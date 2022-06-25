Нет пророка в своем Отечестве: к 370-летию со дня рождения И. Т. Посошкова

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25 июня 2022, 22:19 Владимир Корнилов, доцент, к.э.н.

И. Т. Посошков

Выход России из «Смутного периода» в начале ХVII века знаменовался возникновением курса на создание и укрепление государства как централизованного и суверенного. Тогда для правящей элиты, как и для народа, стало очевидным, что чрезмерная «свобода» ведет к хаосу и слабости государства. В силу этого основой образа мыслей и поведения наиболее прозорливых представителей русского общества явилась служба Отечеству, особенно в аспекте защиты его государственного и экономического суверенитета.

По мере укрепления государства в институциональном и военном отношениях государство активнее вмешивалось в решение социально-экономических вопросов. В истории русской экономической мысли И. Т. Посошков однозначно считается первым русским экономистом, кто в эпоху Петра I разработал программу по переустройству экономики в масштабе всей страны под началом государства.

Родился он в 1652 году (месяц и число не известны) в зажиточной крестьянской семье. Что касается умственного образования, то И. Т. Посошкову не пришлось пройти никакой школы. Он, скромно оценивая свою образованность, писал: «Мы люди немудрые, ветреной (то есть, по Посошкову, заморской, светской) мудрости не учились… книжныя премудрости не научен есмь», «человек я есмь неученый» и пишу «от своего простоумия». Зато он, используя по назначению свои от природы способности, проявил себя в черчении, иконописи, гравировании, чеканке денег, в оружейном, столярном, винокуренном деле. Кем он только ни был: мастером при монетном дворе в Москве, предпринимателем-промышленником, торговцем, изобретателем, а на склоне жизни помещиком средней руки. И. Т. Посошков в силу своей бурной деятельности был довольно заметным человеком в российском обществе, имевшим связи с крупными деятелями эпохи, а своими произведениями после смерти в 1726 году обратил на себя внимание великих деятелей русской науки (М. В. Ломоносов), истории (Д. Платонов) и литературы (М. П. Погодин). С младых лет у него проявился еще один талант: склонность к сочинительству. Прежде чем создать свой основной научный труд «О скудости и богатстве, то есть изъявление, отчего приключается напрасная скудость и от чего обильное богатство умножается», он написал книги «О духовности», «О ратном деле», «Доношение о деньгах», «Завещание отеческое сыну». Свой основной научный труд «О скудости и богатстве» Иван Тихонович предназначал для Петра I. По мнению исследователей его жизненного пути и творчества, книга, подаренная Императору летом 1724 года, явилась причиной трагического конца автора, поскольку в ней он выразил сокровенные мысли на предмет будущего обустройства России, так или иначе затрагивающие устои феодально-крепостнического режима. Например, он с позиции абсолютизма требовал ограничения крепостного права: «… Крестьянам помещики не вековые владельцы, того ради не весьма их берегут, а прямой их владелец — Всероссийский Самодержец». В целях увеличения доходности крестьянских хозяйств, предлагал четко отделить помещичьи земли от крестьянских и ограничить число дней барщины на помещика и величину оброка. И. Т. Посошков высказал смелую для того времени мысль: ввести налог на землю не только для крестьян, но и для дворян. «Земля Божья, - по-крестьянски рассуждает И.Т. Посошков, - а царь наместник Бога на земле, и потому земля – вечно царёва… и когда дворяне наравне с крестьянами будут вносить плату за пользование царёвой землей, тогда и Русское государство нерушимо будет стоять, а крестьяне будут сыты, а иныя из них и обогатятся». Неслучайно в Посвящении самодержцу Петру I он просит не открывать его имя царским советникам. Он отмечал: «Не попустят мне и малого времени на свете жить. И потому буду я сам себе убийца». Сбылось тяжёлое предчувствие. Имя его не укрылось «отъ завистливыхъ людей» и особенно от «любителей неправды». На его беду Петр I умирает через полгода в январе 1725 года. В августе того же года И. Т. Посошков был арестован Тайной канцелярией и посажен в Петропавловскую тюрьму как политический преступник, где и погиб в феврале 1726 года. Те, кто его арестовал, увидели в его сочинении «крамольные» мысли, преступление против государственности.

