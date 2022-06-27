Как ведут себя в момент кризиса разные знаки Зодиака: продолжение

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 июня 2022, 10:53 Екатерина Максимова,

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В прошлый раз мы разобрали первые шесть знаков Зодиака с точки зрения их поведения в момент ретроградного Сатурна. В период, когда обостряются все болевые точки и мы сталкиваемся со своей астро-тенью, с уроками, которые мы недостаточно хорошо выучили, чтобы перейти на следующую ступень. В какую сторону лучше идти Весам, Скорпионам, Стрельцам, Козерогам, Водолеям, Рыбам с 4 июня по 23 октября 2022 и где черпать вдохновение, сейчас и обсудим.



ВЕСЫ, дипломаты и эстеты, под воздействием тени могут впасть в черную меланхолию, консерватизм и бездействие. Сильнее прежнего может проявляться нерешительность и колебания. Ретроградный Сатурн побуждает переосмысливать несбывшееся и сейчас это может быть особенно болезненно! Весов всегда спасает план и структура. Чтобы подружиться с тенью необходимо выработать план действий, а потом ярко стартануть. Ну а вдохновенье им подарит поход в театр или творческое хобби вместе с любимым человеком, ведь их управитель Венера, богиня любви, красоты и творчества.



СКОРПИОНЫ, эти харизматичные лидеры, мистики и любители пострадать, в кризис начинают заниматься самобичеванием, агрессия, направленная вовнутрь, может привести к физическим недугам, поэтому ей просто необходим выход вовне, причем сублимированный. Так как у этого знака ее очень много, то лучше сейчас начать помогать другим, заниматься спортом, тантрой или йогой. Отличный момент, чтобы найти время для похода к психологу или астрологу, потому что ничто так не подпитывает этот знак, как познание человеческой души, ведь их управитель трансформатор Плутон!



СТРЕЛЬЦЫ - одухотворённые миротворцы, энергичные путешественники, первооткрыватели и благотворители в тени могут почувствовать себя лентяями. Для них так необычно состояние бездействия и отдыха, что окружающие могут просто не понять, юмора, как говорится. Другая крайность, которая может с ними случиться – поучать всех и каждого, особенно когда их совсем об этом не просят! Поэтому некая изоляция, словесный детокс, оздоровительные процедуры в этот период будут очень кстати. После этого снова придут силы для расширения горизонтов.



КОЗЕРОГИ, всегда желающие самого высокого результата, эти вечные руководители, стратеги и консерваторы, в теневой этап видят во всем недостатки, появляется ощущение, что никто не выполняет их требований, занимается халтурой и процесс остановился. Может накрыть тотальное разочарование работой и вот как раз настал момент уделить время дому, родным; простым, житейским радостям. Если сейчас провести это время с близкими, то после выхода Сатурна из ретро движения, появятся новые возможности в карьере.



ВОДОЛЕЙ, свободолюбивый, дружественный новатор, в тени начинает вдруг чувствовать свою исключительность и проявлять качества своего дуала-Льва. Ему становятся просто необходимы комплименты и почести, а критика становится нестерпимой. Поэтому если кто-то из близких сделает замечание, Водолей может, сорвавшись, просто уйти в никуда. Вообще, поспешные, неожиданные для всех решения, сейчас могут полностью завладеть этим знаком. Жажду признания и похвалы можно нейтрализовать хорошей дружеской компанией, которая всегда благотворно влияет на этот знак. Сейчас самое время Водолею сделать что-то важное для друзей и у него сразу прибавится удачи! Ретро Сатурн находится именно в этом знаке, поэтому у Водолеев во всех сферах жизни до 23 октября будет много вопросов, которые необходимо будет решать.



РЫБЫ, самые загадочные, непознанные, серые кардиналы и вместе с тем мечтатели, в кризисные времена могу полностью погрузиться в свой внутренний мир, забыв о своем окружении. Причем, этот уход может сопровождаться тягой к какой-нибудь зависимости, если она есть. Может быть опасен алкоголь и новые лекарства. Этот этап прекрасно можно нейтрализовать творчеством, любимым хобби или путешествием. Музыка также может служить отличным антидепрессантом. Это время может быть очень продуктивно для людей искусства, тем более что в конце июня Нептун тоже станет ретроградным, но о его влиянии подробно поговорим в следующей статье.

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