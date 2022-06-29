Гремучая смесь русофобии западной с русофобией российской либеральной интеллигенции

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 июня 2022, 19:56 Владимир Корнилов, доцент, к.э.н.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня коллективный Запад во главе с США в информационной войне против России с маниакальной настойчивостью все масштабнее и совершенно неприкрыто использует идеологию русофобии, как в свое время гитлеровская Германия взяла на вооружение антисемитизм в борьбе с еврейским народом.

Вопрос об истоках русофобии и почему эта идеология имеет место в общественном сознании не только западных политиков, но и российской либеральной интеллигенции, становится, как никогда, с точки зрения борьбы за сохранение России в условиях ее военной спецоперации на Украине чрезвычайно актуальным. Наряду с ней информационная война пришла в каждый наш дом. Причём становится все явственнее, что она становится по своим последствиям разрушительнее, чем, например, была Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Исследователи отмечают, что в результате поражения СССР в информационной войне с коллективным Западом в 90-х годах прошлого века ущерб, нанесенный стране, в 2-3 раза превысил потери той войны!

Важнейшим истоком политики русофобии Запада служит на протяжении многих веков его предвзятое и с настороженностью отношение к России, видя в ней не столько партнера, сколько потенциального врага. Русская цивилизация наиболее опасна для Запада тем, что несёт в себе, исходя из православной веры, а в период СССР – советской идеологии, начала правды, этики совести и уважительного отношения, позволявшие мирно сосуществовать всем народам на территории огромной страны. В то время западному миру исторически присуще использование ресурсов и энергии других народов для своего существования. Не случайно одним из главных чудовищных последствий Великих географических открытий явилось создание колониальной системы жесточайшего грабежа и геноцида народов Латинской Америки, Африки и Азии.

Русские – это народ-воин, на полях сражения им нет достойных. К тому же Россия является территориально самой огромной страной в мире на протяжении последних шести столетий, что особенно пугает хозяев Запада. Европейцы в период правления Ивана Грозного, когда страна начала борьбу за выход к Балтийскому морю, серьезно принялись за формирование образа России как страны, населенной варварами во главе с царями-тиранами.

Как в современной западной прессе, так и тогда отбирались наиболее шокирующие факты из жизни России, и преподносились они в виде объективной картины случившегося, воздействуя на чувства читателей. В записках Д. Горсея (вторая половина XVI века), английского дипломата, автора трёх сочинений мемуарного характера по истории России, сообщалось, что Царь ворвался туда с тридцатью тысячами своих татар и десятью тысячами своей охранной стражи, которые обесчестили всех женщин и девушек. В Новгороде опричники вырезали семьсот тысяч (!) человек. На самом деле, в те времена в Новгороде проживало не более 40 тысяч человек. «Сложившийся исторически негативный образ Ивана Грозного являлся, по словам ученого-историка Д. Мальцева, образцом успешной информационной кампании против русских царей». Обращаем внимание на лингвистическую ошибку, а может быть, это сознательное действие западных интерпретаторов при переводе русского слова «Грозный» на английский язык, употребляя слово «Terrible». В английском языке слово «terrible» означает ужасный, жуткий. Русские люди, называя Ивана IV Грозным, характеризовали его как правителя строгого и справедливого в борьбе с врагами, а не ужасного и тем более жуткого. Кстати, в английском языке есть слово «redoubtable», которое означает грозный, устрашающий, опасный, доблестный, храбрый.

В конце ХVIII века главной мишенью английской русофобской политики были Екатерина II и полководец А. В. Суворов. Поводом послужило польское восстание во главе с Т. Костюшко в апреле 1794 года в Варшаве, в ходе которого были убиты 2265 русских солдат и офицеров, причем многие безоружными. Екатерина II, узнав о резне, устроенной поляками, в том числе и в варшавских церквях, потребовала отомстить за их вероломное убийство и навести порядок в Польше. А. В. Суворов, возглавив экспедиционный корпус, издает приказ, в котором, обращаясь к солдатам и офицерам, пишет: «В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не убивать; с бабами не воевать; малолетков не трогать. Кого из нас убьют – Царство Небесное; живым – слава! слава! слава!» Однако солдаты, помнившие об участи своих товарищей, не настроены были щадить мятежников. После штурма Суворов оказался настолько великодушным, что почти сразу же освободил 6000 ещё недавно сражавшихся против него неприятельских солдат, 300 офицеров и 200 унтер-офицеров королевской гвардии. Тем не менее на Западе в массовом количестве издавались карикатуры о «русском зверстве». На карикатуре «Царская забава» А.В. Суворов протягивает Екатерине головы польских женщин и детей со словами: «Итак, моя Царственная Госпожа, я в полной мере исполнил Ваше ласковое материнское поручение к заблудшему народу Польши, и принес Вам Сбор Десяти тысяч голов». За А. В. Суворовым стоят трое солдат с корзинами голов несчастных полек.

