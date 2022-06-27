Как специальная военная операция руки США развязала для противостояния Китаю

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27 июня 2022, 09:32 Герман Полысалов

Фото: pixabay.com

С одной стороны, проведение Специальной военной операции на Украине бесцеремонно пошатнуло выстроенную архитектуру однополярного доминирования Соединённых Штатов. С другой же, развязало руки США в противодействии «приоритетному вызову со стороны КНР».

Фактор СВО.

Аккомпанементом промежуточных результатов специальной военной операции на Украине для стран Североатлантического Альянса станет Мадридский саммит НАТО, чье проведение намечено с 28 по 30 июня этого года. На удел дней предстоящих выпадет принятие и оглашение новой Стратегической концепции НАТО, чьим доктринально закреплённым позициям будет руководствоваться военный блок в течение следующего десятилетия, корректируя свою политику в отношении прописанных в ней акторов.

Из уже известного, озвученного тем же генсеком Йенсом Столтенбергом, за Россией не будет числиться статус «стратегического партнера», с коим нужно и должно развивать отношения, вместо этого Альянс волен окрестить Москву главной угрозой НАТО, возвращаясь к пережиткам времен Варшавского договора. Впрочем, объяснением тому служит выработка по сдерживанию России общей философии, в особенности способной сплотить государств-членов в единой миссии, как и убедить их в ее истинности, дабы оправдать существование ширящегося военного блока. Неслучайно несколькими днями ранее, как бы предвкушая отраженные принципы будущей Стратегической концепции НАТО, новоиспеченный глава генерального штаба войск Великобритании призвал необходимым «создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», а также «снова подготовить армию к войне в Европе». Отражены четкие убеждения, способствующие долговечности подобного формирования, при том, что ранее вопросы структурной «смерти» НАТО посещали, скажем так, светлые головы официальных лиц Европы.

Нарратив Макрона.

Вопрос об устойчивости НАТО по-особенному оформился по итогам 17 сентября 2021 года в час оглашения первой совместной инициативы накануне созданного трехстороннего оборонного альянса AUKUS, куда вошли Вашингтон, Лондон и Канберра. По итогам начинаний США пренебрегли одним из самых боеспособных союзников по НАТО, равно как и всем Североатлантическим Альянсом, с легкой руки нанеся «удар в спину» Франции. Тогдашний инцидент стоил Парижу потери крупнейшего за всю его историю военного контракта в 66 млрд долларов на постройку подводных лодок Австралии, а США обошелся сброшенной маской перед «союзниками», коими мнили себя государства-члены НАТО.

Стало быть, столкнулся коллективный Запад со своей разношёрстностью, что тут же нашло отражение в учащении инициатив по созданию европейской армии и захвативших предложений по выходу ряда стран из НАТО. К слову, вызванных уже наболевшим на тот момент отсутствуем стратегической определенности, на что не переставал сокрушаться Эммануэль Макрон в своих выступлениях годами ранее, упоминая и «смерть мозга» НАТО. В частности, призывал он тогда к прояснению стратегических целей Североатлантического Альянса и согласованию военно-политических маневров Соединенных Штатов с партнерами по блоку. Последнего, впрочем, так и не вышло: антикитайский пакт, проще говоря AUKUS, возник без предварительных консультаций со странами НАТО и без намека на информирование Вашингтоном о своих действиях, чем обескуражил союзные силы хлеще американского «вывода» войск из Афганистана.

Простаивание AUKUS.

И вот миновало девять с небольшим месяцев после оформления трехстороннего антикитайского пакта и помимо инициативы первых дней, обернувшейся «подлодками раздора», воз и ныне там. Словно не союз военный, а оружейное лобби, широко распространённое за океаном. Где из намеченной на сегодня активизации числится единственное участие AUKUS в ежегодно проводимых учениях Garuda Shield между США и Индонезией. Сложно характеризуемое каким бы то ни было оживлением, скажем так, инструмента «жесткой силы» Соединенных Штатов. Как ввиду принятия в них участия 14 государств, резко понижающих акцент координации между США, Австралией и Великобританией, так и характера маневров, из года в год остающегося неизменным, где воздушные и морские отработки уступают место наземным координациям. В самом деле бесполезное для США и их союзников по блоку учение, принятое дабы проявить солидарную ответственность в Индо-Тихоокеанском регионе, чей постулированный принцип о «сотрудничестве в области безопасности и обороны» был изложен лидерами AUKUS. Иначе характер проводимых учений был иным: 1.409.000 тонн союзного водоизмещения, способного нести до 1100 истребителей пятого поколения F-35 с литерами «B» и «С», тому весомый аргумент.