К широкому изданию его труд был воспрещен: в рукописном виде он ходил по рукам вплоть до 1843 года, пока не был опубликован официально известным литературным критиком М. П. Погодиным. Подлинность рукописи вначале ставилась под сомнение, а авторство мужика из «подлого» сословия было встречено светским обществом насмешками. Когда сомнения в отношении авторства развеялись, в научных кругах И. Т. Посошкова начали воспринимать первым русским экономистом. По сегодняшний день его этатистстские (государственнические) мысли чрезвычайно востребованы и современны. Главной задачей экономической политики российского государства И. Т. Посошков считал «всенародное обогащение». Он писал: «В коем царстве люди богаты, то и царство богато, в коем будут убоги, то и царству тому не можно слыть богатому». Исходя из данного постулата, он критиковал дворян за праздный образ жизни и излишнее потребление и выступал за их более скромный образ жизни. Он был сторонником более высокой заработной платы рабочих государственных предприятий и резко критиковал крохоборство управляющих. Вспомним, что утверждали на заре Перестройки апологеты экономического либерализма (Попов, Черниченко, Травкин и др.). Они проповедовали культ неограниченной наживы и, мол, благодаря предпринимательской деятельности и спонсорству состоятельных людей, а не государственному финансированию, будут разрешены многие экономические и социальные проблемы в стране. Сегодня в стране 83 долларовых миллиардера, 100 тыс. долларовых миллионеров. Однако, за редким исключением, не слышно, чтобы они активно участвовали в развитии экономики страны и решении социальных проблем. Наоборот, они привыкли к тому, что деньги зарабатывают в России, а отдыхают на Западе. Возник своеобразный «вахтовый метод», изобретенный ими в последние годы. Высокопоставленные чиновники, бизнесмены, представители шоу-бизнеса, относя себя к «офшорной аристократии», не станут радеть за государственные интересы, не говоря уже о том, чтобы позаботиться о простом народе. Кстати, число российских миллиардеров сократилось с момента российской военной спецоперации на территории Украины по ее демилитаризации и денацификации на 50 человек. Это связано с тем, что правящие круги коллективного Запада во главе с США, аннулируя визы, закрывая счета в банках, отнимая особняки, подталкивают олигархов к изменению внутренней политики в России вплоть до свершения государственного переворота. Благо примеры из собственной истории есть. Российскую империю и Советский Союз убили не рабочие и крестьяне, а «элита». Вспомним вещие слова Ф. Тютчева, знаменитого не только поэта, но и российского дипломата в ХIX веке.

«Как перед ней не гнитесь господа/Вам не сыскать признания от Европы.

В ее глазах вы будете всегда/Не слуги просвещения, а холопы».

Возвращаясь к экономическим воззрениям И. Т. Посошкова, отметим, что он рассматривал богатство не столько в денежной (стоимостной) форме, сколько в материально-вещественной форме. Золотой запас, по его мнению, мало что значит, если государство не в состоянии производить товары для населения и для обеспечения военной мощи государства. Насколько данное суждение И. Т. Посошкова является провидческим, наглядно подтверждается в наше время ошибочной политикой Центрального Банка России под началом Э. Набиуллиной и экономического блока Правительства РФ под руководством А. Силуанова. На протяжении 1,5 десятилетий ЦБ РФ получаемые сверхдоходы от продажи энергоносителей и других товаров сырьевого характера вместо инвестирования в российскую экономику направляли в скупку ценных американских бумаг, а валютные резервы хранили в американских и западных банках. Сегодня в результате санкционной политики коллективного Запада во главе с США они заморожены на сумму более 300 млрд. долл., составляя половину российских финансовых резервов. По вине ЦБ РФ и экономического блока Правительства РФ возникла парадоксальная финансовая ситуация: «Мы отдали свой кошелек противнику, и пошли с ним драться». Вместо того чтобы призвать к ответственности за такую антигосударственную политику, они остаются ключевыми фигурами экономического блока в руководстве страны. Самое печальное, что вывоз капиталов за рубеж снова возобновился якобы в целях борьбы с инфляцией и чрезмерным укреплением рубля по сравнению с долларом и евро.

