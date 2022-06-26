Страны-союзники России: реальность или мнимость?

Необходимо признать, что:
1. Есть страны, с которыми Россия не советовалась о проведении спецоперации. Это было сделано, в том числе и для того, чтобы не ставить эти страны-союзники в двусмысленное положение. А смыслы хороши тогда, когда между ними нет противоречий.
2. Несмотря на вышеприведенный пункт (1) эти страны-союзники не присоединились ко всяким санкциям против РФ.
3. Необходимо объективно оценивать эти бывшие союзные республики с точки зрения их суверенного выживания в условиях геополитических конфликтов. Поэтому они имеют право выбирать и находить свои оптимальные решения между полезностями России и стран, которые в отношении России являются недружественными.
Таким образом, со странами-союзниками положение России удовлетворительное. Могло быть и хуже. И к этому ухудшению России нужно быть готовой.
Теперь поговорим о стране, которую Россия мнит о том, что она является союзником. Это Китай.
Эту мнимость необходимо раскрыть, несмотря на то, что она сыграла психотерапевтическую роль и смягчает тревоги россиян.
Следовательно, назрела необходимость и к Китаю относиться более объективно. Экономическое поведение Китая, если его анализировать в цифрах, подтверждает эту необходимость. Китайские технологические фирмы стопроцентно подчиняются западным санкциям против России. И это оправдано. В противном случае китайская экономика может потерять 1,5 триллиона долларов.
Цифры, касающиеся политического поведения Китая также рождают некую объективность. В китайских СМИ всё происходящее на Украине предоставляется более разностороннее и объективнее: в европейской, украинской и российской плоскости. По оценкам некоторых экспертов почти половина китайцев симпатизируют РФ. Таким образом, другая половина, по-видимому, чувствует, что Китай может оказаться в опасной ситуации, если займет антироссийскую позицию.
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Китайская психология имеет сравнительно низкий уровень оценочных суждений в адрес любых субъектов, в том числе, международных. Именно, благодаря своей пассивной наблюдательности в ситуации вокруг Украины, Китай в последние месяцы, получил гигантские прибыли, как от США (благодаря снятию ограничений, товарооборот Китая с США повысился на 30 процентов), так и от России. Сотрудничество Китая с Россией почти в десять раз ниже, чем США и Европы.
Таким образом, Россия может рассчитывать только на нейтралитет со стороны Китая.
Удовлетворённость России Китаем значительно ниже удовлетворенности союзными республиками.
В условиях, когда страны, от которых Россия ожидает поддержки, США пытается стимулировать эти страны на отторжение от России. Это сложнейшая внешнеэкономическая задача! От невозможности её разрешения и безысходности будет зависеть дальнейшее военно-политическое поведение России.
Экономическое конкурентное партнёрство - это оптимистический проект. Если он не разрешится, то это, вероятнее всего, будет сказываться на военно-политическом поведении России. Поэтому, вероятнее всего от экономического успеха России будет зависеть не только судьба мира, но судьба США и Китая. США и Китай должны чувствовать эту судьбоносность России. Именно от этого будет зависеть судьба мира.
Зависимость Китая от США - это проблема выживания Китая. Поэтому надеяться на разрешение проблемы выживания России за счёт Китая бесперспективно!
Китай виртуозно тайванит-играет со СМИ. Нагнетает то, что, в конце концов, не происходит. Сущность Китая ясна и очевидна: американские дивиденды за счёт наблюдательности, пассивности, труда и бесконфликтности.
Китай стал самым главным мировым экономическим счастливчиком благодаря ситуации на Украине настолько, что необходимо рассматривать вопрос о том, кому принадлежит авторство того, что происходит на Украине. Не будет ли когда-нибудь тандем Китай-США праздновать успех своей сделки в отношении России?
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