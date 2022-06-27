Политическая игромания Зеленского и его манипуляции​ на обещании сроков разрешения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам G7, заявил, что хочет окончить текущий конфликт до начала зимы.
В своем обращении Зеленский попросил ужесточить санкции против России и поставить на Украину системы противовоздушной обороны. Также он потребовал у лидеров «большой семерки» гарантий безопасности для Украины.
Вот мои размышления на этот счёт.
Игроманы, по статистике, часто манипулируют сроками, берут деньги родственников и всяческих сердобольных помощников, а потом проигрывают. Срок и обещание времени возврата взятого в долг - лишь инструмент убеждения и манипуляции жертвы игромана. Главное для игромана войти в доверие на короткое время и убедить тех, кто даёт деньги.
Политическая игромания имеет те же закономерности, механизмы и структуры.
Зеленский политический игроман. Отсюда манипуляция сроками. Европе нужны сроки.
Умение взглянуть на игромана объективно - это главная задача, чтобы не стать его жертвой.
Война - территория зарабатывания прибылей за счёт игр вокруг неё. Это было всегда. Война всё списывает.
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