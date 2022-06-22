Эксперт Уткин считает, что процесс вхождения Украины в ЕС может занять десятилетия

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 июня 2022, 22:21 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На сегодня странами-кандидатами в Евросоюз являются 5 государств – Черногория, Сербия, Турция, Албания и Северная Македония. Босния, до сих пор не оправившаяся от внутренних противоречий, и неоднозначная страна под названием Косово, считаются «потенциальными кандидатами». Вопрос о том, станет ли Украина страной-кандидатом, на данный момент является обсуждаемой темой. Однако аналитик Сергей Уткин из ИМЭМО РАН считает, что статус «кандидата» ещё не гарантирует полное принятие в Евросоюз и совсем не избавляет от проблем.



Например, в Турции, которая всеми силами стремится стать европейской страной, всё ещё не решены проблемы с греками. Греко-турецкие противоречия – это вообще отдельный разговор. Аналитик также отмечает критическое отношение многих европейских политиков к действующему турецкому лидеру Эрдогану. В Балканских государствах проблем ещё больше. На сегодня в ЕС не готовы пока точно сказать, когда именно одна из этих стран может войти в состав альянса. Что касается Сербии, то в европолитических формированиях с большим осуждением смотрят на контакты Белграда и Москвы.



Господин Уткин полагает, что учитывая примеры других стран-кандидатов, на полное включение в Евросоюз может уйти продолжительное время. Что до Украины, то этот процесс может занять целые десятилетия даже при самых благоприятных обстоятельствах. Но всё же статус «страны-кандидата» имеет определённое значение. Такое государство может, как минимум, получить преимущество от сближения своего законодательства и стандартов с нормами ЕС.

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