Дело контекста.

Так почему же Вашингтон, продолжая делать ставку на Индо-Тихоокеанский регион, что подтвердила новая редакция Стратегии национальной обороны США, утвердившая сохранение приоритетности вызова со стороны Китая, не включит созданный плацдарм в виде трехстороннего союза для противодействия ширящемуся китайскому влиянию?

Для этого Соединённые Штаты готовят контекст в рамках НАТО. Оттого неудивительно, что на историческом саммите по трансформации курса Североатлантического Альянса будет присутствовать прежде невиданное количество основных союзников вне НАТО (ОСВН) на Азиатского-Тихоокеанском направлении - Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия. Не поскупились числом приглашенных для продвижения идей незамедлительного противодействия Китаю, коему в рамках новой доктрины НАТО также суждено появиться. Что весьма странно, ведь Альянс, будучи расположенным в Европе и Северной Америке, обладает зоной ответственности, куда входят территории стран-участниц и прилегающие к ним районы Северной Атлантики и Средиземного моря. Потому выведение с подачи США на повестку Альянса Пекина, не входящего в географическую зону ответственности НАТО, придает обоснованности по активации антикитайской коалиции в глазах давних союзников, ранее принявших без радости информацию о создании антикитайского альянса, не говоря уже о первой инициативе…

По всей видимости, администрация Байдена, попавшая в ряд коллизий не без помощи инициатив предшественников, исправляет ошибки, дабы не повторить упущения дней минувших, стоящих в определенный момент поднятием вопроса о выходе ряда стран из НАТО.

Во-первых, решается вопрос стратегической неопределенности, ранее волнующий страны Альянса, с явственным на то ответом: доктринально оформившейся Россией в качестве непосредственной угрозы безопасности. Что помимо согласования новой концепции означает приверженность общим ценностям и подтверждение единства НАТО.

Во-вторых, США, пусть и косвенно, но информируют НАТО о своих будущих военно-политических маневрах во главе других альянсов. По крайней мере, закрепление в американской стратегии национальной обороны Китая в качестве главного долгосрочного вызова международному порядку недвусмысленно на это намекает. К слову, ожидаемая активация азиатских блоков потребует перебалансировки финансирования европейского театра военных действий, к чему должны быть готовы союзники по НАТО. Иначе американский военный «разворот» на Китай станет сильнейшим ударом по Альянсу, поставив вопрос о его жизнеспособности. Ибо на долю одних Соединённых Штатов в 2020 год приходилось порядка 71% совокупных оборонных трат блока.

В-третьих, объединяя вышесказанное, вопросом поддержания жизнеспособности Альянса займутся страны Старого Света, объявившие о кардинальном пересмотре своей оборонной политики и увеличении военного бюджета, к чему США призывали последние несколько лет. Одна только Германия выделит дополнительные 100 млрд евро на модернизацию своей армии.

В-четвёртых, как показывают объективные данные, трехсторонний союз в формате AUKUS, состоящий из США, Австралии и Великобритании, активно расширяет возможности палубной авиации, пожалуй, главного компонента «жесткой» силы, учитывая общее водоизмещение стран-участниц военного блока.

Потому и выходит, что проводимая Специальная военная операция развязывает руки Соединённым Штатам Америки для открытого противостояния с Китаем. Нам оттого и лучше – глядишь, из ожесточенной борьбы за мировое господство оба непримиримых врага выйдут истощенными, непохожими на себя прежних. История знает подобные примеры.

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