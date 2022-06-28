Российская экономика и турецкий марш

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 июня 2022, 11:21 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Узнал из СМИ, что СИБУР за​ свой счет «демобилизовал» в​ Турцию 500 человек, оставшиеся 1,5​ тыс. бузят на​ улице.

Вот мои размышления на этот счёт.

Нужно всегда помнить и знать, что:

1. В Турции россиянам вообще запрещено заниматься трудовой деятельностью.

2. Турция любит нас только в том месте, где мы ей оставляем свои туристические деньги.

3. Еще нет перелома в сознании российских трудящихся, который​ бы позволял им ценить своё рабочее место в своей стране настолько, чтобы его не отдавать иностранцам и гастарбайтерам разного толка.

4. Со стороны руководителей, в силу разных причин, ещё не всегда наблюдается приоритетно-ответственное отношение к сотрудникам-соотечественникам.

5. В России может сложиться такая ситуация, когда необходимо будет усиливать профилактическую работу по проблемам возможного социального напряжения, связанного с немалой долей трудовых мигрантов, гастарбайтеров и иных занятых иностранцев.

Необходимо признать, что Россия​ уже давно стала спасительницей и пристанищем многих трудовых мигрантов. В условиях, когда растут аппетиты мира на наши природные ресурсы и энергетику. В вышеприведённых условия эти представленные пункты становятся актуальнее.

Россия только недавно взяла курс на проявление своих внешнеполитических и внешнеэкономических амбиций.​

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