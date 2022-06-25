Россия на развилке

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 июня 2022, 13:02 Юрий Воронин - доктор экономических наук, профессор, заместитель Председателя Совета министров Татарской АССР, Председатель Госплана ТАССР; Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР; де

В условиях жесткой мировой гибридной войны, развязанной против России коллективным Западом во главе с США, россияне ждали 25-ый Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), анонсированное на нем выступление президента РФ В. Путина. Многие надеялись, что Петербургский форум станет площадкой для отработки новых форм движения к будущему, интересовало прежде всего как и в каком направлении социально-экономически и политически будет развиваться Россия в связи с изменениями внешних и внутренних экономических условий, выталкивания страны из глобальной экономики, разрыва логистических и технологических цепочек, особенно в международном разделении труда.



Российская экономика, как единогласно подчеркивали руководители экономических ведомств, будет базироваться на открытости, опираться на частный бизнес, создавая для него благоприятные условия, контроль над инфляцией как главную задачу финансово-экономической политики. Другими словами, либералы вновь убеждали, что о новой модели развития экономики они не думали и не думают.



Наиболее откровенно о политико-экономическом направлении развития России высказался М. Решетников: «Какие будут модели будущего и какая будет структура будущего – нам еще предстоит определить». Стыдоба! И это обобщил ни кто иной, как министр экономического развития, ведомство которого должно определять стратегию РАЗВИТИЯ страны. Не грех бы этому либерал-экономисту изучить опыт Японии или Генерального комиссариата по планированию во Франции в форме индикативного планирования, характерного для рыночной системы, сохраняющей государственный сектор, но базируемой на отношениях частной собственности.



Слушал М.Решетникова и невольно вспоминал бессмертную поэму Н.В.Гоголя «Мертвые души» (1841г): «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа». Не дал ответа и министр экономразвития. Зато количество реальных «мертвых душ» в стране при реализации «сиюминутной» экономики год от года растет. По данным Росстата, в 2019 году количество таких «душ» было 1.8 млн человек, в 2021 году – уже 2.25 миллионов. При этом естественный прирост ушел в минус и, например, в 2019 году превысил 317 тысяч человек.



Не открою секрета, все ждали «чрезвычайно важную» речь президента РФ В.Путина. Он подчеркнул, что «эпоха однополярного миропорядка завершилась», и предстоит определить, как Россия в сложных геополитических условиях, носящих «фундаментальный, поворотный и неумолимый характер», «планирует своё развитие в динамично меняющейся обстановке».



В.Путин обозначил ряд стратегических принципов развития России на ближайшее время: открытость экономики, о работе бизнеса в России, «дома», обещав ему предпринимательскую свободу; о льготной ипотеке; об инфляции; об ответственность и сбалансированность макроэкономической политики, о социальной справедливости, об опережающим развитии инфраструктуры, о спецоперации России в Украине.

Можно сказать, что выступления руководителей российских финансово-экономических ведомств четко подтвердили, что ущербный либерально-монетаристский курс, проводимый на протяжении вот уже более 30 лет и заведший экономику страны в тупик, будет продолжаться и далее.



С начала 90-х годов мною обосновывается, что гайдаризация экономики, безудержное повышение степени ее открытости, вступление в ВТО, попытки вступления в НАТО, «реформирование» по ущербным рецептам «Вашингтонского консенсуса» и международных финансовых институтов, приоритеты которых заключаются в первенстве финансовых институтов, снижении регулирующей роли государства в экономике, борьбе с инфляцией только денежными агрегатами, в конечном счете завели Россию в тупик, низвели «экономику развития» в «экономику торможения», а страну - до уровня экономически слаборазвитых стран.



Через тридцать лет реализации либерального рыночного курса по промышленному производству в целом, и по большинству видов экономической деятельности Российская Федерация до сих пор не вышла на уровень 1990 года, и кризис, особенно в наукоемком секторе экономики, продолжается вот уже более 20 лет.



