного президента практически нет, Хохлову пришло в голову ругать его соперников. Что и привело к скандалу. С заседания отделения химии и наук о материалах его просто выгнали, потребовав прекратить поливать коллег грязью.

Как следует из частных бесед, претензии в РАН к Хохлову у ученых разные, но общая их направленность складывается в демонически-злодейский образ Алексея Рэмовича. Судя по всему, с начала 90-х годов он стал больше немцем, чем россиянином: гражданство и персональная лаборатория в Германии, немецкие научные премии, орден «За заслуги перед ФРГ»… Сотни лет назад и немцы были полезны России, но это не тот случай.

Чем запомнится Хохлов по итогам пяти лет работы вице-президентом? Прежде всего, применением административного ресурса РАН для оказания невероятного давления на отечественные научные журналы. Цель – создание преференций западным корпорациям как в получении информации о достижениях российской науки, так и в коммерческой деятельности. Тут, по складывающейся картине, впору уголовное дело заводить? А еще его обвиняют в грубейших нарушениях устава академии при организации выборов, подминании под себя кадрового резерва академии – профессуры РАН и взращивании в научном сообществе прозападной оппозиции, вписывании своего имени в чужие научные статьи для раздувания значимости и т.д. и т.п.

Чего стоила, к примеру, организация А.М. Хохловым шельмования 56 кандидатов на выборах в РАН в 2019 году, ради которого в официальную(!) комиссию академии втащили группу политических активистов из «Диссернета», ангажированных Западом и не имеющих заметных научных заслуг! Кандидатов получили возможность очернять, к примеру, член «штаба Навального» Заякин и торговец цветами Таланов. Сомнительнейшая публика выступила экспертами, вершителями судеб членов-корреспондентов РАН, выдвинутых в академики. И это возмутило многих. Тем более, что целью Хохлова было незаконное влияние на демократические формы научной жизни, получение личного контроля за выборами.

В итоге травли один из уважаемых ученых, кандидат в член-корры Михайлов ушел из жизни. Между тем, обвинения Хохлова и Заякина были отвергнуты профильными отделениями РАН как безосновательные.

Обо всем этом много писалось в СМИ, но время поставить точку в скверной истории, похоже, наступило только сейчас.

Видимо, совсем плохи дела у А.М. Сергеева, если на роль его главного адвоката не нашлось никого лучше славного германца Хохлова.

Что академикам остается? – Только надеяться, что следующий президент РАН наконец-то прервет пагубную традицию неуклонной деградации главной научной организации страны. Россия нуждается в дееспособном флагмане отечественной науки. И рулевой нужен соответствующий.

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