Известно, что И. Т. Посошков был протекционистом: выступал за государственное поощрение отечественных товаропроизводителей и ограничение льгот иностранным предпринимателям, предлагал вывозить готовые товары, а не сырье. В современных условиях, когда наша страна столкнулась с недобросовестной конкуренцией и настоящей санкционной войной со стороны коллективного Запада во главе с США против российской экономики, вопрос об импортозамещении, как никогда злободневен. Вот почему многие суждения И. Т. Посошкова на этот счет выглядят более чем своевременными.

Для И. Т. Посошкова производительный труд связан не с торговлей и не с операциями спекулятивного характера, например, ростовщичеством, а с производством реальных товаров. Он доказывал в противовес меркантилистам того времени, что источником богатства страны является не внешняя торговля, связанная с вывозом сырья, а развитые промышленность и сельское хозяйство. Автор отмечает, что чем больше труда вкладывается в создание богатства, тем больше и само богатство. В этих суждениях вполне можно увидеть понимание им роли труда в стоимости товара, т.е. трудовой стоимости. Тем самым он предвосхитил идеи классиков буржуазной политической экономии (У. Пети, А. Смита и Д. Риккардо). Интересна его идея о месте и роли внутреннего спроса на товары производства в развитии экономики. Он выступал за дополнительный выпуск денежной массы в целях стимулирования спроса и роста производства. Действительно, рост внутреннего спроса на потребительские и промышленные товары вызывает соответствующий рост их производства. В свою очередь это способствует развитию отраслей добывающей и тяжелой промышленности, энергетики, точного машиностроения, что ведет к увеличению добычи руды и выплавке металла, выпуска станков и высокотехнологических изделий. Если в силу финансового и экономического кризиса у населения и предприятий не хватает денежных средств для приобретения товаров, то в интересах поддержания внутреннего спроса на них с целью предотвращения спада производства и роста безработицы государство временно за счет увеличения госдолга сознательно идет на выпуск денежной массы. Эти средства строго под контролем государства используются только в качестве инвестиций в производство. Именно такой экономический механизм выхода страны из экономического кризиса из-за нехватки денежных средств через 200 с лишним лет вторично с точки зрения русской экономической мысли в лице И. Т. Посошкова, обосновал выдающийся английский экономист ХХ века, лауреат Нобелевской премии, Д. Кейнс в 30-х годах прошлого века. Стимулирование экономики через эмиссию, т.е. через запуск печатного станка, - используют сегодня ведущие в экономическом отношении государства мира. Однако руководство ЦБ России решительно выступает против такой меры. Зампредседателя Банка России А. Заботкин, отвечая на вопрос, существует ли возможность дополнительной эмиссии денег, например для реализации крупных инфраструктурных проектов, без риска последующей инфляции, прямо заявил на Петербургском Международном экономическом форуме – 2022 (ПМЭФ-22), что такого варианта нет.

По мнению И. Т. Посошкова, если государственное предприятие, переданное в частные руки, вместо ожидаемой прибыли в результате плохого руководства приносит убытки, то его необходимо вернуть казне, т.е., выражаясь современным языком, национализировать. Согласно статье 35 Конституции РФ, право частной собственности охраняется законом, ГосДума РФ не решается принять полноценный Федеральный Закон о национализации многих производственных компаний, владельцы которых вывозят доходы в основном за рубеж, непроизводительно там их расходуя.

Впервые в истории русской экономической мысли И. Т. Посошков выделяет и раскрывает две формы богатства: материальную (вещественную) и духовную (невещественную). Он, отдавая предпочтение второй (невещественной) форме богатства, подчеркивает, что русскому человеку «надобно не парчами себя украшати, но надлежит добрым нравом и школьным учением». Нравственность и знания как элементы невещного богатства, по мнению автора, способствуют приумножению вещественного богатства, а их отсутствие лишает человека того, что у него есть. В книге «Зерцало очевидное» (1708 г.) автор с позиции православной веры вел активную заочную полемику с протестантами, осуждая лютеран за их увлечение светским образом жизни, культ прибыли и наживы, за отказ от «духовного жития». Академик Д. Львов писал: «Тысячелетний период Православия сформировал определённый тип поведения людей, без учета которого никакие реформы в России не могут иметь успеха. (Добавим от себя: советский период также внес огромный вклад в формирование нравственных ценностей советского человека, не связанных со своекорыстием и материальным стяжательством). Никогда не укоренится в нашей стране «экономический человек», понимаемый как сгусток своекорыстных интересов, лишённый чувства сострадания и любви к ближнему, как бы ни хотели этого либеральные реформаторы 1990-х, не желавшие знать правды о своем народе… В годы «шоковой терапии» «новые русские» взяли на вооружение постулаты «экономического человека» Смита и неожиданно оказались в моральной изоляции… Русский человек на уровне подсознания не может принять навязываемую ему погоню только за материальным богатством. «Дух западноевропейского капитализма, поднимающего на щит ценности богатства и благополучия, основан на протестантской религиозной этике. Её основной постулат – индивидуальная избранность к спасению – несовместим с духовным наследием православия. Православие всегда отстаивало равенство всех людей перед Богом. Это и есть благая весть, символ совести нашего народа: «спасутся все или никто».

