О мусульманстве, патриотизме и однополых браках – взгляд чайника

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 июня 2022, 14:30 Елена Головань, корреспондент

Фото: pixabay.com

Вот уж не знаю, хотела ли бы я быть экспертом в политике… Скорее, нет. Вот так брякнешь чего-нибудь, а потом тебя цитировать начинают. И, в случае чего, на тебя же вину и свалят – мол, вот эксперт насоветовал. Так что чайником быть проще. Можно и руководству страны со своего дивана советы давать, и рядовым чиновникам, а также размышлять о судьбах не то что стран, а и целых континентов. В общем, чайник, он и есть чайник.



Ну, а у чайника в очередной раз накипело. Знаете, я пару месяцев назад поняла, что я в некотором роде завидую мусульманам. Оставаясь при этом православной христианкой. Ну, или не завидую, а восхищаюсь – в общем, не знаю, чего это меня так пропёрло. Хотя смысл сказанного, скорее, не в религии, а по итогу в отношении к своей истории и своей вере.



Вообще я мадам очень восторженная, так скажем – прочитала в каком-нибудь произведении про героя – неважно, русского, японца, норвежца, чукчу или американца… И всё, влюбилась. Лишь бы человек порядочно себя вёл и шёл по своей стезе, может мне и неведомой и непонятной.



Немыльные «мыльные оперы».



Поэтому объясню свою мысль на примере турков. Блин, ну молодцы же. Классно выставляют требования НАТО и всем прочим! Как истинные торговцы. Но восхищают они меня даже не этим. Мы тут с мужем «подсели» на турецкие сериалы. Сначала начали смотреть «Великолепный век». Который ещё давно рекомендовал мне мой отец с его женой, но я поначалу восприняла это как-то почти равнодушно, даже посмеивалась втихаря. А потом захотелось увидеть, каким таким «мыльным операм» так сочувствуют мой папа-офицер и его жена-врач. В сознании тогда повис некий диссонанс – вроде взрослые люди, грамотные, интеллектуальные – только у папы шесть высших образований, ага, а смотрят какую-то мыльную хрень.



Но начали смотреть. Первые десять серий так себе, прямо скажем, особенно учитывая, что главная героиня постоянно истерит не в меру, но потом стало реально интересно. Потому что это история. И турки так или иначе пытаются её воссоздать.



В общем, решили заглянуть глубже. «Воскресший Эртугрул», «Основание: Осман». А вот тут уже гораздо интереснее. И самобытнее. И не в обиду будет сказано нашим, российским, сценаристам, режиссёрам и актёрам, которые, похоже, относятся к съёмке исторических картин, как художник к рисованию «фантиков» в ожидании «нетленок», турки снимают очень качественно. Причём, в общем-то за копейки. Когда я узнала, что сериал «Великолепный век» обошёлся туркам в два миллиона долларов – 130 с чем-то серий по два с лишним часа каждая – я обалдела. Ну да, так прямо и обалдела, особенно вспомнив про то, что, к примеру, фильм «Сталинград» обошёлся нам в 30 миллионов долларов. Только вот последний, в отличие от турецкого сериала, прямо скажем, «не зашёл никому», включая россиян. Примерно в этом же диапазоне оказались и наши исторические фильмы, снятые за последние годы. «Великолепный век» же посмотрели что-то около 90 стран. А сколько ещё скачали пиратским путём? Слушайте, ну, наверное, есть же в этом что-то?!



Но знаете, что меня поразило в этих сериалах? Попробую по пунктам. Во-первых, турки, судя по всему, очень трепетно относятся к своей истории. Судя по качеству сериалов, они вкладывают деньги в патриотизм.



Погружение в эпоху.



Он, то бишь патриотизм, в сериалах сквозит изо всех щелей – я вроде не турчанка, но мне стала настолько интересна история этой страны, что я начала её изучать. В общем, теперь знаю, кто чей сын, внук и так далее из основателей Османской династии как минимум. Знаю я, конечно, и про наших, российских властителей, но это уж точно не благодаря кинематографу, а, скорее, вопреки. Нет, ну я, конечно, смотрю наши, российские исторические сериалы… то про Екатерину Великую, то про Петра I, то про Ивана IV, то бишь Грозного. Но не то. Ну совсем не то. Актёры замечательные, но смотришь в кадр, понимаешь, что они сейчас что-то должны будут играть… потом минут 20 и всё, смотреть не хочется. Я никак не могу понять, почему. Ведь вроде и актёры в основном отличные, а зачастую и любимые с детства, и играть умеют, но на выходе получается пшик.



По крайней мере, ещё никто не смог «переплюнуть» наш, советский, многосерийный фильм «Россия молодая» про Петра I. На мой, субъективный, конечно, взгляд. Вот там тоже ощущаешь полное погружение в эпоху. Знаешь наизусть каждую реплику, и всё равно смотришь, затаив дыхание, переживая за героев, как при первом просмотре. Подбор актёров просто невероятный – создаётся ощущение, что все они просто родились вот именно для этих ролей. И эти ощущения не стираются со временем, сколько бы раз не смотрела этот фильм.



