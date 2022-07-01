Только инвестиции и тревоги из-за санкций не мобилизуют на возрождение технологий

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1 июля 2022, 08:57 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

На базе 30 российских университетов создадут инженерные школы.



Проект по созданию инженерных школ нового формата в партнерстве с высокотехнологичными компаниями запущен в рамках объявленного президентом Десятилетия науки и технологий. В конкурсе участвовало 89 вузов из 45 разных регионов, в 2022 году победители, представившие наиболее проработанные программы, получат гранты по 84,5 млн рублей, а на создание инженерных школ в бюджете на ближайшие 2,5 года заложено свыше 30 млрд рублей.



Как всё просто! Оказывается всего лишь нужно просто инвестироваться! А с другой стороны автоматически вылезет результат?! Увы! Это не так просто! Если не отлажены механизмы эффективного использования инвестиций, в том числе:

1. Жесткий правовой контроль.



2. Наличие научно-технологических школ. Их быстро не сбацаешь. Тем более, многие представители этих школ уже развивают западную науку, живя за рубежом.



3. Наличие настоящих заказчиков - субъектов доморощенного производства.



4. Наличие адекватных реалиям концепций и систем, являющимися основами проектов.



5. И только потом идут кадры.



Всё это много раз повторялось и говорилось. Неужели, что-то поменялось? Неужели, только одна тревога вокруг санкций и ситуации вокруг Украины, может сама по себе мобилизовать на оперативное решение этих задач?

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