Вышеизложенные идеи И. Т. Посошкова о факторах развития экономики противоречат полностью догмам либералов, засевших во властных структурах России (А. Силуанов, Г. Греф, Э. Набиуллина, М. Орешкин и др.). Они во имя борьбы с инфляцией и политики так называемого укрепления рубля, готовы стреножить развитие российской промышленности и сельского хозяйства. Глава Минэкономразвития М. Решетников, выступая на ПМЭФ-2022, главной проблемой для отечественной экономики в текущем году станет не всемерное развитие экономики и ухудшение социального положения граждан страны, а риск излишнего укрепления рубля к доллару. Неслучайно у многих граждан России возникает вопрос: не интересы ли Запада они обслуживают своей финансово-экономической политикой. Благодаря их усилиям народное хозяйство страны не только лишилось темпов экономического роста, но и впало в состояние глубокой рецессии‚ т.е. «застоя» на протяжении 2014-2017 гг. и ростом экономики в 1,5%, в 2018-2021 гг., т.е. на уровне статистической погрешности. К сожалению, экономический блок российского руководства России по-прежнему является частью Вашингтонской парадигмы и играет по правилам долларовой системы, даже после того, как российские валютные резервы были захвачены Западом. Если не предпринять чрезвычайных мер по смене либерального социально-экономического курса, то произойдет полная деиндустриализация народного хозяйства страны. Тогда никакие успешные внешнеполитические шаги Президента РФ В. В. Путина с опорой на ракетно-ядерный потенциал не спасут страну от потрясений. Нищему и униженному народу внешнеполитическое величие государства мало что значит: оно даже его начинает раздражать. Фактически создаются предпосылки для повторения Россией исторической судьбы Советского Союза в конце 80-х годов прошлого столетия. Тогда СССР наряду с США выступал как сверхдержава, но он оказался не в состоянии обеспечить жизненный уровень своему народу по европейским меркам. К тому же в ходе Перестройки во времена М. Горбачева жизненный уровень настолько пал, о чем свидетельствовал возникший тотальный дефицит по широкому кругу товаров. Венцом его социально-экономического курса стало появление талонной системы на продукты питания на фоне вручения ему Нобелевской премии мира, которая воспринималась гражданами страны как премия за вклад в разрушение СССР. Именно невысокий по европейским меркам жизненный уровень граждан СССР стал одной из причин, почему народы СССР отнеслись спокойно к демонтажу своего государства, надеясь, что разбежавшись по национальным квартирам, заживут по-европейски. Может быть, современная правящая элита под сурдинку высказываний, что за суверенитет страны и независимую внешнюю политику страны народу следует расплачиваться снижением жизненного уровня, своими действиями фактически способствует созданию предпосылок для нового распада страны, но уже России. Например, бывший вице-премьер Правительства РФ И. Шувалов заявил следующее: «Мы затянем пояса потуже, будем меньше есть, испытывать лишения, но если кто-то хочет заставить нас изменить нашу позицию, то мы будем едины, как никогда раньше». Эти слова прозвучали в момент приобретения им в центре Лондона элитной квартиры площадью 420 кв. метров к тому, что у его семьи имеются поместья в Дубае и Австрии.

Наследие И. Т. Посошкова показывает, насколько на высоком уровне находилась отечественная экономическая мысль и практика в области этатизма. Если следовать его заветам о необходимости горячо любить свою Родину, охранять ее от посягательств иностранного капитала, приумножать благосостояние народа, всемерно развивать национальную экономику, опираясь на авторитет государства при наличии общественного согласия, то Россия обязательно станет не только независимой и сильной, но и зажиточной державой.

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