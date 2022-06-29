Ветеран спецназа: бандиты сдались и ухмыляются, ведь не все снимали себя на видео, когда издевались над нашими

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29 июня 2022, 15:40 Александр Саргин

Фото: соцсети

Как известно, под Лисичанском спецназом РФ были уничтожены грузинские боевики, истязавшие наших парней под Киевом в марте этого года.

Минобороны РФ имеет информацию на каждого бандита, причастного к издевательствам и убийствам наших военнослужащих, и этих отморозков уже настигла или однозначно настигнет кара. Но раздаются голоса, что это слишком легкая смерть для них.

«Сейчас главное, чтобы эти нелюди были умерщвлены, - сказал «АН» экс-командир группы спецназначения 154-го Отряда спецназначения ГРУ Генштаба ВС СССР («мусульманского батальона»), участник штурма Дворца Амина в Кабуле (1979 г.), полковник запаса Рустам Турсункулов. - Каким способом? Ну если вспомнить то, что они делали с нашими пленными… Но мы же не будем по частям резать каждому из них пальчики, выкалывать глазки и т.п. И даже если у нас есть некие «определенные» люди, то чем же мы будем отличаться от этих зверей, от этих нелюдей?!»

В Сети появилась информация, что один из главарей грузинских наемников-садистов в результате русского карающего артобстрела под Лисичанском получил ранения головы, рук, ног и глаз. Подонок пока жив, но находится в тяжелом состоянии.

«Конечно, у нас есть сторонники того, чтобы эти негодяи умирали медленной, мучительной смертью, - продолжает ветеран спецназа, - впрочем, некоторые предлагают услать их на рудники. Но зачем же нам потом кормить их всю жизнь? Пусть он будет убит, как говорится, любым способом! При царях таких негодяев четвертовали, сажали на кол и т.п., но сегодня, увы, мы слишком толерантны, терпимы и почему-то слишком мягко относимся ко всей этой мрази».

Напомним, что председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин сегодня заявил, что смертную казнь в России «нельзя вернуть» ни законом, ни референдумом, ни поправкой в Конституцию. По его словам, было бы «большой ошибкой» свернуть с пути гуманизации законодательной политики. Отказ от моратория на смертную казнь в нашей стране сейчас стал бы «очень плохим сигналом» обществу, отметил Зорькин.

«А ведь не так давно в Интернете снова появились кадры, как эти нелюди издеваются над нашими ребятами! – сообщил Рустам Турсункулов. - Но мы почему-то продолжаем брать их в плен. И ведь все они жалуются, что их бросили командиры. А ты перейди на нашу сторону по идейным соображениям, чтобы воевать за Россию, а не из-за того, что тебя бросили! Они же жалуются на то, что у них нет ни руководства, ни жратвы, ни боеприпасов, они не знают, куда им стрелять, поэтому и сдались. Так вот невелика цена такой сдачи в плен».

Экс-спецназовец напомнил, что еще «все они ухмыляются», потому что довольны, что нам «надо доказывать» их преступления. Ведь далеко не все они сами себя снимают на видео в то время, когда совершают свои кровавые расправы над нашими парнями, отметил он.

«Это же только конченые отморозки выкладывают видео своих деяний и хвалятся этим! Но многие - хитрее, потому что понимают, если снимешься, потом однозначно получишь свое из-за того, что сам на себя предоставил такую доказаху», - заключил Рустам Турсункулов в разговоре с «АН».

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