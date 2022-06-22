Леонков: если мы начнем что-то отбирать, заберем все, а не только Сувалкский коридор. По мелочам размениваться не будем

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22 июня 2022, 10:55 Александр Саргин

Фото: соцсети

Запретив транзит в Калининградскую область, Литва нарушила нормы международного права, поэтому в ближайшее время ее ждет жесткий ответ России, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Накануне масс-медиа Запада начали «разгонять» версию о том, что если блокада Калининградской области действительно будет осуществлена, то Россия с территории союзной Белоруссии пробьет к своему анклаву в Прибалтике так называемый Сувалкский коридор, получивший такое название в честь польского города Сувалки. Протяженность коридора составляет приблизительно 100 километров (если следовать по нему вдоль литовско-польской границы), а если по прямой - порядка 65 км.

«Тема Сувалкского коридора уже давно гуляет в информационном поле Европы, - заявил «АН» военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. - Ведь европейцы считают, что когда мы проводим учения на западе своей страны, то делаем это единственно с одной целью – пробить Сувалкский коридор. Но сколько уж мы провели этих учений, а никаких коридоров так и не пробили».

Что касается версии о том, что российская армия намеревается «сопровождать» наши составы «по территории Литвы», то получается, что вооруженные силы РФ зайдут на территорию другого государства, а это уже можно охарактеризовать как «вторжение», продолжает Леонков. По его словам, Запад в этом случае «с удовольствием» будет потирать руки и начнет в СМИ бешеную кампанию, дескать, «Россия напала» на Прибалтику, но мы «не будем давать им таких поводов».

И тем не менее, в американском издании Politico как-то очень вовремя вышла статья, в которой говорится, что прямое столкновение России и НАТО может произойти именно в районе Сувалкского коридора. В материале декларируется, дескать, поводом для начала полномасштабных боевых действий «с использованием ядерного оружия» может стать попытка России проложить сухопутной коридор к Калининграду.

«Эта тема навязывается по той причине, что про нее более-менее знают западные читатели, - продолжает Алексей Леонков. - Поскольку простые люди на Западе стали говорить, что санкции не работают и им становится жить хуже и хуже, западные СМИ и декларируют, дескать, мы наказываем Россию и делаем для жителей Европы все, несмотря на риск того, что она хочет отнять у нас Сувалкский коридор».

По сути, западные СМИ стараются удержать информационное поле, связанное с санкциями, чтобы отвлечь народ, считает аналитик.

«Но ведь у нас никогда не было планов относительно этого коридора. Более того, нет никакого смысла его отбирать. А уж если мы начнем что-то отбирать, то заберем все, а не только Сувалкский коридор. Уж по мелочам размениваться не будем», - заключил Алексей Леонков в разговоре с «АН».

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