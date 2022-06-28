Российская экономика и турецкий марш

Узнал из СМИ, что СИБУР за свой счет «демобилизовал» в Турцию 500 человек, оставшиеся 1,5 тыс. бузят на улице.
Вот мои размышления на этот счёт.
Нужно всегда помнить и знать, что:
1. В Турции россиянам вообще запрещено заниматься трудовой деятельностью.
2. Турция любит нас только в том месте, где мы ей оставляем свои туристические деньги.
3. Еще нет перелома в сознании российских трудящихся, который бы позволял им ценить своё рабочее место в своей стране настолько, чтобы его не отдавать иностранцам и гастарбайтерам разного толка.
4. Со стороны руководителей, в силу разных причин, ещё не всегда наблюдается приоритетно-ответственное отношение к сотрудникам-соотечественникам.
5. В России может сложиться такая ситуация, когда необходимо будет усиливать профилактическую работу по проблемам возможного социального напряжения, связанного с немалой долей трудовых мигрантов, гастарбайтеров и иных занятых иностранцев.
Необходимо признать, что Россия уже давно стала спасительницей и пристанищем многих трудовых мигрантов. В условиях, когда растут аппетиты мира на наши природные ресурсы и энергетику. В вышеприведённых условия эти представленные пункты становятся актуальнее.
Россия только недавно взяла курс на проявление своих внешнеполитических и внешнеэкономических амбиций.
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