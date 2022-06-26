В русском географическом обществе Оку считают самым большим притоком Волги?

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 июня 2022, 20:48 Дмитрий Михайлин

Фото: река Ока

Русское географическое общество публикует в своем паблике ВКонтакте красивую картинку с подписью: "Ока - самый большой приток Волги".

Русское, подчеркиваю, географическое, подчеркиваю, общество. То есть контора, где каждый сотрудник обязан знать географию профессионально. Контора, которая получает от государства кучу денег именно и только на то, чтобы знать, что Ока не крупнейший приток Волги вообще ни по одному параметру.

Как же достал дилетантизм этих мальчиков-девочек, которые заполонили всё, а информационное пространство - особенно. Они бодрые, позитивные, симпатичные - и абсолютно бессмысленные.

НАТО - очень серьезный враг. Но вот этот дилетантизм во всех сферах - едва ли не хуже.

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