Политическая игромания Зеленского и его манипуляции​ на обещании сроков разрешения конфликта

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27 июня 2022, 17:46 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Президент Украины​ Владимир Зеленский, обращаясь к​ лидерам G7, заявил, что хочет окончить текущий конфликт до​ начала зимы.

В​ своем обращении Зеленский попросил ужесточить санкции против России и​ поставить на​ Украину системы противовоздушной обороны. Также он​ потребовал у​ лидеров «большой семерки» гарантий безопасности для Украины.

Вот мои размышления на этот счёт.

Игроманы, по статистике, часто манипулируют сроками, берут деньги родственников и всяческих сердобольных помощников, а потом проигрывают. Срок и обещание времени возврата взятого в долг - лишь инструмент​ убеждения и манипуляции жертвы игромана. Главное для игромана войти в доверие на короткое время и убедить тех, кто даёт деньги.

Политическая игромания имеет те же закономерности, механизмы и структуры.

Зеленский политический игроман. Отсюда манипуляция сроками. Европе нужны сроки.

Умение взглянуть на игромана объективно - это главная задача, чтобы не стать его жертвой.

Война - территория зарабатывания прибылей за счёт игр вокруг неё. Это было всегда. Война всё списывает.​

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