Судя по всему, я плавно перешла к пункту, во-вторых, то есть к актёрской игре. Ну, я имею в виду турецкие сериалы. Уж не знаю, каким образом турецкие режиссёры стимулируют актёров, которые, кстати, получают мизерные по меркам мирового кинематографа гонорары, играть так, как будто это для них последняя роль в жизни. А они именно так и играют, за редким, я бы даже сказала, за редчайшим исключением, учитывая, что актёров задействовано великое множество. У меня вообще создалось ощущение, что вся наша советская актёрская школа разом переехала в Стамбул, руководимая каким-то чудом воскресшим – нет, не Эртугрулом. Станиславским. Захватили с собой операторов, звукачей, декораторов, костюмеров… Ну разве что сценаристы немного подкачали – видать, сидели в хвосте поезда и не все ещё доехали. Потому что периодически в фильмах затянуты некоторые сцены и встречаются иногда не несущие никакой важной сценарной нагрузки диалоги, при том, что рисовки хоть отбавляй – хотя, возможно, туркам это и нравится. Ещё бы им нанять комедийщиков – с юмором, прямо скажем, не очень. Ну и хореографов, потому как танцы в исполнении турков в виде припрыгивания с мечами и щитами – это у них свадебный мужской танец – напоминают детсадовские утренники или танцы полупарализованных кузнечиков. Девушки, исполняя восточные танцы, тоже сплошь деревянные. Но это я уже придираюсь.



Что еще? Ну, если говорить про эти сериалы. Удивляет взаимодействие турков с лошадьми. Эртугрул в этом плане, правда, послабее, а вот Осман в исполнении Бурака Озчивита – просто высший пилотаж! Что, кстати, странно – актёр с юности занимался модельным бизнесом, куда его определил папа. Но на лошади сидит – залюбуешься! Может, это у них в крови?! Всё-таки бывшие кочевники.



Сила веры.



Но главное, поражает сила их веры – уж не знаю, есть ли у них, у мусульман, запрет на то, чтобы поминать имя Бога всуе. Похоже, нет. Потому что родился ребёнок – спасибо Аллаху. Победил – это победа Аллаха. Погиб в бою, а не в собственной кровати – честь тебе и хвала – это же тоже слава Аллаху. Но, кстати, меня, человека другой веры, это не смущало, а, скорее, восхищало.



Ох, же ж… пропустила. То ли в-третьих, то ли в-четвертых… но в общем, неважно. Всё это своё действо – в смысле сериалы – турки делают так, как будто английские протестанты, бывшие пуританами – нет, не сейчас, я имею в виду, а в веке так в XVII – лучшие их друзья. Ну, или в том же поезде вместе со Станиславским в Турцию приехали. Потому что верх эротизма в упомянутых мной сериалах – это кусочек голой груди главного героя в вороте рубахи или распущенные волосы его жены. Всё. Поцелуи, кстати, только в лоб, ага. Но, несмотря на то, что не выполнены европейские, а точнее американские стандарты «качества» «смотрибельных» фильмов – ну это вы, я думаю, понимаете – эротика, голые задницы, процентов десять «радужных» - как же без них – постоянный экшн (кажется, правильно написала), сериалы смотрятся на одном дыхании.



И очень сильно напоминают наши фильмы советских лет, только красочнее, конечно. Ну то бишь мощнейшая идеология (в случае турков – вера в Аллаха и в то, что он им поможет создать крепкое государство), подкреплённая пуританским воспитанием… Только мы, в отличие от турков, проср…, ну, короче, упустили всё, что только можно было, пойдя по пути американизации нашей культуры.



Вымираем, друзья-однополчане.



Ну да ладно, чего это я в турков вцепилась-то?! Раз уж изначально заговорила про мусульман… Коэффициенты воспроизводства населения в тех странах, где основной религией является ислам, выше, чем в традиционно христианских. Так что мы, друзья-однополчане, то бишь, единоверцы, вымираем. Процесс этот идёт семимильными шагами. И знаете, что странно?! Ведь и в христианстве, и в исламе аборт, к примеру, считается убийством ребёнка. Так почему же они рожают, а нам порой сходить на аборт, как чихнуть?! Верят больше? Или что-то еще?



Кстати – обратите внимание – все эти ЛГБТ сообщества – геи, лесбиянки и прочие появились в Европе, где больше всего нас, христиан. Как мусульмане умудряются ставить заслон всему этому – ума не приложу, но ведь как-то умудряются же. Хотя вера не позволяет все эти вещи ни им, ни нам. Но Папа Римский уже высказался о том, что однополые браки можно регистрировать. Вот тебе и вера. А что дальше?



Между прочим, уже сами геи – по крайней мере некоторые – в шоке от того попустительства, которое происходит в современном обществе. Вчера прочитала в телеграм-канале Запашного цитаты стилистов Дольче и Габбана, которые выступают против однополых семей.



«Я гей, я не могу иметь детей. Нельзя иметь в жизни всё. Жизнь имеет свой естественный путь, есть вещи, которые не стоит менять. И одним из таких является семья». «Мы не изобрели семью. Бог создал ее. Вы рождаетесь, и у вас есть отец и мать. Или, по крайней мере, так должно быть, поэтому то, что я называю детьми химии, синтетическими детьми, меня не убеждает. Матки в аренду, семена подобраны по каталогу... А потом пойди и объясни этим детям, кто такая мама... Размножение должно быть актом любви, сегодня даже психиатры не готовы столкнуться с последствиями этих экспериментов над детьми».



Вот такие мысли. И дай-то Бог, если при нынешнем подъёме патриотизма в России мы наконец-то перестанем с маниакальным упорством смотреть на Америку и Европу и начнём возрождать свои, исконно русские ценности.

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