Немалого накала английская русофобская политика достигла во времена царствования Павла I. Она была информационным ответом на его действия по сближению с наполеоновской Францией. Центральные английские газеты, начиная с января 1801 года вплоть до 11 марта 1803 г. (дня убийства Павла), чуть ли не ежедневно печатали сообщения о свержении его с трона как о свершившемся факте. Эти инсинуации были сигналами поощрения действий команды его убийц: «Зачем жалеть полусумасшедшего монстра на троне». Как это напоминает информационные фейки, заполонившие западные СМИ в преддверии российской военной спецоперации на Украине по ее демилитаризации и денацификации о предстоящем нападении России на Украину, называя то одну, то другую дату вторжения. Коллективный Запад во главе с США приучают мировое сообщество к мысли, что Россия в случае ответного удара на военные провокации Украины и постоянные и бесчеловечные обстрелы города и поселки Донецкой и Луганской территорий – все равно агрессор.

Проводимая в течение столетий Западом политика формирования образа врага в лице России вылилась к середине ХIХ века в идеологию русофобии. Русофобия означает не просто ненависть к русским, а к России как к стране. С учетом того, что на ее территории проживают кроме русских, еще более 170 народов, то, следовательно, и к ним относится политика русофобии, поскольку они вместе с основным этносом, русскими, активно участвуют в строительстве и функционировании данного государства.

Понятие «русофобия» впервые ввел в оборот речи Ф. И. Тютчев, который был не только одним из тончайших русских поэтов-лириков середины ХIХ века и автором знаменитейшего русского романса «Я встретил вас», но и выдающимся дипломатом своего времени, проработавшим несколько десятилетий на Западе. В. В. Путин, поздравляя министра иностранных дел С. Лаврова с очередным днем рождения, подарил ему томик стихов Ф. И. Тютчева. Видимо, с определенным намеком, что С. Лавров также успешно защищает интересы России, как Ф. И. Тютчев в середине ХIХ века. Термин «русофобия» Ф. И. Тютчев употребил в связи с конкретной ситуацией в Европе. Тогда на Западе усилились настроения по вытеснению России из Европы, если не силою оружия, то презрением, всевозможными, будоражащими умы европейцев, измышлениями. Почему! После блистательной победы русских войск под предводительством фельдмаршала М. И. Кутузова над многонациональной 600-тысячной армией Наполеона (в ней кроме французов были поляки, немцы, испанцы и др.) и вступлением их в поверженный Париж (март 1814 г.) устраивать военные козни против России – себе дороже. Исторически на тот момент основным наиболее явным противником России оказалась Франция, испытавшая горечь сокрушительного военного поражения от русского оружия, поскольку при Николае I Россия действительно стала ведущей военной державой Европы. Именно тогда появляется книга маркиза А. де Кюстина «Россия в 1839 году». В ней он писал: «Весь русский народ, от мала до велика, объединен своим рабством до потери сознания. Россия живёт и мыслит, как солдат армии завоевателей». Его произведение стало мощным ходом в информационно-пропагандистской войне против России, надолго определившим отношение Европы к русским, поскольку был сформирован образ России как «империи зла», и русских, как только «рабов» и «агрессивных варваров».

В период горбачевской перестройки сам термин «русофобия», введенный в словарный оборот во времена Сталина (30-50 гг. XX века), вообще исчез из толковых словарей. Кстати, данный термин отсутствовал и в царский период даже в знаменитом толковом словаре В. Даля, хотя тот был современником Ф. Тютчева.