Агрегированный индекс промышленного производства ныне составляет 85% к уровню 1990 года, по текстильному и швейному производству этот уровень составляет 24,6%, по обработки древесины и производству изделий из дерева - 51,4, по производству машин и оборудования - 53,5, по производству транспортных средств и оборудования – 69,6, по добычи полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических) - 71,6%.



Россия утратила почти все сектора мирового рынка высокотехнологической продукции, на которых ранее доминировала. Если в 1989 г. в нашем экспорте товары с высокой добавленной стоимостью составляли 38,7%, то в 2021 г. – около 5%. Если в 1991 году Россия делила второе-третье место в мире среди 38 стран, производящих станки, то сегодня она оказалась третьей от конца и её доля в производстве мирового станкостроения составила менее 0,3%.



Росстат опубликовал данные, характеризующие нынешний уровень жизни населения. Подавляющее большинство российских семей - 79,5 %, испытывают трудности с покупкой вещей первой необходимости. Чуть больше половины - 53 %, не смогут позволить себе неожиданные траты вроде срочного ремонта или же, например, лечения. Почти 50% россиян не могут позволить себе отпуск вне дома. Позволить же себе питание из мяса, птицы или рыбы хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% российских семей, указывают социологи. Вот и в 2022 году Реальные располагаемые доходы населения рухнут на 6,8%. По последним расчетам Минэкономразвития, цены в этом году вырастут на 17,5%. Если прогноз оправдается, это будет самая высокая инфляция за 20 лет. Таков итог правительственных антисанкций, а точнее продолжением курса рыночного фундаментализма.



Сегодня, в условиях жесточайшей гибридной войны не только в военной, но, самое главное в экономической и социальной сферах, Россия стоит на развилке выбора дальнейшего направления политико-экономического движения.



Первое направление - Россия и дальше продолжит курс на основе экономической либерализации, рыночного фундаментализма, внешнего управления финансами – а это прямой путь к катастрофе и даже с возможным последующей распадом Российской Федерации, чего и добиваются США и коллективный Запад.



Между тем многие помнят как в интервью журналу Financial Times, опубликованном 27 июня 2019 года перед саммитом G20, В. Путин заявил, что «либеральная идея себя изжила», так как вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения. «Миллионы людей, - подчеркнул В.Путин, - живут своей жизнью, и те, кто пропагандирует эти (либеральные) идеи, откололись от них".



Помнят также как на заседании клуба «Валдай» 21 октября 2021 года В.Путин сделал весьма ёмкое теоретическое заявление, что «существующая модель капитализма - а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран - исчерпала себя, в ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий».



По его словам, нынешнему капитализму характерны «грандиозные перемены», «многие разноплановые опасности»; необходимо учитывать, что «кризис, с которым мы имеем дело, – концептуальный, даже цивилизационный», «кризис принципов существования человека на Земле».



Если Россия пожелает строить свою политику и двигаться в консервативно-капиталистическом экономическом поле, то ей придется усмирить свой гонор, принести извинения США и коллективному Западу и, если они согласятся и примут извинения, то продолжить плестись в хвосте мировой цивилизации.



Второе направление развилки - исходя из теории развития общественно-экономических формаций, ориентироваться на позитивный опыт социалистического Китая и Индии.



Китай отверг коммунистический радикализм, возобладавший во времена Мао Цзэдуна, учел недостатки советского социализма и позитивный опыт развитых капиталистических стран, начал переходить к более умеренной политике «социализма с китайской спецификой», провозглашенной лидером Китая Дэн Сяопином. Рыночные отношения были активно введены в плановую экономику.



В Индии, реализующей «гандийский» социализм, также сочетается стратегическое централизованное планирование с рыночной экономикой, где государство играет доминирующую роль в части организации денежного обращения и обеспечивает частному бизнесу безграничный доступ к деньгам, если это ведет к росту общественного благосостояния.