Согласно директиве Совета национальной безопасности США «Цели США в войне против России» от 18 августа 1948 г., опубликованной в 1978 г. в Америке в сборнике «Сдерживание. Документы об американской политике и стратегии 1945 – 1950 гг.», сегодня идет речь уже не просто об информационных атаках против России, а о целой геополитике русофобии как системы политических, информационных, идеологических, финансово-экономических, морально-психологических и т. п. мер. Геополитика русофобии направлена на явное искажение Русской истории, подрыв военно-экономической мощи, дискредитацию национальных лидеров, духовный геноцид народов России и, прежде всего, русского народа, ведущего этноса. Американские ученые М. Каку и Д. Аксельрод опубликовали в 1987 году исследование «Ставка на победу в ядерной войне. Секретные планы Пентагона». Там говорилось, что в 1977 году З. Бжезинский, главный идеолог геополитических интересов Америки, проводя секретное совещание в Белом доме по вопросу о нанесении ядерных ударов по СССР, доказывал, что в первую очередь надо нанести их по районам, где проживает русское население. Это вызовет моментально распад страны.

Американский русофобский плакат "Оккупация США Россией"

Следует отметить, что ареал русофобии в последние три десятилетия значительно расширился за счет распада системы стран социалистического содружества и возникновения новых государственных образований на территории бывших республик СССР. Например, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Украина и другие, - предъявляют счёт России за их "оккупацию", "геноцид", "колониальное прошлое". Такими "идеологемами" элита этих государств пытается легитимировать свое движение на Запад и становление как государств.

В живучести довольно опасного для государственных устоев российского государства политико-общественного феномена под названием русофобия виновна и российская правящая элита, начиная с царствования Петра I и с момента возникновения оппозиционно мыслящей либеральной интеллигенции во второй половине XIX века. Не умаляя огромного вклада Петра I в модернизацию экономики и военное строительство, тем не менее, отметим его радикальный поворот к западным ценностям в целях сделать Россию частью европейской цивилизации, привел к политике денационализации правящей элиты на основе сначала отторжения, а затем и презрения к русскому языку, отечественным традициям и быту.

Писатель, филолог, мемуарист, военный и государственный деятель, адмирал Шишков А. С. (начало XIX века) отмечал: «Они (французы) запрягли нас в колесницу, сели на нее торжественно и управляют нами – а мы возим их с гордостью… Мы учителей своих побеждаем оружием, а они победителей своих побеждают комедиями, романами, пудрою, гребенками... Доколе мы не возлюбим языка своего, обычаев своих, воспитания своего, до тех пор во многих наших науках и художествах будем мы далеко позади других. Надобно жить своим умом, а не чужим».

Ярким примером вытеснения французским языком русского из общения в дворянском обществе является следующий факт. До 5 лет А. С. Пушкин изъяснялся только на французском языке. С русским языком он познакомился, когда по распоряжению бабушки по материнской линии к нему была приставлена в качестве няни Арина Родионовна. Свои первые стихи он писал исключительно на французском языке. Не случайно у него в Царскосельском лицее была кличка Француз.

Идеологические воззрения современной либеральной интеллигенции – это отражение все той же смердяковщины как крайней формы проявления русофобии, зародившейся в сознании русской интеллигенции во второй половине ХIХ века. Смердяков – персонаж романа «Братья Карамазовы» великого русского писателя Ф. М. Достоевского – рассуждал: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила весьма глупую-c и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки». Именно про такую интеллигенцию в одном из своих интервью известный кинорежиссер С. Говорухин говорил, что «она не просто антипутинская. Они враги Отечества на 8О % в силу своей проституированности». И дальше он отмечал, что сегодня многие кинематографисты, ориентируясь на получение престижных премий на Западе, ставят фильмы, одинаковые в основном по содержанию, под общим названием «Россия в дерьме». Например, фильм «Левиафан» (кинорежиссер С. Звягинцев) по своему содержанию является исключительно антироссийским. Смысл фильма: в России живут одни коррупционеры и алкоголики. Автор невольно подводит зрителя к мысли: такой стране и ее народу нет места на земле. За ярко выраженную русофобию фильм усыпан всевозможными престижными наградами на Западе. Кинорежиссеры, драматурги и писатели либерального толка вместо выяснения художественными средствами ментального заболевания русских в условиях капитализации общества не желают с помощью художественных средств показывать, чем обернулся для русского народа отказ государства отвечать за социальное и нравственное состояние общества.

В 2011 году президент РФ В. В. Путин на заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии отмечал: «Наши кинотеатры, телевизионные эфиры, радиоэфиры заполняет все больше и больше продукции со сценами насилия, убийств, предательств. Более того, доступ к ним детей и подростков не ограничен». Он предложил действовать по примеру Американской Ассоциации производителей и прокатчиков фильмов, которые, чтобы не травмировать общественное сознание граждан страны, приняли в 30-х годах ХХ века этический кодекс Хейса, названный так по имени инициатора. Он был неофициальным действующим национальным стандартом нравственной цензуры кинематографа в США до 1968 года. Однако работники отечественной теле- и киноиндустрии не услышали призыв Президента.

В учебном пособии «Поехали», базовом курсе русского языка для взрослых иностранцев, обыгрываются различные российские реалии: полицейский, собирающий поборы, непопулярные в народе депутаты и бандиты кавказской национальности, преподаватель вуза – наркоман – читает лекции и т. п. Автор учебника утверждает, что именно благодаря такой неординарной подаче пособие пользуется особой популярностью у иностранцев в Великобритании, Франции, Германии, Японии и др. По мнению депутатов Госдумы РФ, этот учебник выставляет Россию в нелепом виде и подрывает ее репутацию на международной арене. Обращаем внимание на то, что данный вопрос в Думе поднимался еще в 2012 году. Однако этот учебник до сих пор является официальным учебным пособием для иностранцев. Потом удивляемся, откуда у них, даже на бытовом уровне, русофобская предвзятость к российским гражданам.

В период горбачевской перестройки (1986-1991 гг.) усилиями ряда ученых-историков (Афанасьев, Пивоваров, и др.) при поддержке члена Политбюро ЦК КПСС А. Яковлева были созданы предпосылки для полномасштабной переоценки итогов II Мировой войны в пользу геополитических интересов Запада. Так что российские политики и историки либерального толка внесли немалую лепту в сложившийся окончательно русофобский тезис на Западе, что Сталин и Гитлер одинаково виноваты в развязывании II Мировой войны и преступлениях против мирового сообщества. Этот тезис юридически оформлен в принятой Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюции «Воссоединение разделенной Европы» (июль 2009 г.). Резолюция стала дополнительным аргументом для стран Восточной Европы и Украины к получению компенсаций за действия СССР якобы оккупировавший их в послевоенный период. Сегодня информационная война с созданием информационных войск выходит на новый уровень. Объектом их действий становятся не только умы и души людей, но и сложнейшие производственные, технологические и банковско-финансовые системы. Ущерб от краха производственных, технологических и банковско-финансовых систем сопоставим по масштабам бедствий с проигранной войной. Кто бы думал еще вчера, что протестные акции с огромным количеством людей в режиме он-лайн будут информационно управляться координаторами из-за рубежа! Кто бы мог представить, что в России вырастет поколение протестантов, которое настолько будет лишено чувства патриотизма и собственного достоинства, что позволит информационно управлять собою координаторам либерального толка, а может быть представителям иностранных спецслужб, находящимся за границей!

В силу русской доверчивости к действиям коллективного Запада во главе с США и политического предательства либерал-демократов во власти с 90-х годов прошлого века, Россия во многом потеряла свою информационную безопасность. Если мы ее не восстановим, то все наши военные достижения в области новейшего высокоточного вооружения окажутся мало результативными. Как в 90-е годы СССР, обладая мощным военным потенциалом, без единого выстрела пал к ногам Запада, разваленный информационно одурманенными миллионами сограждан, и на долгие десятилетия Россия оказалась обреченной в достижении экономического паритета с ведущими державами мира.

Итоги информационной войны против СССР митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн так охарактеризовал: «Иисус Христос был предан Иудой – неверным учеником, предан безвинно на жестокую позорную смерть. Преступление Богоубийства свершили те, для кого непостижимой оказалась нравственная высота Его учения, кто поставил сребролюбивые и тщеславные вожделения выше велений совести, велений своего гражданского и религиозного долга. Россия тоже оказалась преданной безумцами, не сумевшими понять в силу низменности и черствости души, хранителем каких великих духовных сокровищ являлась русская жизнь на протяжении столетий».

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