Анализ общемирового развития отчетливо свидетельствует, что в мире разворачивается сильнейшее противостояние между США и коллективного Запада с социалистическим Китаем и Индией. Уже сегодня на юго-восточную Азию приходится более половины прироста валового продукта. Перед Россией стоит выбор: по какому пути она пойдет.



Эту развилку, к сожалению, не понимают сторонники рыночного фундаментализма, руководители нынешнего экономического блока России, что отчетливо проявилось на Петербургском форуме.



Противники социалистической общественной системы не понимали и не поймут главных социально-экономических преимуществ социализма по отношению к капитализму: использования производительных сил в интересах всего общества для бескризисного развития экономики, уверенности людей в завтрашнем дне, обеспечение всеобщей занятости населения в общественном производстве, ликвидации безработицы и инфляции, обеспечение социальных гарантий, необходимых для нормальной жизни человека: бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное жилье.



Поэтому если Россия, обладающая огромным научно-техническим, природным и кадровым потенциалом, в условиях современных глобальных вызовах ставит архизадачу - самосохраниться как суверенное государство, как единая территория, как единого народа, укрепление национальной безопасности всех ее составляющих - в идеологической, внешнеполитической, оборонной сферах и особенно в экономической области, то политическому руководству Российской Федерации предстоит определиться, в каком направлении и на основе какой государственной идеологии будет развиваться страна. Оно, наконец, должно понять, что нельзя усидеть на двух стульях, жить по принципу, как говорят в народе, и нашим и вашим.



Первый вывод. Исходя из теории развития общественно-экономических формаций, наиболее приемлемой для Российской Федерации могла бы быть модель политико-экономического развития, опирающаяся на государственный планово-рыночный механизм, формирующий социально справедливое общество социалистического типа.



Далее. В сложных условиях экономической войны нельзя просто отвечать на каждый пакет санкций коллективного Запада пакетом анктисанкций. Подобный подход свидетельствует, что научная система управления в России рухнула, работает в сиюминутном режиме, в форме «ручного управления», решая лишь сиюминутные проблемы, растеряла опыт стратегического прогнозирования и среднесрочного планирования. Сегодня нужна даже не просто комплексная программа антикризисных мер, а программа как составная часть экономической стратегии на перспективу. К сожалению, Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», принятый аж в 2014 году, так и остался на бумаге.



Второй вывод. Сегодня самым главным, хотим мы этого или не хотим, становится отказ от монетаристской либеральной модели «роста», отказ от всех пагубных механизмов, которые были запущены в 1990-е годы и которые завели экономику страны в Величайшую российскую депрессию.



Третий вывод. Вновь вынужден вернуться к теме формирования мобилизационной экономики как особого типа развития для возрождения национальных экономик в особых экономических условиях, требующих специфических, качественно иных методов управления, чем это делается в нормальных условиях.



Этот вопрос становится особенно актуальным на фоне специальной военной операции в Украине и все более масштабной экономической войны Запада против нашего государства. Именно данное обстоятельство требует от политического руководства страны принятия незамедлительных мер по переходу к мобилизационной экономике с учетом смены политико-экономического курса уже в самое ближайшее время поскольку существующая модель российского капиталистического воспроизводства в принципе не способна выдержать давления Запада даже в среднесрочной перспективе. Если мы не обеспечим данного перехода, то нас сомнут сначала на экономическом, а затем и на военном фронте.



Первоочередные качественные составляющие мобилизационной экономики нами публиковывались («Аргументы недели», 01.03.2022г.). Формирование и реализация этой модели будет самым чувствительным ответом для США и коллективного Запада.



Четвертый вывод. Не следует также забывать, что вывод страны из долгосрочного затяжного социально-экономического кризиса предполагает разработку стратегии социально-экономического развития России на 25-30 лет, понятной большинству населения страны, и на этой основе разработку программы качественного экономического роста, конкретизируемого в пятилетних и годовых планах, реформы образования, здравоохранения, пенсионной системы и других направлений социальной сферы.

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